FÅR STØTTE: Flere av Esben Esther Pirelli Benestads tidligere pasienter reagerer på at hen ble fratatt autorisasjonen.

Benestad: − Urovekkende for min rettssikkerhet

Statens helsetilsyn har konkludert med at Esben Esther Pirelli Benestad (73) behandlet pasienter uforsvarlig. Til VG forteller de samme pasientene at Benestad reddet helsen deres.

Kortversjonen Statens helsetilsyn fratok Esben Esther Pirelli Benestad (73) autorisasjonen som lege i februar.

Flere pasienter forteller til VG at Benestad reddet helsen deres og beskriver behandlingen som forsvarlig og god.

Pasientene ble ikke kontaktet av Helsetilsynet og visste ikke at de var en del av tilsynssaken mot sin egen fastlege.

Benestad kaller det dramatisk og urovekkende for sin rettssikkerhet at tilsynsmyndighetene ikke har vært i kontakt med pasientene.

Tilsynssaken behandles nå i Statens helsepersonellnemnd. Vis mer

VG skrev søndag at Benestad ble fratatt legelisensen i februar, blant annet fordi hen hadde rekvirert vanedannende medisiner til fem av sine pasienter.

VG har snakket med tre av disse pasientene:

Samtlige forteller at de opplevde behandlingen fra Benestad som forsvarlig og god.

Ingen har blitt kontaktet av Helsetilsynet, med spørsmål om helsetilbudet.

Ingen visste at de var en del av tilsynssaken mot sin egen fastlege.

Til VG kaller Benestad det dramatisk at tilsynsmyndighetene ikke har vært i kontakt med pasientene.

– Det er urovekkende i forhold til min rettssikkerhet, sier Benestad til VG:

– Jeg opplever dette som et helsejustismord.

Tilsynssaken behandles nå i Statens helsepersonellnemnd.

Beskriver Benestad som en klippe

Den tidligere rusmisbrukeren Dick Ståhl (66) fra Grimstad kaller det useriøst at han ikke har fått forklare seg for tilsynsmyndighetene.

TRIST: Dick Ståhl mistet fastlegen sin.

Dick Ståhl forteller at han har hatt Benestad som fastlege siden 90-tallet. Fra Benestad fikk Ståhl foreskrevet to ulike, smertestillende medikamenter.

– Disse medisinene har jeg ikke fått en eneste bivirkning av, sier han.

Medisinen skal riktignok ikke skal brukes over lang tid, opplyser Ståhl.

– Men hvor lang tid varer smertene? Den ene dagen sitter det i kneet, og den neste dagen i hoften, sier Ståhl.

– Skal jeg bare gå rundt med smerter, fordi de på toppene i Helsetilsynet mener det er riktig helsehjelp?

Ståhl sier han opplever tilsynssaken urettferdig, både på egne og Benestads vegne.

– Fastlegen har vært en klippe i livet mitt, både i oppturer og nedturer. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten Benestad.

Flere pasienter reagerer

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr opplyser til VG at de har undersøkt Benestads journaler og vurdert rekvireringen av vanedannede legemidler for fem utvalgte pasienter.

En tidligere rengjører fra Grimstad er blant dem. Hun forteller VG at hun fikk foreskrevet Paralgin forte av Benestad. Av sin nye fastlege, får hun i dag samme medisin og dose.

– Hvorfor er det forsvarlig nå? Jeg forstår ikke denne tilsynssaken, sier kvinnen som oppsøkte Benestad med kraftige smerter i skuldrene.

– Det var noe à la tannverk i skuldrene, så kan du skjønne hvor vondt det var. Men Benestad var veldig restriktiv med å skrive ut medisiner, mener hun.

Hun er lei seg for at Benestad har mistet autorisasjonen.

– Andre leger bare glor inn i dataskjermen, men Benestad var så hyggelig at du kom i godt humør bare ved å gå inn døren der.

BENESTADS KONTOR: Her har Benestad tatt imot klienter i tre tiår.

Oppleves som en heksejakt

En tredje pasient forteller VG at hun misbrukte rus for 20 år siden. Hun var «utslitt og ødelagt» etter mange år på metadon da hun spurte Benestad om hjelp for seks år siden.

– Da jeg fikk ja, føltes det som at Benestad reddet livet mitt. For ingen andre var der for meg, sier kvinnen.

Nå har hun fått en ny lege som gir henne den samme døgndosen med smertestillende og beroligende, ifølge kvinnen.

– Da er det jo veldig rart at de skulle ta Benestad da, sier hun og fortsetter:

– Jeg synes det virker som en heksejakt.

Hun beskriver Benestad som restriktiv i forhold til rekvirering av medisin og reagerer på at tilsynsmyndighetene ikke har gjort forsøk på å få tak i henne.

– Jeg skulle gjerne fortalt dem at Benestad har ivaretatt meg og virkelig brydd seg.

Helsetilsynet roser Benestad

Statens helsetilsyn behandlet også to saker som omhandler pasienter med kjønnsinkongruens. En av disse har fortalt tilsynsmyndighetene at hen fikk en positiv effekt av møtene med Benestad.

I Helsetilsynets rapport står det likevel at foreldrene til barnet var kritiske, fordi barnet var forvirret og «endret mening stadig vekk».

«Pårørende ble sjokkert».

Benestad mener uttalelsene fra hens tidligere pasienter viser at Helsetilsynet har en svak sak.

– Helsetilsynet sier at de setter pasientsikkerheten først, men her er det ingen pasienter som har blitt skadet. Tvert imot, sier Benestad.

Hen reagerer på flere ting:

– Helsetilsynet sier jeg ikke er skikket til å arbeide som lege, men da kunne de jo snakket med mine pasienter først, sier Benestad.

– Hvem andre skal kunne ha en mer berettiget mening om mitt arbeid enn dem?

Til VG sier assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, at de anerkjenner at Benestad har hjulpet mange pasienter.

TUNG BESLUTNING: Heidi Merete Rudi i Statens helsetilsyn.

– Det er viktig for oss å få gitt klart uttrykk for at Helsetilsynet vet at Pirelli Benestad har hjulpet mange og vært en uvurderlig støtte for disse, sier Rudi.

Hun opplyser at de har mottatt flere skriftlige bekreftelser og beskrivelser fra pasienter som forteller det samme.

– Hvorfor mener dere at Benestad har bedrevet uforsvarlig helsehjelp når pasientene beskriver god helsehjelp?

– Jeg vil ikke kommentere direkte det vedtaket som nå er påklaget og behandles i Helseklage, sier Rudi.

– Generelt kan jeg si at forsvarlig helsehjelp dreier seg om mer enn at pasientene er fornøyde.

For at helsehjelpen skal være forsvarlig, må den i tillegg være i tråd med faglige retningslinjer og aksepterte normer som beskriver god, forsvarlig praksis, mener Rudi.

– Ville saken blitt bedre opplyst hvis dere kontaktet pasientene først?

– Selv om samtaler med pasienter alltid kan utdype og nyansere informasjonen som ligger til grunn, mener vi saken var tilstrekkelig opplyst til at vi kunne vurdere og avgjøre den.