KLAGET: Komiker Harald Eia meldte nyhetskanalen etter en artikkel om ME-forskning.

TV 2 har brutt god presseskikk etter Harald Eia-klage

TV 2 burde opplyst om at journalisten som skrev om ME-forskning tidligere hadde samlet inn penger til samme formål, mener Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Komikeren klaget inn mediehuset for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3, som handler om dobbeltroller og bakenforliggende forhold.

Journalisten som hadde skrevet saken, hadde tidligere samlet inn penger til forskning via ME-foreningen.

PFU-medlem Stein Bjøntegård omtaler saken som «et klart brudd» på plakatens punkt 2.3.

– Han har samlet inn penger til forskning på den samme tematikken og forskningsmiljøet og bruker dem også som kilder. Det er opplagt at det burde vært opplyst i forkant, sier Bjøntegård til Medier24.

Info Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3 2.2. Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet. 2.3. Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet. Kilde: PFU Vis mer

Artikkelen omtalte ME-forskning ved Haukeland universitetssykehus og Radiumhospitalet.

– Om de hadde skrevet det i saken fra starten, at det var en binding, hadde det vært greit og ryddig, sa PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys.

Nestleder i PFU, Ellen Ophaug, stiller seg også bak innstillingen.

– Også journalister har en fortid og skal få leve et liv. Man har ikke så mange begrensinger på privatlivet. Men hva man gjør i privatlivet kan ha konsekvenser for hva man gjør som journalist, sier Ophaug til Medier 24.

Info Dette er saken TV 2 publiserte søndag 16. oktober 2022 en nettartikkel med tittelen «Lå bortgjemt og hjelpeløs – reddet av kreftbehandling». Artikkelen omtalte en kvinne som lå ME-syk i en årrekke, og hvordan hun ble frisk fra sykdommen etter at hun fikk kreft og kreftbehandling. I artikkelen ble også ME-forskning ved Haukeland universitetssykehus og Radiumhospitalet omtalt. Kilde: PFU Vis mer

I klagen til PFU skrev Eia:

«Først etter at Dagbladet i 1.11 påpekte disse forholdene, opplyste TV2.no om journalistens dobbeltrolle. Det er grunn til å tro at journalistens dobbeltrolle har medført at han ikke har skrevet normalt kritisk, som en uhildet journalist ville ha gjort, om denne forskningen på ME på Haukeland sykehus».

TV 2 oppdaterte senere artikkelen med følgende tekst:

«TV 2 presiserer 28.10.22 klokken 1656: Journalisten som har skrevet denne artikkelen hadde i 2018 en innsamlingsaksjon for ME-forskning, gjennom ME-foreningen. Innsamlingen ble laget i sammenheng med en dokumentar journalisten laget, «De bortgjemte», som ble sendt på TV 2. Journalisten var selv ikke ansatt i bedriften på den tiden. Disse forholdene burde TV 2 opplyst om allerede ved publisering.»