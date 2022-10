RENTEFRYKT: Næringsminister Jan Christian Vestre advarer rentehopp, hvis økonomien ikke holdes stram. – Vi har ikke noen vaksine mot at vi ikke får ni prosent rente, sier han.

Angriper Solberg for latskap, bløff og uansvarlighet

Støre-regjeringen har fått heftig kritikk for sine skatteøkninger og er anklaget for å gi norsk næringsliv skattesjokk. – Hvilket skattesjokk, spør næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Den rødgrønne regjeringen har hittil forsvart sine skatteøkninger på over 40 milliarder kroner, med behovet for å omfordele, ved at de rikeste skal betale mer og de med minst skal få mindre i skatt.

I dag går Vestre ut og hevder at skatteøkningene ikke vil ramme det store flertallet av norske bedrifter og bedriftseiere.

– Høyre snakker om skattesjokk. Hvilket sjokk? Ser en bort fra to næringer med grunnrente grunnrenteGrunnrente er en skatt som ilegges bedrifter som tjener penger på å bruke naturressurser, som oljeutvinning og vannkraft – og nå også oppdrett, som regjeringen foreslår skal få en slik skatt., samt midlertidige endringer for å dempe oljepengebruken, reduserer faktisk regjeringen det samlede skatte- og avgiftsnivået for næringslivet, sier Vestre til VG.

– Uærlig og uansvarlig

Han går i strupen på Erna Solberg.

– Jeg mener det Erna Solberg og Høyre driver med er uærlig og uansvarlig. Uærlig fordi hun og partiet hennes formidler feilinformasjon om statsbudsjettet som er lagt frem. Uansvarlig fordi de setter norgesrekord i å fortelle alt de er imot, uten presentere egne forslag.

– Det vil komme når de skal legge frem sitt alternative budsjett?

– Jada, men det har nå gått tid siden vi la frem vårt forslag og det henger fortsatt i luften hva de blant annet mener om kraftbeskatning og om havbruksbeskatning. De er imot alle skatteendringer uten å erkjenne at vi har et behov for å balansere et statsbudsjett på en måte som ikke drar opp renten.

Vi sitter på hans kontor i Kongens gate i Oslo, hvor han tegner plansjer.

– Se, her, sier han:

TEGNER: Vestre har tegnet egne plansjer som blant annet viser hvem som får skatteøkninger og hvor store overskudd havbruk og kraftbransjen har hatt.

– Det er bare tull at vi øker det generelle skattetrykket. Det er riktig at skatter og avgifter for næringslivet økes med noe under 41 milliarder kroner. Men av dette kommer om lag 30 milliarder kroner fra kraftbransjen, litt under fire milliarder kroner fra havbruksnæringen og syv milliarder i midlertidig arbeidsgiveravgift.

Han fortsetter:

– Vi øker altså skattene bare for to sektorer, som har superprofitt: Kraftbransjen hadde et samlet overskudd overskuddVestre sier at det som litt upresist kalles overskudd, dreier seg om samlet grunnrente, det vil si næringens avkastning ut over en normalavkastning satt til fire prosent. på nesten 60 milliarder kroner i fjor. Vi henter inn 30 av de milliardene. Havbruksnæringen hadde om lag 12 milliarder i overskudd i fjor. Vi henter inn knappe fire milliarder.

– Ekstremt viktig

Næringsministeren er ikke veldig bekymret over meldinger fra selskaper som dropper investeringer innen oppdrett og vannkraft.

– Vi hører at investeringene i kraft og havbruk vil avta og at vi struper lønnsomme næringer. Da vil jeg si at to sektorer med så gigantiske overskudd, som vil øke ytterligere i år, får tåle å bidra. De vil fortsatt ha store overskudd og god margin.

– Men det er ikke til å komme fra at næringslivet og bedriftseiere opplever kraftig kostnadsvekst, blant annet knyttet til at dere har økt formuesskatten med åtte-ni milliarder i år og neste år og at skatten for dem med over 750 000 kroner går opp, på toppen av eksplosiv økning av strømregningen, økte priser og renter?

– Budsjettet vi har lagt frem har to viktige formål: Økt omfordeling og å ha kontroll på renten. Det siste er ekstremt viktig, sier han og legger frem en ny selvlaget plansje.

STORE OVERSKUDD: Vestre viser frem hvor mye kraftbransjen og havbruk har hatt i overskudd de siste årene.

