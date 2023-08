1 / 2 forrige neste fullskjerm

Frykter demning skal briste i Søndre Land

Geologene mener det ikke er trygt å oppholde seg i området lenger. Evakueringen er ikke frivillig.

120 husstander på store deler av Fall og Holmen blir tirsdag kveld evakuert.

Kommunen frykter at demningen på Trevatn skal brister.

– Derfor slippes det ut mer vann enn noen gang før i Fallselva. Da har vi rett og slett ikke helt kontroll på situasjonen. Vi har ikke hatt noen skred enda, men vannet stiger meget raskt, sier Skogsbakken til Oppland Arbeiderblad, som omtalte saken først.

– Ikke trygge

Overfor VG presiserer Skogsbakken at kommunen nå forsøker å forebygge at demningen brister.

– Hva sier geologene som har vurdert området?

– De sier at her er vi ikke trygge lenger. Vi ser ikke hva som er konsekvensene lenger. Men de ser det samme som oss, vannstanden stiger mye time for time, sier Skogsbakken til VG.

Det regner fortsatt - og vannstanden fortsetter å stige til tross for at det er sluppet ut mye vann.

– Voldsom beslutning

– Vi i kriseledelsen har akkurat tatt en voldsom beslutning, sier ordfører Anne Hagenborg i en video delt på kommunens Facebookside.

Kommunen skriver på Facebook at kriseledelsen i kommunen, politiet, brann og redning, geologer og Vokks har gjort vurderinger, og at politiet har besluttet at det skal foretas evakuering gjennom målrettet SMS i deler av Fall og Holmen.

– Det dreier seg om 120 adresser. Evakuering er ikke frivillig. Sivilforsvaret er på stedet. De bidrar til evakuering, og skal også følge utviklingen langs elva hvis det slippes på mer.

– Vi må gå dør til dør og da har vi rett og slett ikke tid til å diskutere med de det gjelder, forteller Skogsbakken til Oppland Arbeiderblad.