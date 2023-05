ÅSTED: Politiet undersøker åstedet på Stovner 16. mars 2022.

Fem tiltalt etter at brødre ble overfalt: − La meg dø uten smerter

OSLO TINGRETT (VG) Mannen i 20-årene som ble knivstukket på Stovner, forklarer seg i retten om blod, kaos og dødsangst: – Ikke fortell moren min noe, ba han kameratene før ambulansen kom til åstedet.

Fem unge menn i slutten av tenårene er i Oslo tingrett tiltalt for grov kroppsskade med kniv mot to brødre på Stovner 16. mars i fjor.

Blant dem er en 18-åring, som ifølge tiltalen skal ha forsøkt å drepe den ene ved å hugge mot hodet og overkroppen hans gjentatte ganger.

Ett stikk gikk gjennom armen og inn i armhulen, det neste i ryggen slik at et ribben ble delt i to og mannen ble påført alvorlige, indre skader.

– Han erkjenner de faktiske forhold og straffskyld for kroppsskade, men han hadde aldri forsett om å drepe, sier 18-åringens forsvarer Usama Ahmad.

Omkring ti ungdommer var involvert på begge sider, flere bar kniv. De to som ble stukket, slått og sparket, er brødre. Alle er vokst opp sammen.

DRABANTBY: De involverte på begge sider kjenner hverandre fra oppveksten i Oslos drabantbyer.

Mannen som fikk livstruende skader, forklarte i tingretten tirsdag at tre av de tiltalte hadde store kniver som de aktivt brukte mot ham og lillebroren.

– Han ble stukket, slått, sparket og trampet på mens han lå nede, forklarte fornærmede om hva som skjedde med hans yngre bror.

– Blod overalt

Selv ble han først stukket gjennom armen. Brødrene forsøkte å unnslippe, men falt i et buskas. Så ble han hugget i siden over hoften.

– Jeg kjente slaget i ryggen og så kniven gå inn og ut igjen. Jeg var i sjokk, det var blod overalt, men jeg ble stående, forklarte fornærmede.

Han beskrev i retten situasjonen som kaotisk. Flere gråt og skrek. Mens noen angrep, forsøkte andre å gripe inn for å avverge skade.

Til sist klarte han å fravriste hovedtiltalte kniven. Da løp de fem som senere ble tiltalt, fra åstedet i Tokerudberget på Stovner.

Sa trosbekjennelsen

Fornærmede forklarte hvordan adrenalin og sjokk holdt ham på beina. Han ba kameratene ringe ambulanse og prøve å stanse blødningene hans.

– Og så sa jeg at de ikke skulle fortelle moren min noe, at jeg var på vei til sykehus. Jeg er hennes eldste sønn, forklarte fornærmede i retten.

Han trodde han skulle møte Gud og begynte å fremsi trosbekjennelsen.

– Jeg er klar over at jeg skal dø. La meg dø uten smerter, sa jeg før jeg ble ført til operasjonsstuen og fikk morfin, forklarte fornærmede.

Ifølge tiltalen lyktes ikke drapsforsøket fordi han klarte å verge seg mot angrepet, grep inn fysisk og han raskt fikk medisinsk hjelp.

RYKKE UT: Politiet kom raskt til åstedet.

Bærer kniv på jobb

Ifølge tiltalen var to av knivene innkjøpt samme dag.

VG får opplyst at de tiltalte senere vil forklare i retten at de følte seg truet av fornærmede, som er noen år eldre enn dem, og at de tidligere samme dag så ham med kniv.

Fornærmede har et praktisk yrke der kniv er arbeidsredskap.

I retten vedgikk fornærmede at han etter slagsmålet hadde plukket opp en kniv som lå på bakken, men ikke der og da skjønte hva han grep etter.

Han avviste at denne kniven hadde vært hans.