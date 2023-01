FENGSLET: Tre menn ble fredag fremstilt for varetektsfengslet i Nordmøre tingrett i Kristiansund, siktet for frihetsberøvelse og vold mot en kvinne. Alle ble fengslet i fire uker.

Tre menn siktet: Kvinne skal ha blitt stripset og skutt med startpistol

Tre menn fra Møre og Romsdal er siktet for vold og frihetsberøvelse etter at de skal ha holdt tilbake en kvinne mot sin vilje og utsatt henne for vold.

De tre mennene ble pågrepet av politiet denne uken og fremstilt for varetektsfengsling i Møre og Romsdal tingrett på fredag.

I disse rettsmøtene kom det frem detaljer fra den fornærmede kvinnens forklaring om hendelsesforløpet:

I etterkant av den påståtte frihetsberøvelsen og voldsutøvelsen skal kvinnen ha kommet i kontakt med politiet og brakt til sykehus. I samtaler med politiet skal hun ha fortalt at tre menn hadde holdt henne igjen mot hennes vilje og vært voldelige.

Ifølge kvinnen ble hendene hennes stripset. De tre mennene anklages også for å ha skutt henne med en startpistol.

Den fornærmede kvinnen er foreløpig ikke avhørt av politiet på grunn av egen helsetilstand, men etterforskere har sikret bilder av det som skal være sårskader på kroppen hennes – deriblant merker på håndleddene, ifølge kjennelser fra tingretten.

Beslag

I løpet av den innledende etterforskningen har politiet tatt beslag av blant annet strips, en eske til en startpistol, kuler til en startpistol i en sekk og fornærmedes bankkort, ifølge kjennelsen fra Møre og Romsdal tingrett.

Disse beslagene knyttes til en siktet mann i 20-årene. Han har foreløpig ikke ønsket å forklare seg for hverken politiet eller retten.

– Han har ikke erkjent straffskyld. Noe mer kan jeg ikke kommentere, sier mannens forsvarer, advokat Elina Garberg Bjerkestrand, til VG.

Politiet har også tatt beslag av gummikuler og gasspatron. Disse gjenstandene ble funnet i en sekk og i en jakkelomme til en av de andre siktede i saken, en mann i 40-årene, ifølge kjennelsen fra tingretten.

Vedkommende har foreløpig ikke ønsket å forklare seg i saken.

– Han har ikke ønsket å forklare seg, og jeg har ellers ingen kommentarer til saken,, sier forsvareren til mannen i 40-årene, advokat Kenneth André Leren, til VG.

Leter etter startpistol

Politiet har foreløpig ikke funnet startpistolen som skal ha blitt benyttet i forbindelse med den påståtte frihetsberøvelsen. I tillegg forsøker etterforskningen å kartlegge rollene til de siktede mennene i saken, omfanget av frihetsberøvelsen og volden mot den fornærmede kvinnen.

Den tredje siktede mannen i saken er også i 40-årene. Han har forklart seg i politiavhør, der han blant annet nekter befatning med saken, ifølge kjennelsen.

Denne mannens forsvarer, advokat Katharina Angvik Hjelmaas, har ikke besvart VGs henvendelser søndag.

Møre og Romsdal tingrett besluttet at de tre mennene skulle varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud i de to første ukene av varetektsperioden, samt fullstendig isolasjon i den første uka i varetekt.