FRIKJENT: For andre gang har britisk-russiske Andrey Yakunin fått en dom som konkluderer med at han ikke har gjort noe straffbart da han i fjor fløy en hobbydrone på Svalbard.

Dronetiltalt milliardærsønn frikjent nok en gang – ankes trolig

Dronetiltalte Andrey Yakunin (47) ble nok en gang frikjent – denne gang i Hålogaland lagmannsrett. Statsadvokaten varsler nå at det er sannsynlig at de anker dommen.

Advokatfirmaet Elden har forsvart Yakunin i to rettsrunder. Hålogaland lagmannsrett valgte enstemmig å forkaste anken fra statsadvokaten, dermed er russisk-briten nok en gang frikjent.

– Jeg er svært glad for at rettssikkerheten og fornuften seiret også i lagmannsretten, sier Yakunin ifølge en pressemelding sendt ut av Advokatenfirmaet Elden.

– Yakunin er nå frifunnet i to rettsinstanser etter at han satt nesten to måneder i varetekt for å ha brukt hobbydronen på ferieturen sin rundt Svalbard i fjor sommer. Forhåpentligvis tar påtalemyndigheten nå til fornuften og aksepterer dommen, sier advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Ankes trolig

Statsadvokaten vurderer imidlertid å anke.

– Det er sannsynlig, svarer Jan Fredrik Glent på direkte spørsmål fra VG om saken ankes.

I få fall vil saken fremmes for Høyesterett.

Glent varsler samtidig at han kan komme tilbake med ytterligere informasjon om saken i morgen.

47-årige Yakunin var tiltalt for brudd på sanksjonsforskriften som ble innført som en reaksjon på Russlands krig i Ukraina. Årsaken er at han fløy en hobbydrone på Svalbard, noe som ifølge påtalemyndighetens tolkning er et brudd på forskriften.

Pågrepet i Hammerfest

Den 17. oktober i Hammerfest i fjor gikk politiet til aksjon mot 47-åringen. Båten hans «Firebird» ble ransaket, og Yakunin ble sendt til fengselet i Tromsø. Han satt varetektsfengslet i over seks uker.

Yakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett. Tidligere i dag ble det kjent at han også frifinnes i Hålogaland lagmannsrett for samme sak.

VG intervjuet Yakunin om bord i hans yacht «Firebird» i forkant av rettssaken i Tromsø. Han mener saken mot ham er bortkastet tid.

VURDERER ANKE: Statsadvokat Jan Fredrik Glent varsler at dommen i Hålogaland lagmannsrett sannsynligvis ankes.

Vurderer etterspill

Han har brukt betydelige advokatressurser på saken.

– Også vi teller på myntene. Det juridiske teamet har brukt i overkant av 2000 timer på å forstå en veldig viktig del av loven. Jeg skulle selvsagt ønske at disse talentfulle menneskene kunne brukt tiden og evnene sine på noe mer meningsfylt, fortalte han til VG.

Andrey Yakunin er sønnen til Vladimir Yakunin (74). Faren har vært en del av president Putins innerste krets i mange år. Den nå 74 år gamle oligarken er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent.

Lagmannsretten mener at sanksjonene kun omfatter registrerte luftfartøyer, og at Yakunin dermed ikke kan straffes for å ha fløyet en hobbydrone som ikke er registreringspliktig.

Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at Yakunin vil avvente påtalemyndighetens vurdering av en eventuell anke før han vurderer hvilket eventuelt etterspill denne saken bør få for norske myndigheter.