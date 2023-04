FUNN: En lokal mann i Lørenskog sier han fant denne sekken, to kniver og en machete fredag ettermiddag.

Lørenskog: Politiet hentet sekk og tre kniver på natten

Mannen forteller at han fredag kveld var ute og gikk tur med hunden i Lørenskog da han fant en sort sekk og tre kniver. Natt til lørdag kom politiet hjem til ham for å hente tingene.

Stedet mannen gikk tur ligger om lag 2,7 kilometer unna der en person ble funnet drept på en parkeringsplass ved Løkenåsen skole.

Lørdag ble det kjent at det var en mann i 20-årene som ble funnet drept.

– Angående den sekken med kniver. Vi er kjent med den, vi har fått det i beslag, men vi vet ingenting om det knytter seg til selve handlingen, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til VG.

Etter at mannen fant knivene postet han bilde av tingene i en lukket Facebook-gruppe.

I en kommentar skriver han at en av knivene er en machete med et blad som er over tillat lengde. Flere personer i gruppen oppfordret ham til å ta kontakt med politiet.

– Jeg ringte politiet med en gang, forteller mannen, som ønsker å være anonym, til VG.

Info Dette er saken Politiet jobber med flere hypoteser etter funnet av en drept mann i 20-årene fredag kveld.

Fornærmede er fra et annet politidistrikt enn Lørenskog, opplyser de i en pressemelding lørdag.

Politiet jobber med å innhente videomateriale fra området og ber om tips og observasjoner fra publikum knyttet til personer og kjøretøy i tidsrommet 15.00-20.00 fredag kveld.

Pårørende er varslet, ingen er pågrepet, og politiet ønsker ikke å kommentere mistenkte i saken. Vis mer

Ifølge mannen ringte han politiet like før meldingene om funn av en livløs person var funnet ved Løkenåsen skole begynte å tikke inn.

Politiet fikk melding om at den livløse personen var funnet klokken 20.08 fredag.

De har tidligere gått ut og bedt om tips og observasjoner knyttet til bevegelser av personer og kjøretøy i området rundt parkeringsplassen i tidsrommet 15.00–20.00 den aktuelle dagen.

Han tok ingen av knivene ut av slirene, og sekken var tom, utdyper han.

Les mer: Hendelsen bekymrer naboer i området

Mannen forteller til VG at han tok med seg knivene og sekken hjem.

Han opplyser videre at politiet ringte ham to ganger natt til lørdag. Først rundt klokken 02.30, da ble telefonen ikke ble besvart.

Politiet ringte på nytt rundt klokken 03.30, da tok han telefonen.

Han anslår at politiet var og hentet knivene og sekken hjemme hos ham i løpet av en halvtimes tid etter samtalen.

Ifølge NRK har politiet lørdag undersøkt en leilighet i Oslo i tilknytning til saken. Kanalen melder at bevæpnet politi har vært ved flere forretninger i nabolaget og lett etter bilder fra overvåkningskamera.

FUNNSTEDET: På denne parkeringsplassen ble en mann i 20-årene funnet drept fredag kveld. Politiets markeringer kan sees i snøen.

