TVILER PÅ AVGANG: Jan Fridthjof Bernt er en pensjonert jusprofessor ved Universitetet i Bergen. Han mener det ikke foreligger noen grunn til å betvile høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøys faglige integritet.

Professor om høyesterettsdommer: − Ingen grunn til å betvile hans faglige integritet

Varslingssaken i Tromsø er ikke grunnlag for å avskjedige høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy, mener professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.

Han kaller saken trist og lei, men:

– Det er ikke tilstrekkelig grunn til at han kan fradømmes sin stilling, sier Bernt, som er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

VG har tidligere skrevet om at sjefen for Høyesterett ønsker en vurdering av om Skoghøy har brutt det etiske regelverket for dommere.

Bakgrunnen er at Skoghøy tidligere i desember anklaget sin kone for å ha forgiftet ham. Lederen for Høyesterett ber også utvalget se på om et varsel fra en kvinnelig jusstudent i 2020 skal inngå i en helhetsvurdering.

Som følge av varselet fikk Skoghøy en skriftlig advarsel fra Universitetet i Tromsø som beskriver hans fremferd den aktuelle kvelden som «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

En høyesterettsdommer er i utgangspunktet uavsettelig. Men Domstoladministrasjonen (DA) kan anmode en avskjedigelse eller en suspensjon.

Det kan kun gjennomføres dersom vilkårene for avskjedigelse av en uavsettelig embetsmann er oppfylt, og må behandles av Kongen i statsråd. En avskjedigelsessak må også fremmes for tingretten.

Bernt understreker at han kjenner saken kun fra media. Han mener oppførselen som er omtalt ikke er akseptabel – hverken for høyesterettsdommere eller andre. Men han tviler på at det er grunnlag for avskjedigelse.

– Terskelen for slik avskjed er svært høy, sier Bernt til VG.

Ifølge Statstjenesteloven § 28 kan en avskjedigelse bare skje hvis «vedkommende viser seg å være varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste».

– Riktig og naturlig

– Vi registrerer det som skjer og bekymringen som har oppstått i offentligheten rundt hans forhold. Vi synes det er riktig og naturlig at tilsynsutvalget har fått saken på sitt bord, sier leder av Dommerforeningen Kirsten Bleskestad til VG.

– De etiske prinsippene for dommeratferd er viktig for Dommerforeningen. Vi har et godt system for å håndtere det. På den ene siden er det en disiplinærordning, og man kan avsettes ved dom. Det er et tosporet system som vi mener fungerer, sier Bleskestad.

Handler om tillit

Varslingssaken skjedde i 2020, før Skoghøy tiltrådte i jobben i Høyesterett. Den knyttes altså ikke til hans utøvelse av dommervervet, påpeker Jan Fridthjof Bernt.

– Det som vil være vurderingstemaet, er om det som har skjedd har vært av en slik karakter at det svekker tilliten til ham som dommer, sier den pensjonerte professoren.

TOPPDOMMER: Skoghøy er den dommeren i Høyesterett med lengst ansiennitet. Her er han fotografert sammen med høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og prinsesse Ingrid Alexandra i forbindelse sistnevntes 18-årsdag.

– Mener du han burde vurdere sin stilling?

– Det har jeg ikke grunnlag for å ha noen sikker mening om. Jeg vet ikke hva som konkret har skjedd i noen av de sakene som er omtalt, eller hvor ille det var. Men ut fra det som nå er fremkommet, vil jeg mene at det ikke er grunn til å tro at han ikke stadig er den fremragende fagmannen han har vært i alle år. Det er heller ikke noe som gir grunn til å betvile hans faglige integritet, sier Bernt.

Varsleren og Skoghøy har ulike versjoner om hva som skjedde på vei hjem til Skoghøy, og hva som skjedde hjemme hos ham. Ifølge konklusjonen fra UiT er det ubestridt at kvinnen blir med Skoghøy hjem og at han serverer henne alkohol og hun overnatter.

– Varslingssaken ble sluttbehandlet hos min daværende arbeidsgiver, UiT, i 2020. Jeg har ingen kommentarer til UiTs håndtering av saken. Studenten anmeldte saken høsten 2021, men både politiet og statsadvokaten henla saken fordi det ikke forelå noe straffbart. Ytterligere kommentarer ønsker jeg ikke å gi, har Skoghøy tidligere skrevet i en SMS til VG.

– Andre etiske normer

Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen påpeker også at varslingssaken ikke har skjedd mens Skoghøy var dommer i Høyesterett

– Denne saken, fra hans tid som professor ved UiT, gjelder andre etiske normer enn dem som gjelder for dommere. I utgangspunktet har den ikke noe med hans dømmende virksomhet å gjøre, sier Holmøyvik, som er ekspert på statsrett til Dagbladet.

Han mener det nå blir opp til tilsynsutvalget å vurdere om saken er relevant eller ikke.

MØTES I FEBRUAR: Neste møte i tilsynsutvalget for dommere er 2. februar. Lederen av utvalget, Thorstein Funderud Skogvang, har erklært seg selv inhabil i behandlingen.

Inhabil i saken

Tilsynsutvalget for dommere har tidligere behandlet klager mot høyesterettsdommere, men ingen har fått kritikk eller advarsel. Det har ikke skjedd tidligere at en høyesterettsjustitiarius har meldt inn klage på en av sine dommere.

Skoghøy selv uttalte tirsdag at han «stusser over» at tilsynsutvalget for dommere skal behandle saken.

En dommer må klages inn innen tre måneder etter at forholdet som er grunnlag for klagen, fant sted, ifølge lovteksten om tilsynsutvalget. Utvalget kan ikke ta en sak opp til behandling på eget initiativ, dersom det har gått mer enn ett år siden forholdet fant sted.

– Så alle frister er for lengst ute, sa Skoghøy til NTB etter at VG mandag publisert saken om henvendelsen til tilsynsutvalget.

Jens Edvin Andreassen Skoghøy har siden oktober vært i permisjon fra stillingen sin i Høyesterett. I henhold til planen skulle han egentlig være tilbake på jobb i januar.

Høyesterett opplyser til VG at det på nåværende tidspunkt ikke er avklart hva som skjer med hans permisjon videre.

Justisdepartementet bekrefter overfor VG at de er orientert av Høyesterett om at saken er sendt til tilsynsutvalget for dommere.