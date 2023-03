GÅR AV: Leder for Helseplattformen AS, Torbjørg Vanvik.

Sjefen for Helseplattformen går av

Lederen for Helseplattformen går av etter meldingsskandalen på St. Olavs. Foretakstillitsvalgt på sykehuset forteller at de har mistet tillit til styringen av prosjektet.

Administrerende direktør Torbjørg Vanvik går av som sjef for Helseplattformen AS etter den siste meldingsskandalen ved St. Olavs hospital.

Det melder Adresseavisen. Ansatte ble orientert under et allmøte på torsdag.

VG har torsdag forsøkt å nå både Torbjørg Vanvik selv, styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS og kommunikasjonsrådgiver Frode Nikolaisen, foreløpig uten svar.

Til Adresseavisen sier

VG omtalte tirsdag at en feil i det nylig innførte elektroniske systemet Helseplattformen i Midt-Norge har ført til at totalt 16.438 brev enten ikke har kommet fram til pasienter eller til fastlege.

Brevene kan inneholde timeavtaler, prøvesvar eller oppfølging på behandling.

FORETAKSTILLITSVALGT: Vivi Bakkeheim er tillitsvalgt for overlegene på St. Olavs i Trondheim.

Har mistet tillit

Tillitsvalgt på St. Olavs forteller at de har mistet tillit til styringen prosjektet Helseplattformen.

– Det er en lite intuitiv løsning, som er veldig tungvint. Selvsagt er det enkelte områder som fungerer bedre enn andre, men det er et stort omfang av feil og problemer, sier tillitsvalgt for overlegene Vivi Bakkeheim.

VG intervjuet Bakkeheim på onsdag. Altså før det ble kjent at Vanvik går av, men har avklart at i bruker sitatene nå.

– Vi er bekymret for pasientsikkerheten og opplever løsningen som utrygg. Vi har ikke god nok kontroll på informasjonen om pasienten, vi vet ikke om meldinger kommer fram til riktig person eller på riktig måte, sier hun.

Hun beskriver situasjonen som svært belastende for de ansatte på St. Olavs hospital.

– Det tærer på hele St. Olav at vi har så mye ekstraarbeid knyttet til Helseplattformen. Det fører til en rekke negative konsekvenser for sykehuset og kapasiteten vår.

Skyldte på brukerfeil

Onsdag kveld var det ekstraordinært styremøte i Helseplattformen AS hvor også VG var digitalt til stede.

Her mente Helseplattformen-direktør Torbjørg Vanvik at det er brukerfeil som er årsaken til at elektroniske brev til og fra St. Olav aldri kom fram.

Feilen ble oppdaget forrige uke da prøvesvar som skulle ha kommet ikke gjorde det, orienterte hun under møtet.

– Det må legges inn mer trykk på opplæringen når det kommer til kommunikasjon, sa Vanvik.

SYKEHUSDIREKTØR: Grethe Aasved ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Gjennomgår brev

Et team på 10 leger skal gjennomgå de over 16.000 brevene som ikke har kommet fram til enten pasient eller fastlege fra St. Olavs hospital i Trondheim. Tillitsvalgt på St. Olavs forteller at de har mistet tillit til prosjektet.

– Brev til pasientene er som regel ikke den eneste informasjonskanalen når alvorlig pasientinformasjon skal følges opp, men det kan selvsagt ikke utelukkes at denne situasjonen kan få alvorlige konsekvenser for noen pasienter, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til VG.

