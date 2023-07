VIL OMSTILLE LANDBRUK OG ENDRE KOSTHOLD: Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) vil at landbruket skal omstille seg for å endre kostholdsvaner.

Venstre sulten på kostholdsendringer: − En frykt hos Senterpartiet

Venstre mener det er en «no-brainer» å tilpasse landbrukspolitikken etter kostholdsrådene. – Vi produserer det folk vil ha, svarer landbruksministeren.

Med nye kostholdsråd er det ventet, og for noen ønsket, at matforbruket i den norske befolkningen vil endres.

Mer grønt, fisk og fullkorn – mindre kjøtt, melk og sukker. Og ingen alkohol.

Dersom spådommene og forventningene om disse endringene oppfylles, vil det uten tvil bety en omlegging av landbruket her til lands.

Men et forslag om at regjeringen skulle følge opp eksisterende forpliktelser om en slik endring i landbruket, ble for kontroversielt og nedstemt.

Det får stortingsrepresentant fra Venstre Alfred Bjørlo til å reagere.

– Det er en frykt særlig hos Senterpartiet for å snakke om behov for endringer i landbruket.

Han mener det er en «no-brainer» å tilpasse landbrukspolitikken etter kostholdsrådene.

– Det er egentlig noe landbruket og regjeringen allerede er enige om. Men regjeringen vil at landbrukspolitikken skal være i én bås, kostholdspolitikken i én og klimapolitikken i én. Det er å gjøre landbruket en bjørnetjeneste.

SULTEN PÅ ENDRINGER: Venstres Alfred Bjørlo sier Senterpartiet frykter kostholdet han er sulten på.

I en kostholdsrapport fra Helsedirektoratet i 2022 kommer det frem at kjøttforbruket har gått opp de siste årene, samtidig som at forbruket av fisk og frukt har gått ned.

Foreløpig er det altså få tegn til noen dramatiske endringer i det norske kostholdet.

Likevel ønsker Bjørlo seg endringer i landbruket.

– Det minste myndighetene kan gjøre er å legge til rette for at det blir lettere å få tak i det som du blir anbefalt å spise: mer grønt, frukt og korn.

– Vi produserer det folk etterspør

– For det første er kostholdsrådene nettopp råd til forbrukerne. Det er ikke lover eller regler, for å si det sånn, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Hun avviser kritikken fra Bjørlo blankt.

– Frukt- og grøntproduksjonen er det som har fått mest økning i tilskudd her til lands.

Ministeren mener også at økt selvforsyning som et mål. Der selvforsyningen i dag er lav, er blant annet på frukt, grønt og korn.

– Det er en ambisjon å dreie forbruksmønsteret over til grønt som kan erstatte for eksempel avokado, som vi importerer mye av, og korn som kan erstatte ris, som vi også må importere.

BARE RÅD: Landbruksminister Sandra Borch (Sp) mener folk skal spise det de selv ønsker.

De nye nordiske kostholdsrådene som har vakt debatt den siste tiden, er heller ikke gjeldende i Norge ennå.

– Før vi tar dem inn må vi tilpasse dem til Norges forhold, sier Borch.

– Men er det ikke et mål at regjeringen skal produsere mat etter kostholdsrådene?

– Målet vårt er å produsere mat som forbrukerne etterspør. Forbruksvanene endrer seg litt, spesielt hos unge som vil ha mer grønt. Men bare å kutte all støtte til husdyrproduksjon er ikke veien å gå.

– En klimabløff

Bjørlo mener på sin side at regjeringen prøver å skjerme landbruket for klimatiltak.

– De driver dobbeltspill. På den ene siden sier de at vi har hatt tidenes grønneste landbruksoppgjør. På den andre siden mener de at norsk landbruk – det er kjøtt og melk.

Posten merket som miljø- og klimatiltak i årets jordbruksoppgjør ble økt med over én milliard kroner, men det mener Venstremannen ikke har noen effekt.

– Dette var lagt frem som tidenes største klimasatsing i landbruket. Men det er en klimabløff. Nesten hele økningen er tilskudd til beite og areal. Det er for så vidt fint det, men det har absolutt ingen klimaeffekt, slår han fast.

Han sier regjeringen driver med dobbeltspill når de fronter jordbruksoppgjøret som tidenes grønneste.

– På andre siden mener de at norsk landbruk, det er kjøtt og melk det.

Det er ministeren helt uenig i.

– Frukt- og grøntproduksjonen er det som har fått mest økning i tilskudd. Vi drar landbruket i en mer miljøvennlig retning enn da Venstre satt i regjering, avslutter hun.