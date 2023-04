Etterlyser ukjent gjerningsmann etter overfallsvoldtekt i Førde

En kvinne i slutten av 20-årene skal ha blitt utsatt for en overfallsvoldtekt i Førde sentrum natt til torsdag. En ukjent gjerningsmann er på frifot.

Politiet etterforsker et seksuallovbrudd som skal ha skjedd i Førde sentrum natt til torsdag 6. april.

Lene Knapstad er den fornærmede kvinnens bistandsadvokat.







– Det er snakk om en overfallsvoldtekt. Gjerningspersonen er ukjent, skal ha skjedd natt til skjærtorsdag, sier bistandsadvokaten til VG.

Det var NRK som først omtalte saken.

Det er ikke vitner til selve hendelsen, men i det fornærmede kom seg vekk fra åstedet, skal hun ha passert et par, der det skal ha vært en kort ordveksling dem imellom, forteller bistandsadvokaten.

– Det viktige for fornærmede er at saken blir oppklart. Hun er naturlig nok preget av det hun har vært utsatt for, både psykisk og fysisk. Samtidig vet jeg også at hun er opptatt av å ha en så normal hverdag som mulig i det hele, sier Knapstad.

Bistandsadvokaten sier kvinnen har gitt en beskrivelse av mannen til politiet. Politiet har etterlyst paret som kvinnen kom i kontakt med, uten at de har meldt seg.

Eli Valheim er politiadvokat på saken. Politiet har foreløpig ikke gått ut med noe signalement på gjerningsmannens utseende, da de ønsker å gjøre undersøkelser først, forteller politiadvokaten til VG.

Et mindre område ble fredag sperret av i Førde sentrum etter hendelsen. Det har blitt gjennomført åstedsundersøkelse med kriminalteknikere og hundepatrulje, men av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet kommentere resultatet av undersøkelsene, skriver NTB.

