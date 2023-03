Elever belønnes for å fjerne Fosen-vindmøller i Minecraft

De to omdiskuterte vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelag er å finne i spillet Minecraft. Dersom man fjerner vindmøllene får man belønning på Minecraft-versjonen av Sametinget.

Aksjonister har siden torsdag demonstrert mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet – over 500 dager etter Høyesteretts dom som slår fast at vindturbinene på Fosen bryter samiske rettigheter.

Universitetet i Agder (UiA) lanserte nylig en Minecraft-versjon av vindkraftanleggene, som elever over hele Norge kan besøke som en del av undervisningen.

Minecraft er et sandkassespill, sandkassespill,En spillstil med få begrensninger for spilleren, hvor man kan endre den virtuell verdenen etter eget ønske. Kilde: Techopedia hvor hovedpoenget er å bygge ved hjelp av firkantede blokker.

SAMISK VERDEN: UiA har laget en samisk verden i spillet «Minecraft». Nå kan elever blant annet rive vindmøllene på Fosen i spillet.

– Selv om Høyesterett har dømt at vindkraftkonsesjonen er ugyldig og anlegget på Fosen bryter med urfolks rettigheter, er det foreløpig ingen planer om å fjerne anlegget. I Minecraft-verdenen vår kan elever nå reise til Fosen og ta saken i egne hender, sier universitetslektor ved UiA, Line Reichelt Føreland, i en uttalelse på UiAs hjemmeside den 26. januar.

Føreland forklarer til VG at den samiske verdenen i Minecraft gir elevene muligheten til å utforske mange forskjellige ting ved samisk kultur.

– Her i Kristiansand opplever vi at mange elever og lærerstudenter har lite kunnskap om samisk kultur. Dette er en måte å få erfaring på, sier hun.

PROSJEKTLEDER: Lina Reichelt Føreland har laget den samiske Minecraft-verdenen sammen med et større team.

Først ble Sametinget bygget i dataversjon, men nå kan også vindkraftanleggene på Fosen besøkes i den virtuelle verdenen.

For å komme til Fosen må du først innom Sametinget, hvor en person på kontoret hjelper deg med å finne veien til Fosen.

Slik lyder deler av UiAs egen bruksanvisning for å fullføre oppdraget på Fosen:

Fjern vindmøllene ved å trykke på knappen nederst på hver vindmølle. Vil det være like lett å fjerne disse vindmøllene i den virkelige Fosen?

Under hver vindmølle skjuler det seg en liten hemmelighet. Hvis du finner 9 slike, belønnes du når du kommer tilbake til Sametinget.

1 / 3 Fosen-demonstranter forsøkte å sperre inngangen til Olje- og energidepartementet. Demonstranter blir fjernet fra inngangen til Finansdepartementet. Syv personer har blitt anemldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. forrige neste fullskjerm Fosen-demonstranter forsøkte å sperre inngangen til Olje- og energidepartementet.

Diskusjon i klasserommet

I spillet belønnes elevene hvis de river Fosen-vindmøllene. Line Reichelt Føreland forteller at man får belønning for alle oppgaver man løser i Minecraft-verdenen.

– Oppfordrer dere til å fjerne vindmøllene?

– Vi har laget en verden der man kan ta diskusjonen i klasserommet. Vår oppgave er ikke å si hva noen skal mene, sier Føreland.

UiA har også gjort Kautokeino-vassdraget til et eget tema. Der kan du ta en tidsmaskin, og velge løsninger. Føreland forklarer at alt man gjør i spillet også kan reverseres og gjøres på nytt.

Ta en titt på hvordan Fosen ser ut i Minecraft her:

Ifølge Line Reichelt Føreland, har spillet allerede blitt populært. Siden den nye nedlastningen har spillet allerede blitt lastet ned av 27.000. Hun presiserer at det gjerne er lærere som laster det ned og deler det med elevene sine. Hun tror tallene i praksis er langt høyere.

Spillet kan lastes ned gjennom Minecraft-education. Lektoren legger også vekt på at spillet ikke skal være det samme som å spille på fritiden.

– Vi har laget mange oversikter for å gi det en faglig ramme. Det er ikke det samme som fritidsspilling, det er for å arbeide med fag, sier hun.