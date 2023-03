Ulykkesfuglen André fikk sjokk da han så Teslaen sin: − Fy faen!

André Passero skulle bare kjapt innom jobb en tur. Det endte med en halv kubikkmeter snø gjennom bakruten på bilen og 6000 kroner ut ruten.

– Jeg er en ulykkesfugl for tiden. Alt jeg tar i rakner. Det er en iboende faenskap, sier Passero til VG.

56-åringen jobber i en omsorgsbolig i Sande i Viken, og da han var innom jobb lørdag formiddag, fikk han seg en skikkelig overraskelse.

– Vi ansatte satt inne, og så hørte vi plutselig et brak. Det hørtes ut som en container som ble tømt, så vi gikk ut for å se hva som hadde skjedd, forteller Passero.

Ved første øyekast så alt ut som normalt.

Det var lokalavisen Drammens Tidende som først omtalte saken.

FULLT: Det var ikke bare snø og is i bagasjerommet. – Jeg hadde også masse utstyr, fordi jeg drive å fikser i båten min, sier ulykkesfuglen

– Noen stygge gloser

Bilen til Passero sto parkert rundt to meter fra husveggen. Tidligere i vinter hadde de ansatte vært litt bekymret for takras, men grunnet det milde været den siste tiden, var det ikke mye snø og is på taket.

Da Passero tok turen bak Teslaen for å se hva som hadde skjedd, ble han ikke møtt av et gledelig syn. Det som møtte 56-åringen var en knust bakrute og enorme mengder med snø og is i bagasjerommet på bilen.

– Det kom noen stygge gloser, innrømmer han.

– Det hadde rast snø fra taket på bygget, og hele takraset hadde pakket seg inn i bagasjerommet.

Passero tror at det totalt er snakk om en halv kubikkmeter snø og is.

– Det ble trykt sammen til en svær blokk. Jeg måtte bruke en stor spade, en stekespade og en tresleiv for å få vekk både snøen og glasskårene fra bagasjerommet, forteller han.

UFLAKS: Snø, is og knust glass ble trykt sammen i bagasjerommet.

– Iboende faenskap

56-åringen innrømmer at han egentlig ikke ble overrasket hva som hadde skjedd, da han forteller at han den siste tida har vært svært uheldig – blant annet med to båter.

– Den første båten, en 29 tommer snekke, fikk vann i oljen, så jeg kjøpte en båt til for å bruke mens jeg fikset den andre, men så røyk motoren på den også, forteller han.

Under all snøen og isen, havnet dermed masse verktøy han bruker til å reparere den ene båtmotoren.

– Det skjer ting med meg som ikke skal skje. Noen vil sikkert si at jeg kanskje er klønete, men det er ikke sånne tinge som skjer med meg. Jeg sier det er en iboende faenskap, slår han fast, litt humoristisk.

«FLAKS» – Heldigvis har jeg en Skoda jeg kan bruke til jeg får fikset Teslaen, sier Passero.

– Stor skade

Mandag klokken åtte skal Passero få skaden taksert.

– Jeg har en venn som har fått en skade på sin Tesla, han anslår at dette kan være en skade til rundt 100.000 kroner, men jeg vet ikke om det stemmer. Men det er en ganske stor skade. Det er også bulker på bilen, forklarer 56-åringen.

– Har du forsikring?

– Ja, det blir en egenandel på 6000 kroner, så jeg overlever.

– Jeg er glad raset ikke havnet over noen mennesket, men det er kjedelig likevel.

