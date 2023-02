Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i forbindelse med lærerstreiken i fjor høst.

Lærernes lønnsoppgjør avgjort etter streiken i fjor – KS får fullt gjennomslag

Lærerne har nå fått avgjørelsen etter fjorårets langvarige streik, som ble stanset av regjeringen. De har ikke fått medhold i sine krav.

– Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstagerorganisasjonene i Unio gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024, heter det i avgjørelsen fra Rikslønnsnemnda.

Det betyr at lærerne får den tariffavtalen de streiket mot.

– Rikslønnsnemnda og den behandlingen som skjer der er spill for galleriet. Det gikk som vi fryktet og advarte om. Nemnda gir arbeidsgiverne, som er representert av KS, nok en gang fullt gjennomslag, samtidig som lærerne blir straffet for å bruke sin rett til å streike, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal til VG. Handal utelukker ikke at det kommer reaksjoner mot KS.

IKKE MEDHOLD: Lærerne fikk ikke medhold i Rikslønnsnemnda. Dette er et illustrasjonsbilde.

– Vi hadde en ansvarlig streik. Vi skånte de yngste barna fra å bli rammet og vi var rause med dispensasjoner for de som trengte læreren aller mest gjennom streiken. Likevel velger altså KS å straffe arbeidstagerne – også barnehagelærere, sier Handal.

Lærerstreiken pågikk i nesten fire måneder, før regjeringen satte ned foten og sendte den til tvungen lønnsnemnd den 27. september. Det betyr at lønnen avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Lærerne har overfor nemnda krevd at lønnsoppgjøret skulle få virkning fra 1. juni i fjor, men nemnda har bestemt å følge prinsippet om at det gjelder fra streiken ble avsluttet 27. september.