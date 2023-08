FORTVILET: Guro og Emilia er blant mange tusen studenter som gjør seg klar til studiestart, men ekstremværet «Hans» har satt stopper for flytteplanene.

Fortviler før studiestart: Så flyttelasset bli tatt av ras

Student Emilia Hefte (21) hadde pakket alt klart til studiestart. Så kom ekstremværet «Hans».

Kortversjonen Studenten Emilia Hefte (21) hadde pakket flyttelasset, men så ble familiens hus tatt av ras. Nå har hun utsatt reisen til studiestedet på Lillehammer.

Guro Rivedal Sundrehagen (24) kom seg til slutt ut fra Hallingdal med dagens eneste buss.

Neste uke vil mange universiteter og høyskoler i Norge starte sine studier. Mange studenter har fått reiseplanene endret som følge av stengte veier. Vis mer

– Jeg så skredet komme mot oss, jeg ble veldig redd og løp ut uten sko, sier Emilie Hefte til VG.

Forrige helg trodde hun at alt var klart for flytting og start på studiet i sosialt arbeid i Lillehammer.

Flytteeskene sto ferdig pakket i gangen, og tirsdag skulle hun etter planen kjøre de nesten tre timene fra hjemmet i Ål til sin nye studenthverdag.

Så kom «Hans», og Emilie og familien måtte hasteevakueres. Nå bor de i stemorens hus, og flytteplanene er satt på vent.

– Jeg kommer meg ikke frem til huset mitt og jeg har ingen av tingene mine, sier hun.

Hefte forteller at det har vært dramatiske dager, og at hun er bekymret for tiden fremover. Studiestart er allerede på mandag, noe det kan bli vanskelig for Hefte å møte opp til.

– Det føles heller ikke rett å flytte nå, jeg må jo være her å hjelpe til, legger hun til.

I GOD BEHOLD: Hefte er glad for at hennes nære nå har det bra, selv om hun synes hele situasjonen er trist.

Neste uke er det studiestart ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge, og flere tusen ferske studenter er i disse dager på flyttefot.

Oppstartsmøtet på enkelte studieprogram er obligatorisk, og om man ikke møter vil man kunne miste studieplassen. Det stresser 21-åringen fra Ål.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå, og vi får ingen informasjon.

Ifølge Hefte selv har hun forsøkt å kontakte studiestedet for å forklare situasjonen.

– Men det er ikke så lett heller, vi har begrensede perioder med nett og dekning.

Nå håper Hefte at studiestedet kan finne en løsning, slik at hun får beholdt plassen, selv om hun ikke møter opp første skoledag.

– Jeg håper virkelig det ordner seg, jeg tok et ekstra år på videregående for å få til dette.

– Nå føles alt litt ødelagt.

FRA GÅRDSTUNET: Bilde av gårdstunet hjemme hos Emilia Hefte etter ekstremværet «Hans» førte til store ødeleggelser.

Stoppet av stengte veier

Med stengte veier, kansellerte kollektivreiser og ustabilt vær, fryktet Guro Rivedal Sundrehagen (24) at flommen ville sette en stopper for studiestart og flytting til ny by.

– Det så ganske mørkt ut, sier hun.

Da VG snakker med henne torsdag ettermiddag har hun akkurat kastet seg i bilen fra Hallingdal, fordi hun har oppdaget at det går en buss som kan ta henne fra Fagernes til Oslo. Derfra skal hun reise videre til Kristiansand.

– Flommen her har blitt bedre, men problemene har flyttet på seg.

Stor oversikt: Disse veiene er stengt

Guro Rivedal Sundrehagen kom seg etter litt om og men ut med eneste buss ut fra Fagernes torsdag.

I Kristiansand venter nye masterstudier i folkehelsevitenskap på Universitetet i Agder.

– Jeg fryktet at jeg skulle gå glipp av deler av oppstarten på studiet og fadderuken. Det er viktig både for studiene og det sosiale, sier hun og legger til:

– Jeg hadde flaks, fordi jeg allerede har flyttet tingene mine. Men det er mange studenter som har planlagt å kjøre flyttelass i helgen.

Mandag 14. august er studiestart for mange tusen norske studenter.

Sundrehagen tenker særlig på de som har måttet evakuere, og de som skal flytte hjemmefra for første gang. Nå håper hun studiestedene vil legge til rette for at ekstremværet «Hans» kan ha ødelagt mange studenters reiseplaner.

Slik ser riksvei 7 i Hallingdal ut torsdag.

Dette sier studiestedene

Ekstremværet har ført til at flere studiesteder VG har vært i kontakt med har måttet ta «Hans»-hensyn for studentene som er berørt. De oppfordrer til å ta kontakt for å finne en løsning.

Høgskolen i Innlandet (HINN) har campus flere steder som er hardt rammet etter uværet. De opplyser at de likevel planlegger studiestart som normalt neste uke.

Fredag holder kriseledelsen ved høyskolen et møte om situasjonen. Deretter vil de sende ut informasjon til berørte studenter om hvordan de skal forholde seg til studiestart.

Rektor Svein Stølen.

– Vi tenker på dem som er rammet av ekstremværet og har utfordringer med å rekke frem til studiestart, sier rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen.

Han oppfordrer studenter som er berørt til å kontakte studieprogrammet de skal starte på.

– De kan være trygge på at vi tar imot dem på en god måte og at de blir inkludert så godt som mulig når de kommer, sier rektoren.

For Universitetet i Sørøst-Norge har ekstremværet ført til at et lite antall konte-eksamener som skulle vært gjennomført på Campus Ringerike, har blitt utsatt fordi stengte veier kan gjøre det vanskelig å møte opp.

– Ingen studenter vil miste studieplassen sin fordi flommen forhindrer dem fra å møte, opplyser USN.

Prorektor for utdanning ved NTNU sier at de har fått noen titalls henvendelser fra studenter.

– De som ikke får møtt opp på grunn av uværet, vil selvsagt ikke miste plassen.

Universitetet i Bergen (UiB) forteller at de ikke har fått mange henvendelser, men at henvendelsene som har kommet har blitt løst på en smidig måte.

– Åpningsdagen og oppstarten av semesteret er svært viktig for nye studenter. Men i en ekstraordinær situasjon som ekstremværet har vært, vil vi godkjenne fravær fra studenter som ikke har mulighet til å nå fram i tide, opplyser UiB.