FORNÆRMEDE: Slik så Bjørn Ivar Nordstrøm ut etter å ha blitt slått ned av en fremmed mann 5. august 2017. Mannen er nå en av tre tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet etter overfallet – og saken går for Oslo tingrett denne uken, seks år senere.

Overfalt vitne møtte i retten: − Forferdelig det jeg har vært med på

OSLO TINGRETT (VG) Bjørn Ivar Nordstrøm signerte på en terapikontrakt. I dag fikk retten høre om fem år med frykt og nedverdigelser – og om livet etter at han ble banket opp.

– Mye energi, tanker, følelser og uro, sier Bjørn Ivar Nordstrøm og må trekke pusten.

Seks år etter at han ble slått til blods av et «blomsterbud» som ga ham beskjed om å «holde seg unna Laila», er Nordstrøm i Oslo tingrett for å fortelle sin historie.

– Det er forferdelig det jeg har vært med på, så det er veldig ubehagelig å sitte her, sier han.

Tre personer står tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet i Oslo tingrett denne uken:

Påtalemyndigheten mener eks-eier av Det norske kartselskapet, Laila Mjeldheim, betalte 30.000 kroner til en mellommann, som videre skaffet en straffedømt Oslo-mann til å i august 2017 oppsøke Nordstrøm, en av hennes tidligere ansatte.

Alle tre nekter straffskyld – men Oslo-mannen erkjenner selve voldshandlingen.

Nordstrøm skulle både vitne mot henne i en arbeidsrettssak og hadde selv varslet søksmål – derav den alvorlige tiltalen for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

DUO: Bedriftsleder og klient Laila Mjeldheim sammen med terapeut Espen Andresen i Addictologi Akademiet i 2016. Mjeldheim soner i dag for bedrageri, mens Andresen fortsatt driver sin terapivirksomhet etter at politiet har henlagt alle saker mot ham.

Terapikontrakt

For Bjørn Ivar Nordstrøm startet historien 6. januar 2012 da han for første gang kom til Addictologi Akademiet og terapeuten Espen Andresen.

Han var fortvilet og rådvill, hadde blitt svindlet av en venn, nylig kommet hjem fra et mislykket opphold i Sør-Amerika og hadde et eksperimentelt forhold til rus.

Etter en såkalt inntakssamtale fikk han beskjed på å skrive under på en kontrakt der og da, eller så hadde han ingen grunn til å komme tilbake, forklarer Nordstrøm at han ble fortalt.

Han så ingen andre veier videre i livet – og skrev under på å betale 2000 kroner i måneden for å delta i gruppeterapi.

Aktor og politiadvokat Martin Hauger mener årene i forkant av slagene i august 2017 er sentrale i saken.

– Vi mener dette er viktig for å forstå bakgrunnen for saken og hva som ledet opp til hendelsen beskrevet i tiltalen, uttaler han til VG.

AKTØRER: Aktor Martin Hauger sammen med Øystein Storrvik, advokaten til Laila Mjeldheim, og Morten Furuholmen, advokaten til en miljøarbeider tiltalt for å være leddet mellom Mjeldheim og voldsmannen.

Jobbintervju

– Jeg gjorde alt jeg ble anbefalt, å ta full avstand fra venner og broren min. Eller så var det reprimander, sanksjoner, grenser og trusler om å ikke få være med, sier han til dommeren.

En rekke eks-klienter fra Addictologi Akademiet har fortalt i VG om addictologimiljøet: Sosial kontroll, utskjelling og press om å bryte med egen familie.

Det var her han først møtte Laila Mjeldheim, som var en av terapeut Andresens nærmeste klienter og medarbeider.

– I 2014 får jeg beskjed om at jeg skulle møte opp på Kartselskapet på jobbintervju, forteller Nordstrøm, som ikke ønsket å la seg avbilde i retten.

LOKALER: Her på Ryen i Oslo holdt Kartselskapet til før Laila Mjeldheim slo det konkurs i 2020.

– Raket grus

I løpet av sin forklaring beskriver han hvor tett sammenvevd Kartselskapet og Addictologi Akademiet var på denne tiden.

Alle ansatte var pålagt å gå i gruppeterapien og personlige forhold delt i terapien kunne dukke opp på jobben, i forvridd form for å bryte ned og kontrollere, forteller han.

Om han ikke var på Kartselskapet, også for å vaske lokalene, var han på Addictologi Akademiet.

Han kunne ta bussen ut på kveldstid til akademiets hus i Åros, en time utenfor Oslo, for å rake grusen i oppkjørselen. Og han kunne dra på Anonyme Alkoholikere for å forsøke å rekruttere sårbare personer derfra til Addictologi Akademiet.

– Ingen i akademiet tør gjøre noe som helst om ikke Laila Mjeldheim eller Espen Andresen har gitt beskjed om det. Det er et strengt hierarki, sier Nordstrøm om denne tidsperioden.

