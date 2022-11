BARNEVERN-KRITIKK: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på kontoret til Riksrevisjonen.

Myndighetene får barnevern-kritikk i ny rapport

Det er vanskelig for barnevernforeldre å ivareta sine rettigheter, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport.

– Vi vurderer det til å være kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til VG om funnene i rapporten.

Riksrevisjonen er Stortingets største kontrollorgan. Schjøtt-Pedersen understreker at det skal mye til før de utøver kritikk.

I den ferske undersøkelsen av barnevernet, slår de fast:

Det er fortsatt mangler i dokumentasjonen av barnevernfaglige vurderinger, og barn og foreldres medvirkning.

Kunnskapen fra kompetansetiltakene har ikke blitt tatt tilstrekkelig i bruk.

Det er heller ikke noen vesentlige forbedring i barn og foreldres medvirkning i barnevernsaker fra 2017 til 2020, slår rapporten fast.

Info Bakgrunnen for rapporten er: I perioden 2018 til 2024 gjennomføres det et kvalitets- og kompetanseløft i den kommunale barneverntjenesten. Dette ble bestemt av barne- og familiedepartementet i 2017.

I 2020 persisterte Høyesterett kravene til barnevernets saksbehandling. Vis mer

Mangler dokumentasjon

Barnevernet gjennomfører samtaler med barn og foreldre under behandlingen av saker, men ofte dokumenterer de ikke hvordan de vurderer det barna og foreldrene sier.

– Vi kan ikke se om barnets synspunkter faktisk blir vektlagt og om de har en reell medvirkning, sier riksrevisoren.

Foreldres medvirkning har også forbedringspotensial, står det i rapporten.

Referater fra samtaler med foreldrene blir ikke alltid sendt ut i etterkant av møtene, og det varierer på hvilken måte foreldrene blir gjort kjent med innholdet i referatene, står det i rapporten.

– Da blir det vanskelig for foreldrene å ivareta sine rettigheter, både når barneverntjenesten gjennomfører undersøkelser, men også ved en eventuell klage på et vedtak, sier Schjøtt-Pedersen.

NYE GREP: Barneminister Kjersti Toppe (Sp) vil samarbeide med barnevernforeldre.

Føler seg ikke sett

VG og Faktisk.no har tidligere skrevet om hvordan foreldre føler seg dårlig ivaretatt av barnevernet.

Flere av de titalls foreldrene VG har snakket med føler at det barnevernkritiske miljøet på nett er det eneste stedet de blir hørt.

Foreldre sier at de ikke har noe annet sted å gå enn til aktører som aktivist Rune Fardal (63).

I en rekke artikler har VG og Faktisk.no omtalt hvordan Fardal bistår barnevernforeldre, og eksponerer sårbare barn i kampen.

OMSTRIDT: Aktivist Rune Fardal.

Fardal mener at foreldrenes barnevernhistorier må deles for å belyse offentlig overgrep.

– Jeg representerer foreldrenes syn, ikke fordi de alltid har rett, men fordi de har rett til å få frem sitt syn, har Fardal tidligere sagt.

Han har også sagt:

– Fokuset her er ikke å eksponere barn. Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Les Rune Fardals kronikk her.

Innrømmer svikt

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) har tidligere innrømt til VG at foreldre ber Fardal om hjelp fordi barnevernet har sviktet dem:

– Hadde barnevernet hatt bedre oppfølging av foreldrene under og etter omsorgsovertagelse, tror jeg det hadde vært færre som synes det var nødvendig å la Rune Fardal ta saken.

Toppe har sagt at arbeidet med å ivareta barnevernsforeldre ikke har vært god nok.

– Vi må se mer systematisk på hvordan arbeidet kan bli bedre og hvordan vi kan ta vare på foreldrene på en mer tillitsfull måte, sier Toppe som vil samarbeide mer med barnevernforeldre.

Kompetanseheving uten effekt

Kompetansen i barnevernet skulle heves, men Riksrevisjonens rapport slår fast at dette ikke har ført til synlige forbedringer i barnevernet.

– Det er positivt av barne- og familiedepartementet har satt i gang et kompetanseløft, men de må også sikre at dette får effekt, sier Schjøtt-Pedersen.

POSITIVT, MEN: Riksrevisoren sier fokuset på dokumentasjon har økt, men at barnevernstjenesten i liten grad dokumenterer underveis.

I sakene fra 2020 er barnevernsfaglige vurderinger fortsatt ikke tilstrekkelig dokumentert, til tross for at temaet har fått stor oppmerksomhet gjennom de ulike kompetansetiltakene for det kommunale barnevernet, står det i rapporten.

Blant annet dokumenterer barnevernstjenesten i liten grad vurderinger som blir gjort underveis i saker, skriver Riksrevisjonen.