Haien kommer – sjekk denne kjempen!

Det ble en haidundrende helg for forskerteamet som jakter de enorme fiskene i Nord-Norge.

– Det er skikkelig spennende og fascinerende å være i nærheten av en brudge! Brugden er verdens nest største fisk, men de er veldig rolige i vannet, sier Keno Ferter i Havforskningsinstituttet til VG.

Han er blant forskerne som nå er i Bodø for å skaffe informasjon om haiartene brugde og håkjerring.

Tidligere fantes det mange brugder, men på grunn av overfiske har den de siste årene vært rødlistet og utrydningstruet.

DUH-DU, DUH-DU, DUH-DU: Kanskje ikke helt som i de gamle haisommer-filmene – disse haiene spiser nemlig ikke folk.

I dag vet man lite om hvor mange som er igjen, hvor de befinner seg og hvordan de lever.

Det ville Havforskningsinstituttet gjøre noe med. De startet prosjektet «Sharks on the move» i 2019, og ba publikum om hjelp til å finne haiene langs norskekysten, så de kunne merke og følge dem.

Info Brudge Den er verdens nest største fisk etter hvalhaien.

Tidligere ble det drevet fiskeri etter brudge i Norge.

Brugda kan bli opptil 13,6 meter lang.

Maksimal vekt er mer usikker, idet brugder som fanges sjelden blir veid. Det angis derfor ulik maksimal vekt – varierende mellom fire og tyve tonn. Det siste er nok mest korrekt.

Fargen oventil er mørk stålgrå, undersiden er hvit.

Brugda er ikke en rovfisk som haier flest, men lever av små krepsdyr (åte) i likhet med de store bardehvalene. Vis mer

Siden den gang har de mottatt 300 observasjoner. I fjor merket de tre haier. De bruker to typer merker på haiene:

Sporings-satellittmerket: Merket sender posisjonen til haiene hver gang de befinner seg i overflaten.

Pop-up satellittmerket: Fungerer som en ferdsskriver, og logger data om lys, trykk, klokkeslett og temperatur.

Merkene løsner etter ett år og sender informasjon til forskerne via satellitt, og med et komplisert regnestykke kan forskerne da rekonstruere haiens svømmerute.

Merkeekspert Keno Ferter og Antonia Klöcker, stipendiat på haiprosjektet. Merkeekspert Keno Ferter.

I år håper de å markere flere. Blant annet ved å lansere en «hai-hotline».

Keno Ferter i Havforskningsinstituttet beskriver pågangen på hotlinen som overveldende.

– Etter i fjor skjønte vi at vi måtte involvere publikum også. At folk ringer inn og forteller oss om det de har sett hjelper oss veldig, sier han.

– Det er et stort engasjement knyttet til haiene og det har vært mange som ringer oss. Det er veldig morsomt, og vi er veldig glade for at folk tar kontakt med oss.

Otte Bjelland, ansvarlig skipper og den som setter merkene.

Målet med å jakte haiene og å merke dem er å skaffe mer informasjon om den utrydningstruede haien.

– Vi ønsker å forstå hvordan brudgene oppfører seg i norske farvann, eller hvor enn de måtte være. Når vi merker de kan vi følge dem og lære mer om dem, sier Ferter.

– De er virkelig fantastiske dyr.

HAISOMMER: Send tips og dine haitastiske ideer til Anne Marte Bang Fossberg og Emma Fondenes Øvrebø.