DOMMER: Per Kaare Nerdrum leder rettsforhandlingene.

– Helt jævlig faktisk

Avhengighetsterapi var stikkordet på Addictologi Akademiet.

Men ifølge sin forklaring opplevde Nordstrøm hvordan små episoder fra barndom eller andre delte erfaringer, ble tatt helt ut av sin sammenheng, vrengt og brukt mot ham på jobb, i terapi.

Han har også brutt kontakt med venner og familie.

Nordstrøm ble, ifølge sin forklaring, blant annet avkrevd signatur på et skriv hvor han skulle «erkjenne» nedverdigende, kriminelle forhold – foran de andre ansatte på Kartselskapet, med trussel om å miste jobben.

En enkelthendelse ertet frem av gruppefellesskapet, blir senere også brukt mot ham, forklarer han.

– Det var helt jævlig faktisk, sier han.

Vinteren 2017 måtte han skrive under på en oppsigelse, forteller han. Så blir han kastet ut av terapigrupper og forlot til slutt Addictologi Akademiet etter en ny nedverdigende seanse av dypt personlig karakter.

– Jeg pantet flasker for å få råd til mat og fant en sparebøsse med 200 kroner. Det er en tøff tid, sier han om sin situasjon da han forsvant ut.

VITNE: Brede Henriksen var i flere år med i Addictologi Akademiet og vitnet i dag i retten om dette.

– Oppfordret til å finne grums

I løpet av våren og forsommeren 2017 rettet han krav om å få utbetalt manglende lønn og feriepenger, noe som ble avvist av Mjeldheim med advarsel om «konsekvenser».

Deretter varslet han søksmål, også mot Addictologi Akademiet – og bestemte seg for å vitne på vegne av en annen eks-kollega fra Kartselskapet som hadde gått til sak på lignende grunnlag.

VG omtalte mandag hvordan dette utløste et ras av varsler til hans advokat om anmeldelse av ham for ting angivelig delt i terapien, noe som også ble gjennomført av to addictologi-klienter.

– Vi blir oppfordret til å finne grums, alt vi kan finne på han, ting han har gjort eller sagt han har gjort, som er straffbart eller noe sånn, forklarer Brede Henriksen.

– Vi fikk beskjed om at Bjørn Ivar var i ferd med å rive ned alt som har blitt bygget opp, husker Henriksen.

Han var én av de som anmeldte, før han senere brøt ut og har i en podkast hos VG sammen med sin kone fortalt om årene i Addictologi Akademiet:

Advokat: – To polariserte fronter

Espen Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG og alle anmeldelser mot ham er henlagt av politiet. Han driver fortsatt sin terapivirksomhet.

– Her har noen gått ut og de melder en oppfatning tilbake. Det er to polariserte fronter og det kan være vanskelig å vite hva som har skjedd, sier Øystein Storrvik, som er forsvareren til Laila Mjeldheim.

Han forteller at hun nå har lagt Addictologi Akademiet bak seg og soner sin straff for bedrageri gjennom Kartselskapet. Mjeldheim har også avvist avhopperes beskrivelser av terapimiljøet hun var sentral i.

– Dette var to sammenvevde virksomheter og de jobbet tett sammen, men etterforskningen har ikke vist noe straffbart for Espen Andresen, sier Storrvik, som også har representert Espen Andresen gjennom nå henlagte politisaker mot ham.

– Hva ville vært Espen Andresens svar på forklaringene vi har hørt i dag?

– Jeg tror han føler at dette er noe de har gått sammen om og at de ikke sier sannheten om han, samt at de er preget av VGs artikler, svarer Storrvik.

BISTANDSADVOKAT: Olle Nohlin har i over fem år representert Bjørn Ivar Nordstrøm, gjennom blant annet henleggelse av saken og en klage som førte til at Oslo statsadvokatembeter gjorde om henleggelsen.

– Bearbeider fortsatt

Påtalemyndigheten mener det hele strakte seg så langt at Mjeldheim denne hektiske sommeren i 2017 engasjerte en nå medtiltalt miljøarbeider til å stoppe Nordstrøm.

5. august 2017 ble han slått til av den straffedømte Oslo-mannen, som denne uken har erkjent volden mot Nordstrøm i retten.

Nordstrøm har i dag tatt utdannelse som ingeniør og tatt over familiegården, men han er fortsatt sterkt preget og går til psykolog.

– Jeg bearbeider fortsatt følelser og tanker jeg er blitt påført. Overgrep og traumer. Jeg har blitt manipulert, lurt og truet, sier han.

– Hvordan kunne dette skje i det hele tatt? spør bistandsadvokat Olle Nohlin.

– Hadde jeg ikke vært på et så vanskelig sted, så sårbar, lost og desperat hadde jeg nok aldri takket ja til kontrakten den dagen [i 2012]. At jeg holdt ut så lenge, kan jeg ikke fatte og begripe, svarer Nordstrøm.