OSLO: Her står Rami Gharbi Alsaleh (29) smilende utenfor det juridiske fakultet i Oslo.

Etter sju år i Norge: Fikk toppkarakterer i alle fag

Rami Gharbi Alsaleh (29) flyttet til Norge fra Syria for sju år siden. Nå går han ut av videregående skole med toppkarakterer i alle fag.

Rami Alsaleh (29) gikk ut av Rosenhof skole for voksne i Oslo med toppkarakterer. Men det har ikke alltid vært lett.

Han kom til Norge i 2015, og har siden da opplevd mange drastiske endringer han ikke så komme. Alsaleh har jobbet som alt fra frisør og sykkelbud, til servitør og sykkelmekaniker.

Selv om han føler seg heldig som fikk komme til Norge har det vært vanskelig å etterlate sine foreldre i Syria.

– Jeg håper virkelig at dette vil bringe en følelse av håp tilbake i deres liv, til tross for de utfordringene de daglig står overfor alene.

– Jeg ser på disiplinen og resultatene mine som en form for gave til dem, legger han til.

Økonomiske utfordringer

– Veien for å oppnå resultatene var langt fra enkelt. Økonomiske utfordringer har ligget som en skygge over studiene.

Alsaleh måtte bruke kredittkort, og låne penger fra venner og hans bror for å komme seg gjennom det.

Flere av medelevene til Alsaleh kunne ikke fortsette på skolen på grunn av lignende økonomiske vanskeligheter. Tiden deres gikk til jobb istedenfor skole.

Inspirert av en suksesshistorie

Han innrømmer at interessen for skolearbeid ikke var til stede da han var barn og ungdom i Syria. Alt endret seg imidlertid da han møtte en inspirerende syrisk flyktning som hadde kommet til Norge i 2014.

I fjor begynte hans inspirasjon på medisinstudiet på Universitet i Bergen (UIB).

Hans suksesshistorie ble en kilde til selvtillit og motivasjon for meg, forteller han.

Alsaleh håper han kan følge i fotsporene hans å flytte til Bergen og starte medisinstudiet på UIB.

OSLO: Her leser Rami Gharbi Alsaleh (29) på Deichman Bjørvika.

Ikke glem kropp og sjel

– Vi glemmer at maten vi spiser påvirker konsentrasjon og hukommelse.

Alsaleh sier mennesket består av kropp, sjel og sinn, og alle tre aspekter må fungere som et lag. Hvis en er lat påvirkes alle.

Selv er han veldig glad i trening og et sunt kosthold, og mener det er viktig for å leve et sunt liv.

– Trening er en måte å ta vare på min fysiske og mentale helse, forteller han.

Å lese på forkant til undervisningstimene er et godt tips mener Alsaleh. Dette fikk han til å fokusere mer på det læreren sa i timen, og deretter gjorde det enklere å fordype seg mer i temaet etter timen.

Alsaleh benyttet seg også av Pomodoro-teknikken, som går ut på å ha pauser mellom lengere leseøkter, og å ha tydelige skiller mellom arbeidsperioder og pauser, forteller han.

