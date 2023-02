Aktiver kart

Politiet med varselskudd etter trusselsituasjon i Oslo

Politiet fikk melding kl 00.31 melding om en trusselsituasjon på en privat adresse i Toftes gate på Grunerløkka.

– Et familiemedlem hadde kommet hjem og truet med en pistol. Politiet rykket ut til adressen og fikk isolert adressen og opprettet dialog med vedkommende, forteller operasjonsleder Eirik Sannes.

De involverte skal være i nær familie.







Han sier at de etter hvert fikk ut alle familiemedlemmene foruten ett medlem som ble holdt igjen av mistenkte mot sin vilje. Etter noe tid ble også det siste familiemedlemmet sluppet ut.

Politiet ble direkte pekt på med pistol flere ganger mens de isolerte adressen. Det var i den forbindelse at det ble det løsnet et varselskudd fra politiet, forklarer Sannes.

– Politiet isolerte leiligheten i bygården fra flere posisjoner. Her ble politiet som arbeidet i bakgården pekt på fra en svalgang eller mindre balkong, der vedkommende var mye ut og inn.

Han beskriver det som en ekstrem situasjon.

Etter cirka 45 minutter kastet mistenkte våpenet og ble tatt kontroll på av politiet. Dette skjedde en stund etter at politiet hadde avfyrt varselskudd.

– Da skyter vi for å advare, i retning den mistenkte, men utan at det er til fare for noen, sier Sannes.

Han forklarer at politi og helse/psykiatri hele tiden var i dialog med mannen over telefon og direkte på stedet.

Det er ikke meldt om at noen er skadet og mistenkte følges opp av helse/psykiatri.

Vitner forteller at Toftes gate er sperret av fra Seilduksgata og nedover, mellom Helgesens gate og Sofienberggata.