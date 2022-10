VIL FORTSETTE: Mette Nord har vært leder for Fagforbundet siden 2013. Før det var hun nestleder i forbundet – avbrutt av en periode som statssekretær på Statsministerens kontor.

Mette Nord refser regjeringen: − Regner med at dagpengesaken er et arbeidsuhell

Fagforbundet-leder Mette Nord tar gjenvalg. Nå ber hun regjeringen gjeninnføre arveavgiften – og mener at dagpengekuttet i statsbudsjettet må være et arbeidsuhell.

Mette Nord (63) har vært leder i Norges største fagforening siden 2013. De første åtte årene var Erna Solberg (H) statsminister, og ledet landet med en regjering i ulike blånyanser.

Men nå har Arbeiderpartiet og Senterpartiet tatt over regjeringskontorene – og fagbevegelsen er inne i varmen igjen. Det er en stor del av grunnen til at Nord vil ha enda en periode som leder, og Nord har skrytelisten klar.

Men først to krav fra den mektige Fagforbundet-lederen:

– Regjeringen bør gjeninnføre arveavgiften, sier hun til VG.

– Selv om det ikke fører til de største inntektene til statskassen, så vil det redusere forskjellene.

JUBEL: Mette Nord ble valgt som leder i 2013. Her feirer hun.

– Alvorlig

Og særlig ett kutt i statsbudsjettet får strykkarakter, og bør rettes opp:

– Jeg regner med at dagpengesaken er et arbeidsuhell, sier Nord.

Regjeringen foreslår at opptjeningsperioden for dagpenger kuttes fra tre år til ett år – noe som gir dem en innsparing på 200 millioner kroner i budsjettet.

2000 arbeidsløse vil ikke få dagpenger, og i underkant av 13.000 vil få mindre. Da Solberg-regjeringen kom med et lignende forslag i 2017, kalte Ap dette for et «veldig alvorlig kutt».

– Det rammer mange kvinner i deltid og de som er midlertidig ansatt, og det vil bare føre den gruppen over på sosialhjelpsbudsjettet. Det er ingen god løsning, og et av kuttene som er mest alvorlige, sier Nord.

Så til skrytelisten. Dette er hun mest fornøyd med at Støre-regjeringen har fått på plass:

FAGBEVEGELSENS MEKTIGSTE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fellesforbundet-leder Jørn Eggum og Fagforbundet-leder Mette Nord.

– Tungt med Robert Eriksson

Fagforbundet har 400.000 medlemmer, organiserer ganske ulike yrkesgrupper som saksbehandlere, renholdere, sykepleiere og brannmenn. Og forbundet har en plass i Aps sentralstyre, sammen med LO-lederen og Fellesforbundet-lederen.

Det nære samarbeidet mellom fagbevegelsen og Ap gir Nord og forbundet hennes langt mer makt nå enn da Erna Solberg (H) styrte landet.

Det er Fremskrittspartiets arbeidsminister fra 2013 til 2015 vekker de minst lykkelige minnene:

– Det var tungt med Robert Eriksson, og endringene i arbeidsmiljøloven. Jeg vil si at det var den tyngste perioden. Men det har vært små grep hele veien, som har endret rammebetingelsene for arbeidslivet og gitt mer makt til arbeidsgiver, sier Nord.