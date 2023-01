Aktiver kart

Spesialenheten kobles på dødsfall i Ålesund

Spesialenheten for politisaker er varslet etter en hendelse i Ålesund lørdag. Før dødsfallet ble personen ha blitt lagt i bakken av politiet.

Det bekrefter leder for operasjonssentralen i Møre og Romsdal, Erik Steen Mikalsen, til VG.

– Vi vurderte det slik at det ikke var noen årsakssammenheng mellom politiets inngripen og dødsfallet, men det ble vurdert å sende dette til spesialenheten så de får vurdere på eget initiativ om de vil etterforskere videre, sier Steen Mikalsen.







Lørdag ettermiddag meldte politiet i Møre og Romsdal at de bisto helsevesenet under en hendelse på åpen gate i Ålesund.

– Vi fikk melding om en person som gikk midt i gaten, som var blodig og lettkledd. Vi rykket ut med patrulje som prøvde å komme i kontakt med han. Vi prøvde å prate med han, men vedkommende var lite samarbeidsvillig og trengte åpenbart førstehjelp. Da måtte de etter hvert ta kontroll på vedkommende for å sørge for at han fikk helsehjelp, sier Steen Mikalsen mandag.

Han forteller videre at det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet og i ambulanse, men at personen ble erklært død på sykehuset.

Sunnmørsposten (SMP), som omtalte saken først, skriver at de har sett en video der to sivile politibetjenter kjemper for å få kontroll på mannen. De skal ha utført basketak i stående posisjon, og deretter lagt personen i bakken.

– Han ble lagt i bakken for å få kontroll på han, sier Steen Mikalsen til VG.

– Hva slags typer skader hadde personen, og vet dere hvordan han ble påført disse?

Det er under etterforskning, og vi kartlegger. Det var i alle fall blod, sier Steen Mikalsen.

SMP skriver at politiet først aviste overfor dem at de hadde lagt en mann i bakken.

Basert på vitneutsagn skrev SMP først at mannen ble lagt i bakken, men endret senere tittel og beklaget etter at politiet opplyste at de kun hadde bistått med akutt helsehjelp.

– Selv om politiet må legge noen ned for at dem ikke skal skade seg selv, er ikke det noen motforestilling mot at det er et helseoppdrag, sier Steen Mikalsen.