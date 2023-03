STRIDENS KJERNE: End Tour 2020 ble leid av en russegjeng på Skedsmo og skulle leies ut også i 2021 og 2022. Men så slo Statens vegvesen alarm.

Russebuss-strid i retten: − 100 prosent sikre på at bussen er forfalsket

Hvilken buss er egentlig «End Tour 2020»? Politiet mener den er jukset med, mens firmaet som eier den sier de bare har brukt deler fra flere busser.

Politiet mener at firmaet Russebussmarked i 2020 leide ut en buss der registrerings- og rammenummer var forfalsket.

Russebussmarked har fått et forelegg på 350.000 kroner fra politiet. Politiet har også inndratt en russebuss samt et beløp på 511.000 kroner. Russebussmarked har ikke vedtatt forelegget og ønsker bussen tilbake. Derfor må saken avgjøres i retten.

– De erkjenner ikke straffskyld, utover det har jeg ikke kommentarer, sier Russbussmarkeds forsvarer Elias Christensen til VG i forkant av torsdagens rettssak.

VG har tidligere omtalt striden.

Tre sentrale russebussnavn

Russebusser har ofte et langt liv, de leies ut og selges år etter år av ulike firma og gjenfødes gjennom nye navn fra russekull til russekull.

I denne saken er to busser viktige: én fra 1980 og én fra 1991.

Tre russebussnavn står sentralt i saken:

«Roxbury 2003», bussen fra 1980.

«Madhouse 2016», bussen fra 1991.

«End Tour 2020».

Hvilken buss stammer egentlig «End Tour 2020» fra? «Madhouse 2016» eller «Roxbury 2003»?

Det er det sentrale spørsmålet politiet og russebussfirmaet er uenige om, og som retten torsdag skal ta stilling til.

1 / 3 «MADHOUSE 2016»: Politiet og Statens vegvesen mener denne bussen fra 1991 er påsatt rammenummer og registreringsnummer fra den 11 år eldre «Roxbury». Den er svært lik i lengde, bredde og høyde, samt motor og andre detaljer. Bildet er fra 2016 da den gikk under navnet «Madhouse» i Oslo. «ROXBURY 2003»: Russebussen Roxbury sto parkert ved en fylkesvei utenfor Molde fra 2005 til 2019. «END TOUR 2020»: End Tour 2020 ble inndratt og sikret av politiet, og oppbevares nå på en inntauingstomt på Østlandet. forrige neste fullskjerm «MADHOUSE 2016»: Politiet og Statens vegvesen mener denne bussen fra 1991 er påsatt rammenummer og registreringsnummer fra den 11 år eldre «Roxbury». Den er svært lik i lengde, bredde og høyde, samt motor og andre detaljer. Bildet er fra 2016 da den gikk under navnet «Madhouse» i Oslo.

Politiet mener «End Tour 2020» egentlig er en russebus som tidligere rullet som «Madhouse» i 2016 på Nordstrand.

Russebussmarked mener derimot at denne er brukt som delebuss og deretter er levert som metallavfall. De mener at «End Tour 2020» er «Roxbury 2003».

Statens vegvesen reagerte

I dag er det nesten umulig å få godkjent nye busser med egenskapene som russen setter aller høyest: sidestilte seter og takstativ for høyttaleranlegg. Det gjør at gamle russebusser med «riktige papirer» er gull verdt. Politiet og Statens vegvesen mener den eldste bussen fra 1980 hadde slike papirer, mens den nyere bussen fra 1991 ikke hadde det.

Russebussmarked leide ut en buss til russ i Skedsmo i 2020, som døpte den «End Tour». Russen har i politiavhør forklart at de betale cirka 700.000 kroner i leie.

Bussen kom seg gjennom EU-kontroll med sidestilte seter og takrigg ved et verksted på Østlandet og rullet gjennom russetiden, men så startet problemene.

Statens vegvesen reagerte på flere detaljer og skrev en rapport der de mente at rammenummeret var forfalsket.

Rapporten ble oversendt til politiet, sammen med en anmeldelse. De startet etterforskning. I fjor sommer ble det tatt ut siktelse mot Russebussmarked.

Reservedeler

– Jeg kjenner ikke til at det er endret noe rammenummer. Det vi har gjort, er å bruke reservedeler fra andre busser vi har hatt stående, sa daglig leder og eier Igor Drascovic i retten torsdag.

Han opplyste at en av bussene de hadde hentet mange deler fra til «End Tour 2020», var «Madhouse 2016». Blant annet bakaksling.

– I avhør med politiet sa du ingenting om at dere tok deler derfra? spurte politiadvokat Einar Grape i retten.

I et tidlig politiavhør forklarte Igor Drascovik at Madhouse-bussen var levert som vrakpant til gjenvinning.

– Jeg har sjekket i ettertid med ansatte, det var litt annerledes, opplyste Drascovik.

Politiadvokat Einar Grape (t.v.) og Russebussmarkeds Forsvarer Elias Christensen.

Vrakpant

I retten fikk han flere spørsmål om hvilke verksteder de samarbeider med, og hvem som gjør hva innad i firmaet.

Daglig leder viste til at de har en stor eiendom i Moss der det til enhver tid står åtte delebusser. Han forklarte også at de har containere der de dumper skrapavfall fra bussene. Disse er sentrale i forklaringen hans.

Aktor sa i retten at daglig leder i politiavhør opplyste at «Madhouse 2016» ble solgt som vrakpant fordi den ikke kunne repareres. Da politiet sjekket med mottaksstasjonen som var oppgitt, fantes ingen dokumentasjon på at bussen var mottatt der, ifølge aktor.

I retten opplyste daglig leder i russebusselskapet at opplysningene i avhøret ikke var helt riktig. De siste delene av «Madhouse 2016» var solgt som skrapavfall via en container som gårdeier administrerte, forklarte han.

100 prosent sikker

– Vi er 100 prosent sikre på at bussen er forfalsket, sier Statens vegvesens vitne Geir Løvhaug Bjørgo.

Han var tidligere i en spesialistgruppe som jobbet med ID-kontroll av kjøretøy, og var med å skrive rapporten. Han sier at de reagerte på en rekke detaljer med bussen.

– Det originale ID-nummeret var slipt vekk med vinkelsliper og deretter var stedet forsøkt skjult med en understellsmasse. Et nytt understellsnummer var påført et helt annet sted enn der det skulle vært. Det var ikke gravrust noe sted knyttet til disse stedene, så endringene måtte ha skjedd i nyere tid.

Statens vegvesens vitne, Geir Løvhaug Bjørgo, jobbet tidligere i en spesialistgruppe for ID-kontroll av kjøretøy.

Bjørgo beskrev hvordan de undersøkte en rekke punkter på bussen og fant mange 1991-markører. Blant annet deleklistremerker bak dashbord, på ledningsnett, og bakaksling.

Bakakslingen er sentral, fordi Russebussmarked sa i retten at den var byttet.

– Delene bar ikke preg av å ha blitt påsatt eller byttet i nyere tid. Dersom bakakslingen hadde vært byttet, ville det vært en rekke spor av det som vi ville sett. Denne bakakslingen var aldri byttet, det er jeg 100 prosent sikker på, sa Bjørgo.

– Hvor farlig er ID-bytte, spurte aktor.

– Vi har ingen kontroll på hva slags arbeid eller deler som er gjort på slike kjøretøy. Det kan gjøre dem farlige i en ulykke, sier Bjørgo.

