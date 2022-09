IKKE BARE TRIST: Selv om temaet for intervjuet er krig i Europa, et historisk stramt statsbudsjett og priskrisene som rammer nordmenn, ønsker statsminister Støre å formidle en undertone av positivitet. – Jeg tror vi skal klare dette, sier han.

Støre advarer: − Vi må ruste oss for en hard vinter

INTERNASJONALEN (VG) statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal snart legge frem et statsbudsjett som kommer til å skuffe mange. Det er bra at det er tre år til neste stortingsvalg, innrømmer han.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi må ruste oss for en hard vinter. Det kommer til å bli tøft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han møter VG på baren Internasjonalen i Oslo sentrum – og i sentrum av Arbeiderpartiets historie. På veggen over ham henger bilder av plassen utenfor, der tidligere Ap-statsminister Einar Gerhardsen skuer utover folkemengden på Youngstorget.

Landsfaderen styrte Norge gjennom store endringer i etterkrigstiden. Støres første år som statsminister har heller ikke vært uten utfordringer.

– Vi skal legge frem et uvanlig statsbudsjett, som kommer til å skuffe mange. Men det må forstås som et bidrag til å ta Norge gjennom denne vinteren, sikre at vi holder folk i arbeid og skjerme folk for høyere og raskere renteøkning enn nødvendig. Det er et alvor over det, sier Støre.

LANDSFADEREN: Det er mye som skiller tidligere Ap-statsminister Einar Gerhardsen og Støre – ikke minst tiden. Men her deler de et øyeblikk i bygget de begge har viet store deler av livet sitt til.

– Betaler en pris

Ingen av regjeringspartiene blir belønnet av velgerne for innsatsen Støre mener er helt nødvendig. Mens Senterpartiet utforsker et nærmere forhold til sperregrensen, har Ap fått hilse på det fryktede 19-tallet. Det skiller Støre fra mannen på veggen bak ham, som i størsteparten av sin regjeringstid hadde rent flertall for Ap på Stortinget.

– Jeg erkjenner at vi betaler en pris for det på meningsmålingene. Men jeg mener det er riktig å gjøre, og jeg er sikker på at mitt ansvar er å søke til kjernen av hva som er riktig. Nå handler det om å legge frem et stramt, rettferdig og kraftig omfordelende budsjett, sier Støre til VG.

Og han finner trøst i det norske valgsystemet – og at mange av velgerne som har forlatt Ap nå sitter på gjerdet, og ikke har valgt seg et nytt parti.

– Det er greit for meg å vite at det er tre år til valget. Det vi skal gjøre nå er ikke en quick fix, sier Støre og fortsetter:

– Vi er vant til at når velgerne blir urolige, så går veldig mange til gjerdet. Men vi har også vist tidligere at vi kan stå fast, forklare politikken vår og hente velgere tilbake. Det har jeg tro på at vi skal klare.

– Når vi gjør ting som ikke er populære, er det fordi vi er sikre på at det er det tiden krever av oss, legger han til.

SPRIT TIL FOLKET: Baren har byttet ut «Norge for folket» på det ikoniske bildet av Arbeiderparti-kontoret på Youngstorget fra 19. oktober 1936.

– Må samle oss

– Hvis dere ikke gjør de valgene nå, kan den vinteren bli lengre og hardere?

– Ja, og da må vi være klare over at det er uforutsigbart hva som følger av en angrepskrig, som ikke har en fast timeplan. Følgene av krigen har et alvor over seg, som jeg ikke ønsker å formidle som noe vi skal miste nattesøvnen av, sier Støre og fortsetter:

– Men vi må samle oss og legge en del mindre viktige spørsmål til side for å gjøre det viktigste først.

Andre europeiske land må forberede seg på en krigsøkonomi, sier han.

– Jeg bruker ikke «krigsøkonomi» om Norge, men vi står foran en vinter der krigen setter en dagsorden som treffer oss hardt.

Krevende lokalvalg

Støre sier at skatteløftet til Ap står fortsatt fast. Og selv om han vil ikke her og nå avlyse kostbare prosjekter som fergefri E39 eller Nord-Norgebanen, er det ingen tvil om at det blir strammere fremover.

– Nå sender vi et signal om at vi må bruke mindre. Tanken på at du hvert åttende år skal doble samferdselsbudsjettet, er ikke riktig, sier Støre.

Det kan bli krevende å få folk til å gi opp sine lokale hjertesaker på vei, ferge og tog.

– Blir det vondt i lokalvalgkampen?

– Ja, det blir nok krevende. Men her har jeg tror på at hvis det er godt begrunnet, så kan vi stå for det, sier Støre.

KREVENDE TIDER: Det blir ingen jubel på statsbudsjettdagen 6. oktober.

Splittelse i Europa

Støre sier at samholdet mellom europeere vil bli satt på prøve i vinter av Russlands press.

– Ser du signaler at på Russland vinner frem med sin taktikk i Norge også?

– Nei, jeg er ikke urolig for det i Norge. Egentlig har jeg håp om at Europa også skal klare det, fordi de er vant til å finne løsninger som forener interesser på tvers, sier Støre.

Han tror EU kan finne gode kompromiss, men advarer mot at ulike befolkningsgruppe kan påvirkes og reagere ulikt av det russiske presset.

– Tror du solidariteten kan vare?

– Ja, jeg tror det. Den blir satt under press, men det er egentlig ikke noe annet valg. Da vil alle tape, også vi, sier han.

Varsler strømspare-kampanje

Statsministeren avslører også at det jobbes med ulike måter å spre kunnskap om strømsparing til husholdninger og bedrifter.

– Vi må få opp et felles engasjement. Vi har vært vant til ubegrenset tilgang og lave priser. Det er ikke riktig lenger, sier han.

Han sier at de vil hente lærdommer fra Helsedirektoratets corona-kampanjer.

– Vil dere vurdere å sette ned innetemperaturen på offentlige bygg, som Danmark gjør?

– Jeg vil ikke utelukke noen grep. Land etter land går gjennom dette. Det brukes ganske mye elektrisitet på formål som ikke er nødvendige, sier han.

SPARER PÅ DUSJINGEN: Jonas Gahr Støre avslører at håret tørkes ganske fort etter hans korte, kalde dusjer. Han kaster ikke vekk strøm på å bruke hårføner.

Dusjer kaldt!

Statsministeren sier at han også prøver å spare på strømmen, blant annet ved å skru av lys i rom han ikke trenger – og ved å ikke dusje lenge i varmtvann. Det siste er ganske enkelt for Støre.

– Jeg dusjer veldig kort jeg, egentlig. Og så trenger jeg ikke å bruke hårtørker, sier Støre og ler.

– Dusjer du i kaldt vann?

– Til slutt er det kaldt vann, sier han.

Så bryter statssekretær Siri Storstein Hytten (Ap) inn med en viktig korrigering:

– Det er ikke fordi varmtvannstanken går tom, sier hun raskt.

Støre avslører nemlig at han liker å skru på kaldt vann helt til slutt når han dusjer, slik at han våker ordentlig på morgenen.

– Jeg er glad i det, sier han.