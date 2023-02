Tina Jørgensen-siktelse er henlagt på bevisets stilling

Riksadvokaten følger innstillingen fra politi og Statsadvokaten, og henlegger siktelsen for drapet på Tina Jørgensen.

I fjor var politiet ferdig med den nye etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen (20) i 2000.

Riksadvokaten har nå avgjort at siktelsen mot 52 år gamle Johny Vassbakk blir henlagt, skriver Stavanger Aftenblad.

Allerede i høst ble det kjent at politiet i sin innstilling ville be om at denne saken ville bli henlagt.

Vassbakk, som tidligere i år ble dømt for drapet på Birgitte Tengs i 1995, har også vært siktet for drapet på Jørgensen.

– Reaksjonen er skuffelse, men samtidig var det en forventet henleggelse basert på det bevisbildet som forelå og som vi har blitt presentert for, sier bistandsadvokaten til Jørgensens mor, Kjersti Jæger, til VG.

– Det er samtidig viktig å understreke at saken ikke er lagt død. Familien har et håp om at det skal komme en oppklaring til syvende og sist, fortsetter Jæger.

Hun sier at håpet om en oppklaring alltid vil være der, selv om det blir vanskeligere å komme til bunns i saken ettersom årene går.

Statsadvokat Folke Åmlid sier til Aftenbladet at avgjørelsen er i tråd med både politiets og statsadvokatens innstilling i saken.

– Riksadvokaten kan ikke se at det på nåværende tidspunkt foreligger etterforskningsskritt som i rimelig grad av sikkerhet vil bidra til å opplyse saken, sier Åmlid.

Videre sier statsadvokaten til avisen at det fremdeles er et mål å oppklare saken.

Cold case

Tina Jørgensen ble funnet død i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren 26. oktober 2000. Hun hadde da vært savnet i en måned. I løpet av den lange tiden hadde regnvann skylt bort eventuelle spor og bevis som kunne lede politiet til en gjerningsmann.

Flere personer har vært siktet for drapet, blant annet Jørgensens kjæreste, men ingen av etterforskningene har ført til tiltale eller dom.

Hør Tinas mor fortelle i Krimpodden:

I oktober 2016 sendte politimesteren i Sør-Vest en anmodning til Cold case-enheten i Kripos om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken.

Cold case-enheten etterforsker henlagte drap.

To år senere leverte Cold case sin rapport, der de anbefalte at politidistriktet iverksatte ny etterforskning i et begrenset omfang.

Politimesteren besluttet at en ny etterforskningsgruppe, som tidligere ikke hadde vært involvert i saken, skulle nedsettes.

Bevismateriale borte

Politiet har tidligere vært åpne om at noe av beslaget i saken har blitt destruert, da det ble vurdert som umulig å fremskaffe DNA av materialet.

Det er vanlig å destruere DNA-bevis når etterforskninger avsluttes i Norge, til tross for at få andre land har samme praksis.

Det finnes fremdeles flere beslag i saken, også av spormateriale som tidligere er undersøkt uten å gi resultat.