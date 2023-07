IKKE POLITIETS SKYLD: – Når både Riksadvokaten og politidirektoratet sender signaler om at narkotikasakene ikke skal prioriteres, er det forståelig at innsatsen ikke lenger er så stor, sier generalsekretær i Norsk narkotikaforebyggende forening.

Bekymret over nedgang i narko-anmeldelser

Under tusen mindreårige ble i 2022 anmeldt for narkotikalovbrudd. Nå ber Norsk narkotikaforebyggende forening om at politiet får tilbake gamle tvangsmidler. – Obsternasighet fra politiets side, svarer jurist og rusreformist.

Kortversjonen Norsk Narkotikaforebyggende Forening (NNF) er bekymret for nedgangen i anmeldelser for narkotikalovbrudd blant mindreårige i 2022 – en nedgang på 60% sammenlignet med de siste fem årene.

NNF mener årsaken til nedgangen er rusdebatten, samt et skriv fra Riksadvokaten i 2021 som begrenset politiets mulighet til å bruke tvangsmidler.

Foreningens generalsekretær ber politikerne om å gi politiet hjemler til å avdekke unges narkotikabruk.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener NNF klager over at de har måttet slutte å bryte loven i mindre alvorlige narkotikasaker. Vis mer

– Det er en voldsom nedgang.

Det sier Oddgeir Høyekvam, generalsekretær i Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF), tidligere Norsk narkotikapolitiforening.







Høyekvam er bekymret for at politiet etterforsker stadig færre unge for narkotikalovbrudd, samtidig som flere unge selv oppgir å ha prøvd kokain.

Statistikk fra Politidirektoratet viser at politiet i fjor etterforsket under tusen narkotikalovbrudd blant mindreårige. Det er en nedgang på 60 prosent på fem år.

– Samtidig som tallene viser en dramatisk nedgang av anmeldelser, så går tallene for kokainbruk opp. Jeg leste i VG i helgen at unge rusbrukere nå i større grad frykter foreldrene, enn det å bli tatt av politiet. De unge har fått med seg at politiet har det vanskeligere å bevise at noen har brukt narkotika, sier han.

Gir Riksadvokaten ansvaret

Årsaken til nedgangen mener Høyekvam å finne i de siste års rusdebatt, hvor rusreform ble først diskutert, deretter nedstemt i Stortinget. I tillegg sendte Riksadvokaten i 2021 ut et skriv som klargjorde at politiet ikke kunne bruke visse tvangsmidler, som å ta blod- eller urinprøve med makt for å bevise mindre narkotikalovbrudd.

Norsk narkotikaforebyggende forening har historisk sett hatt hovedsakelig medlemmer fra politiyrket. De skiftet navn i mai i år, etter kritikk om rolleblanding blant medlemmene.

Flere av organisasjonens politimedlemmer forteller at det mange plasser knapt opprettes narkosaker mot unge lenger, sier Høyekvam.

– De sier at sakene ikke lenger opprettes fordi sakene uansett blir henlagt. Fordi politiet ikke lenger har muligheten til å bruke rusmiddelkontroll for å bevise rusbruk. Våre medlemmer fra forebyggende enheter melder at det nå er krevende å fange opp unge som trøbler med rus, sier han.

REKORDSTORT: Over 800 kilo kokain ble funnet i fruktkasser på et Bama-lager i Oslo i slutten av mars. I april ble et nytt og enda større beslag gjort på samme sted.

Ber om hjemler

Høyekvam mener at tallene viser at politikerne må på banen og endre føringene og mulighetene politiet har fått for å avdekke narkotikabruk.

– Politikerne må gi politiet klar beskjed om å prioritere å avdekke unges narkotikabruk, og gi politiet hjemler til å bevise det. I dag har ikke lenger politiet anledning til å ta verken urin- eller blodprøve for å bevise at noen har brukt narkotika.

Dette reagerer Dagfinn Hessen på. Han er jurist og fagansvarlig i foreningen Tryggere Ruspolitikk.

– NNF klager over at politiet har måttet slutte å bryte loven i mindre alvorlige narkotikasaker. Det er ikke snakk om tvangsmidler som politiet er blitt fratatt, men en ulovlig praksis som politiet har skapt, som Riksadvokaten har ryddet opp i, sier han.

Les også Gravide Hege (36) rustestet mot sin vilje Mandag ble samfunnsdebattant Hege Grostad rustestet mot sin vilje fordi hun er gravid.

Kan ennå ransake

Hessen hevder at det er umulig å gi politiet de mulighetene som NNF ønsker.

– Et tvangsmiddel må stå i forhold til lovbruddets alvor. Skal politiet få lov til å ta blod, urin- eller spyttprøver med tvang for å bevise brudd på legemiddelloven, må lovgiver enten skjerpe straffenivået betydelig. Eller så må man endre Norges grunnlov og forhold til menneskerettighetene.

KAN IKKE BRUKES IGJEN: Jurist Dagfinn Hessen mener at det Oddgeir Høyekvam ber om, er umulig.

Han påpeker at politiet kan ennå ransake ungdommer hvis det er mistanke om bruk eller besittelse av narkotika.

– Da kan de ransake ungdommers lommer, vesker og ryggsekker. Hvis de da finner narkotika, er det bevis nok. Hvis det er ønskelig å bevise bruk også uten funn av narkotika, hadde rusreformen gjort dette mulig. Beviskravet for å sende brukerne til rådgivning hadde da blitt mye lavere, slik at spyttprøve ville kunne avlegges frivillig for å avkrefte uriktig mistanke.

– Handler om obsternasighet

Han er ikke enig med Høyekvam om hvorfor det etterforskes færre narkosaker mot mindreårige.

– Politiet har aldri fått beskjed fra Riksadvokaten om at de ikke skal etterforske narkotikalovbrudd. Det kan og skal de fremdeles gjøre, sier han og fortsetter:

– Jeg tror dette dels handler om obsternasighet fra politiets side, og at de ønsker å legge press på politikerne.

Les også VGs angrep på rettssikkerheten VG har plassert seg på feil side av historien i rusdebatten. Det er ikke for sent å snu, men vi holder ikke pusten.

Det er ikke Oddgeir Høyekvam enig i.

– Når både Riksadvokaten og politidirektoratet sender signaler om at de mindre narkotikasakene ikke lenger skal prioriteres, så er det forståelig at innsatsen ikke lenger er så stor. Samfunnet bør ha en interesse av å avdekke unges rusbruk tidlig. Det er billigere enn å følge opp i etterkant. Slik det er blitt i dag, er de unge i praksis overlatt til seg selv, sier Høyekvam.