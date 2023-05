NRK: Tre menn pågrepet og siktet for frihetsberøvelse på Østlandet

Tre menn er siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler for i en bortføringssak på Østlandet, skriver NRK.

De tre mennene, som er i 30- og 40-årene, ble ifølge kanalen pågrepet natt til lørdag.

Ifølge NRK hører de tre siktede hjemme i Østfold-området, men politiet vil ikke si noe om hvor bortføringen skal ha funnet sted.

Politiadvokat Anders Bækkemoen i Øst politidistrikt sier til NRK at den fornærmede mannen var «frihetsberøvet over en betydelig tid».

To av de tre siktede nekter straffskyld, mens den tredje ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. Alle tre er ifølge politiet tidligere straffedømte.

Mennene ble pågrepet etter tips fra et vitne og ble mandag varetektsfengslet i Søndre Østfold tingrett. To av dem er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, mens den tredje er varetektsfengslet i én uke.

