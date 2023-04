REKORDBESLAG: Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Nytt rekordbeslag av kokain blant bananer

Et sted mellom 800 og 900 kilo kokain er nok en gang funnet hos fruktgrossisten Bama i Oslo. Beslaget er norgeshistoriens største.

På mindre enn tre uker er mer enn 1600 kilo kokain funnet i banankasser hos Bama i Groruddalen.

– Vi har gjort nok et stort kokainbeslag på Bama. Foreløpige undersøkelser tyder på at det er mer enn det siste beslaget. Vi ser på dette i sammenheng med den forrige saken, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til VG.

Ingen er mistenkt eller pågrepet i saken. Politi og tolletaten jobbet søndag på Bama-anlegget.

Det var Bama selv som fant kokainen og varslet politiet.

– Jeg kan bekrefte at funnet ble gjort av en oppmerksom BAMA-ansatt på et av våre anlegg i Oslo. Da kontaktet vi umiddelbart politiet. Utover dette har jeg ikke noe mer informasjon eller kommentarer til den pågående etterforskningen, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Pia Gulbrandsen.

Bananer fra Sør-Amerika

Kokainbeslaget er også denne gang en del av en legal last med bananer, som har vært innom en europeisk transitthavn på vei fra Sør-Amerika, sier Meltid.

– Dette er et nytt parti som kom i ettertid.

HAVNEBY: Kokainpartiet fra Ecuador ble splittet opp i Rotterdam, som er Europas største havneby.

BAMA: Kokainbeslaget ble gjort på et av Bamas anlegg i Oslo. VG vet ikke om det er snakk om dette konkrete anlegget.

30. mars opplyste Oslo-politiet om et beslag på rundt 800 kilo kokain som var skjult i banankasser ved en Bama-terminal i Groruddalen i Oslo.

– Det er et formidabelt beslag, sa politiinspektør Metlid.

Forsendelsen kom fra Ecuador og ble antakelig splittet opp i Rotterdam i Nederland, fortalte områdeleder Tim Gurrik i Tolletaten.

28. mars ble 1200 kilo kokain funnet i banankasser i Brandenburg i Tyskland. Tysk politi avdekket at deler av partiet kunne være i Norge og tipset norsk tollvesen.

Seksjonsleder i Oslo politidistrikt Arvid Utby har bekreftet at etterforskningen i Tyskland ga informasjon om forsendelsen til Norge.

Tollerne gikk gjennom rundt 1200 kasser bananer og fant narkotika i 50 av dem, opplyste områdeleder i Tolletaten Tim Gurrik til VG.

Ifølge Metlid var beslaget verdt mange hundre millioner kroner.

Norsk politi samarbeider med Europol og Interpol for å avdekke forhistorien til kokainpartiet fra Ecuador til Europa.

Bama Gruppen håndterer hvert år over 500 000 tonn frukt og grønt gjennom sine terminaler. Selskapet har 240 leverandører i over 80 land på fem kontinenter.

Info Dette er kokain Et ulovlig rusmiddel i gruppen sentralstimulerende midler.

Vanlige reaksjoner er blant annet økt våkenhet, økt selvfølelse og rusfølelse.

Som rusmiddel er kokain avhengighetsskapende.

Kokain er det nest mest vanlige narkotiske stoffet i Europa, etter cannabis (marijuana og hasj)

Utvinnes av bladet fra kokabusken, som vokser i Sør-Amerika, spesielt i Colombia, Bolivia og Peru.

Colombia står for produksjonen av mer enn 75 % av all kokain. Kilder: SNL og Wikipedia Vis mer

TYSKLAND: Blant grønne bananer lå kokain pakket i plast.

I 2022 tok politiet 117 kilo kokain fordelt på 1501 beslag. Året før ble 160 kilo kokain beslaglagt, ifølge Kripos.

Både bruk av kokain og tilgjengelighet holder seg høyt, ifølge det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk EMCDDA.