RETT UT: Ingrid Liland peker mot utgangen av Stortingssalen. Det er retningen hun mener alle over tre perioder på Stortinget bør ta, for å slippe fram nye stemmer.

Vil ha makstid på Stortinget: − Lett at politikere tviholder på makt

MDG-nestleder Ingrid Liland mener det er lett for norske politikere å tviholde på makt altfor lenge. Nå mener hun at hun har funnet løsningen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ingrid Liland er nestleder på nasjonalt plan i MDG, men sitter ikke selv på Stortinget. Nå fremmer hun et forslag om å innføre en maksgrense på hvor lenge man kan sitte på Stortinget.

Målet er å få større utskifting blant de folkevalgte på Stortinget, og å slippe flere mennesker inn i salen hvor «all makt» forvaltes.

– Makt bør rulleres og fordeles, slår hun fast.

– Derfor foreslår jeg at man maks skal kunne sitte tre perioder sammenhengende på Stortinget. Etter det er det på tide å gå tilbake til yrkeslivet og å få andre impulser.

Kvier seg for vanskelige valg

Liland mener at forslaget først og fremst handler om å reformere demokratiet – men at det også er et forslag for å få bedre klimapolitikk.

– Når politikere alltid jobber for gjenvalg, gjør det at man kvier seg for å ta tøffe beslutninger. Fordi det kan straffe seg på kort sikt, mens de vet at det er riktig på lang sikt. Vi ser det veldig tydelig i for eksempel klima-saken, mener hun.

Hun mener politikere blir opptatt av å beholde makten de klarer å oppnå, heller enn å gi den videre.

– En av grunnen til at vi trenger en slik grense, er at det er lett at politikere tviholder på makt når de først får den. Da tror jeg en makstid vil kunne løse opp i den dynamikken.

Hun kommer til å legge fram forslaget for MDGs landsmøte.

ALL MAKT I DENNE SAL: Ingrid Liland

MDG har selv en slik regel for sentrale tillitsverv, og en maksgrense på ti år. Dermed kan ingen sitte lengre enn ti år som leder av partiet, med mindre vedtektene endres.

– Jeg synes ti-tolv år er en fornuftig grense. For det tar tid å gjennomføre en del politikk, og det må man få tid til. Samtidig er det etter det på tide å slippe andre til.

– Demokratisk problem

MDG-nestlederen mener Stortinget trenger større mangfold blant stortingspolitikere, og at et slik forslag vil kunne sørge for bedre rekruttering til Stortinget, og bedre gjenspeiling av befolkningen, med tanke på både utdannings- og yrkesbakgrunn.

– Skal man gi makt til flere, så må også noen gi makt fra seg, konkluderer hun.

– Skal det ikke være opp til velgerne hvem de vil at skal sitte på Stortinget?

– Jo. Men velgerne er prisgitt hvilke kandidater partiene velger.

– Hvis velgerne er fornøyd med innsatsen en stortingsrepresentant har gjort gjennom tolv år, mener dere at så skal de likevel ikke få stemme på vedkommende. Hvordan er det demokratisk?

– Jeg mener det er et større demokratisk problem at velgerne ikke får mulighet til å sende mange flinke folk på Stortinget fordi folk med posisjon blir sittende og prioriterer å jobbe for gjenvalg heller enn å ta vanskelige beslutninger.

OBLIGATORISK MDG-FOTO: Nestlederen er, i tråd med kutyme og forventning, fotografert inni en busk utenfor Stortinget.

– For lite mangfold

– Jeg tror at en maksgrense vil kunne styrke tilliten til demokratiet.

Liland understreker at det generelt er høy tillit til politikere i Norge. Hun peker likevel på flere undersøkelser som viser at det de siste årene har vært synkende tillit.

Hun viser også til en Norstat-undersøkelse som viser at 65 prosent av de spurte fikk lavere tillit til politikerne etter de siste års pendlerbolig-avsløringer.

– Ser man på det siste årets avsløringer om Stortinget og dets goder, så tror jeg at hvis man sitter lenge i en posisjon med makt, sammen med andre som har sittet lenge der, så er det lett å få noen blindsoner for hvordan ting ser ut på avstand.

– Man mister kompetansen til folk som har sittet i lang tid, og som har parlamentarisk erfaring. Har ikke det en stor verdi?

– Jeg tror det største problemet er at vi har for lite mangfold på Stortinget. Trengs det mer enn tolv års erfaring for å lykkes, så kan man spørre om vi har et så komplisert system at bare yrkespolitikere kan lykkes.

NI ÅRS ERFARING: Henrik Asheim (H) har sittet ni år på Stortinget, og avviser forslaget fra Liland og MDG.

Høyre sier nei

Høyres nestleder Henrik Asheim lar seg ikke uten videre begeistre for Lilands forslag.

– Det må være opp til velgerne å bestemme hvem som skal kunne velges til Stortinget. Noen av våre mest markante statsminister har lang erfaring fra Stortinget, og en slik regel hadde betydd at både Jens Stoltenberg eller Erna Solberg måtte gått ut av Stortinget før de ble valgt i 2005 og 2013.

Høyre har politikeren på Stortinget som har sittet lengst sammenhengene, nemlig partileder og tidligere statsminister Erna Solberg. Hun ble innvalgt i 1989, og har dermed sittet i 32 år og 358 dager.

Asheim har sittet 8 år og 358 dager på Stortinget, noe som betyr at han kun ville hatt tre år igjen på Løvebakken dersom MDG-forslaget var gjeldende politikk.

– Jeg tror kombinasjonen mellom nye representanter og erfarne er bra for landet, sier han.