Rente på ni prosent?

– Dette er helt nye tall: Hvis renten blir to prosent høyere enn Norges Banks rentebane, vil norske bedrifter bli påført en ekstra kostnad på 20 milliarder kroner. Får vi rente på ni prosent – som på begynnelsen av 2000-tallet, vil bedriftene måtte betale 90 milliarder mer i årlige renter. Dette er mye verre enn høye strømpriser.

– Sier du at vi risikerer en rente på ni prosent?

– Nei, men det har skjedd før. Vi har ikke noen vaksine mot at vi ikke får ni prosent rente. Det er mange trekk ved norsk økonomi i dag som minner mistenkelig om der vi var på 80-tallet, med ukontrollert pris- og lønnsspiral. Derfor er det så viktig å holde igjen.

– Er det ikke dobbeltkommunikasjon dere nå bedriver: Først skryter dere av at dere tar fra de rike og gir til dem som har minst, så går du nå ut og sier at næringslivet generelt egentlig ikke rammes?

– Jeg tilhører et parti hvor hele vår identitet dreier seg om å skape og å dele. Det skiller oss fra andre partier, også på venstresiden, fordi vi forstår at verdier må skapes før de kan deles. At to næringer som er veldig profitable bidrar noe mer, betyr at vi ikke trenger å sette opp selskapsskatten til alle landets bedrifter.

LATSKAP: Vestre beskylder Erna Solberg for intellektuell latskap.

Han viser en ny plansje.

– Offentlige utgifters andel av Bruttonasjonalprodukt (BNP) er redusert i to statsbudsjett på rad under finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Andelen var 62,3 prosent under Erna Solbergs siste år. Det har falt til 60,6 prosent i år og vil falle videre til 60,2 neste år, sier han og konkluderer:

– Å si at vi pumper opp offentlige utgifter og de private får svi, er beviselig feil. Det er en bløff. Erna Solberg har vært statsminister i åtte år og kan dette inn og ut. Da er det uredelig at hun og partiet hennes forteller en annen virkelighet.

Vestre sier at Høyres alternativ, ostehøvelkutt i offentlig sektor, den såkalte ABE-reformen, hvor alle sektorer måtte kutte 0,5 prosent årlig, er latterlig politikk.

– Det er det aller simpleste tiltaket du kan gjøre. Det viser null evne til prioritering. Det er intellektuell latskap.

– Dere opplever målinger rundt 20 prosent for tiden: Dere ser ut til å tape både til Høyre og de borgerlige – og til venstresiden; til SV og Rødt?

– Dette kommer til å snu. Det er jeg helt sikker på. Vi kommer til å gjøre et godt valg neste år og jeg håper å være næringsminister lenge. Når folk ser resultatet av vår politikk, så vi oppslutningen øke.

– Helt utrolig

Høyres 1. nestleder Henrik Asheim sier det er feil at store deler av næringslivet skjermes.

– Det er et faktum at Ap/Sp-regjeringen har foreslått å øke skattene med 53 milliarder siden de overtok. Utbytteskatten, formuesskatten og arbeidsgiveravgiften alene har økt med 22,6 milliarder kroner. Disse skattene treffer bredt i store deler av næringslivet. Det er helt utrolig om ikke ministeren med ansvaret for næringslivet har fått med seg det, sier Asheim.

Han sier det kommer på toppen av at alt annet blir dyrere:

STRID OM RENTEVÅPEN: Henrik Asheim sier regjeringens statsbudsjett ikke er spesielt stramt.

– De skaper med svært brå og store omlegginger stor usikkerhet blant de som ønsker å investere i innovasjon og arbeidsplasser. Noen må faktisk betale for fremtidens velferd i Norge. Vi kan ikke alle leve av subsidier eller jobbe i staten.

Asheim tviler på det Vestre sier om at budsjettet har som mål å omfordele og holde kontroll på renten.

– Jeg er redd den største omfordelingen skjer i form av at kapital dras inn fra levedyktige bedrifter og lokalsamfunn i Distrikts-Norge og sentraliseres inn til Finansdepartementet.

Han legger til at budsjettet er ikke særlig stramt.

– De reduserer oljepengebruken med syv milliarder samtidig som utgiftsveksten er på 22,3 milliarder etter lønns- og prisvekst. Regjeringen skriver selv at budsjettet virker om lag nøytralt på økonomien, og demper dermed ikke presset på renten, sier Asheim.