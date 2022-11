ULYKKESBILEN: Personbilen som var involvert i ulykken ble hentet av bilberger.

Vegvesenet: Ikke veiarbeid der dødsulykke i Operatunnelen skjedde

Det ble utført veiarbeid i Operatunnel-systemet da en personbil krasjet med et vogntog og en ung kvinne mistet livet natt til lørdag, men ifølge Statens vegvesen skal det ha vært en «normalsituasjon» der ulykken skjedde. Politiet sier de har en formening om hva som førte til krasjet.

En ung kvinne døde da en personbil krasjet med et vogntog i Operatunnelen i Oslo natt til lørdag. Fire andre i bilen, inkludert sjåføren, overlevde.

Det er kjent fra før at bilen kjørte i feil kjøreretning da ulykken skjedde, men det er uklart hvorfor bilen gjorde dette.

– Det jeg kan si nå er at vi har en formening om hva den utløsende feilen som ble begått var, men jeg ønsker ikke si noe detaljert rundt det nå, sier politiadvokat Eric Lindset til VG mandag ettermiddag.

Sjåføren, en mann i slutten av 20-årene, ble i helgen siktet for uaktsom forvoldelse av en annen persons død. En bestemmelse sin ofte blir brukt i trafikkulykker med dødsfølge.

– Siktelsen står ved lag. Vi har beslaglagt siktedes førerkort, forteller Lindset.

ULYKKE: Bergingsarbeid i Operatunnelen, der en personbil kjørte i feil kjøreretning og kolliderte med et vogntog tidlig lørdag morgen.

Veiarbeid

Det pågikk veiarbeid i tunnelen natt til lørdag, men Lindset vil ikke kommentere om det hadde noe å si for ulykken.

– Det er en del av etterforskningen. Vi har ikke noen avklaring på det nå.

Ifølge Statens Vegvesen var det ikke veiarbeid der ulykken skjedde.

Rett nok var Ekebergtunnelen, som er en del av Operatunnelen, stengt i det vestgående løpet på grunn av veiarbeid fra klokken 22 fredag kveld og frem til det var ryddet etter ulykken, og trafikken gikk i den perioden i begge retninger i tunnelens østre løp, men ulykken skjedde i en annen del av tunnelsystemet, som ikke var påvirket av veiarbeidet, oppplyser Statens vegvesen til VG.

Der ulykken skjedde, ved rampen som går ut på Mosseveien, var det en «normalsituasjon», forklarer de. Det innebærer at alt av skilter og lys var som normalt.

Passasjerer ikke avhørt

En blodprøve ble tatt av sjåføren, men politiet venter ikke svar på denne før om en uke, eller to, opplyser politiadvokaten.

– Vi vet derfor ikke om sjåføren var påvirket av alkohol, eller noe annet.

I tillegg til sjåføren og den omkomne var det tre andre i bilen. Alle passasjerene var mellom 17 og 20 år. De tre skal fremdeles befinne seg på sykehus.

– Vi har ikke kommet i posisjon til å avhøre dem ennå, sier Lindset, som ikke kan gi noen opplysninger om tilstanden deres ut over det.

Han forklarer at det å få avhørt dem er noe av det viktigste i den videre etterforskningen. Han omtaler avhørene som å «samle tidskritiske bevis», og gir uttrykk for at politiet håper å snart få muligheten til dette.