Justisministeren om truslene mot Norge: − Forstår at mange kjenner uro

Følgene av krigen i Ukraina har rykket nærmere Norge de siste ukene, og dessverre blir spenningsnivået høyere, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Det har hele regjeringen tatt konsekvensen av.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg forstår godt at mange kjenner uro og stiller spørsmål med ting som skjer. Men på alle samfunnsområder styrker vi nå beredskapen, sier Mehl til VG.

Dette er saken:

Mehl avlyste nylig en planlagt tur til Luxembourg for å følge opp beredskapen etter de siste dagers dronesaker, meldte NTB fredag.

Bevæpnet politi rykket torsdag kveld ut etter at det ble observert droner nær gassanlegget på Kårstø i Rogaland.

En russisk statsborger er varetektsfengslet i to uker etter å ha tatt med seg droner fra Norge ved grensen på Storskog.

– Alle medlemmene i regjeringen har høy oppmerksomhet på sikkerhet, det er det aller viktigste vi gjør akkurat nå. Alle har gjennomgått sine sektorer: Helseministeren har ansvaret for atomberedskapen og for at sykehus og helsevesen skal fungere. Forsvarsministeren har et stort beredskapsansvar. Kommunalministeren har oppmerksomhet på kommunenes beredskap, og vi har satt av en halv milliard kroner til å styrke PST, politiet, Sivilforsvaret og beredskapen mot dataangrep, ramser hun opp.

Mehl forteller om sin første kveld som fersk justisminister, for nøyaktig ett år siden, da hun rykket ut til Kongsberg etter drapene på fem personer. Hun sier at det der og da var viktig å være en støtte og gi klem til mange som trengte det:

– Nå tror jeg mange sitter litt alene og kjenner på uro og utrygghet. Da skulle jeg gjerne vært der og tatt folk i hånden, og snakket om det som skjer rundt oss. Men siden det ikke er mulig, er det viktig for meg og regjeringen å si tydelig at det er mange flinke folk på jobb til enhver tid for å skape trygghet i Norge. Selv om det dukker opp mange urovekkende hendelser, har vi et godt overblikk, sier hun.

MOBILVARSLING: Før året er omme, skal DSB ha på plass et nytt system for massevarsling til befolkningen på mobil, ifølge justisminister Emilie Enger Mehl.

Flere hendelser

De siste ukene har sabotasjen mot gassrørledningen i Østersjøen ført til doblet militært nærvær av fartøyer i Østersjøen, men også i Nordsjøen, for å sikre gassrørledningene til Europa.

Alarmen på landanlegget til Ormen Lange i Aukra kommune viste seg raskt å være en innringt bombetrussel.

Og denne uken har politiet pågrepet og siktet en russisk statsborger for ulovlig droneflyging i Norge.

– I en tid hvor det er mye uro og mange skremmende bilder i mediene, er det viktig for meg å være rasjonell og forklare hva vi gjør for å opprettholde høy sikkerhet, sier Mehl.

Avdekke og forebygge

– Hva har vi fått igjen av å bruke en halv milliard mer på samfunnssikkerhet og tre milliarder mer på Forsvaret i år?

– Arbeidet med å styrke sikkerheten startet lenge før Russland gikk til angrep på Ukraina i februar. Etter februar har det vært viktig å styrke vår evne til å avdekke og forebygge risikoen for sabotasje og andre typer angrep, omgåelse av sanksjonsregelverket, og håndtere et økt etterretningstrykk mot Norge, sier hun.

Mehl trekker fram at det er blitt flere folk i PST og politiet. Sivilforsvaret og Heimevernet har fått bedre utstyr og øver mer. Hun viser til at kontrollen med havner og på grensene er styrket, og man tetter hull i evnen til å beskytte samfunnet mot cyberangrep rettet mot blant annet olje- og gassektoren.

– Hva er viktigst akkurat nå, etter din oppfatning?

– De siste ukene har vi styrket vaktholdet på flere gassanlegg, hvor politiet har anmodet og fått bistand fra Heimevernet. Vi har også økt årvåkenhet på Storskog. Etter at Finland varslet om restriksjoner på sin grense mot Russland, måtte vi ta en vurdering av mulige konsekvenser for oss. Vi har ikke stengt grensen, men har streng kontroll. Det gjorde det mulig for politiet å stoppe den russiske borgeren som forsøkte å krysse grensen med droner denne uken.

– Hvorfor var det nødvendig å begrense russiske fiskebåters adgang til norske havner?

– Vi har hatt en helt klar linje om at dette ikke skulle misbrukes av russiske myndigheter. Det ble gjort en vurdering da det viste seg at spenningen i konflikten mellom Russland og Ukraina økte, og trusselbildet mot Norge dermed ble annerledes. Ut fra den situasjonen var det riktig å gjøre en innstramning, sier hun.

Avlede oppmerksomheten

– Vi må ikke la oss avlede av enkelthendelser, men beskytte samfunnet bredt, presiserer hun.

– Det neste scenarioet vil sannsynligvis ikke være identisk med den forrige hendelsen. Hvis hendelsen i Østersjøen var sabotasje, så kan en mulig hensikt ha vært å skape frykt og uro. Andre hendelser kan bli satt i gang for å avlede oppmerksomheten, slik vi ser en annen vei enn der trusselen kommer, sier hun.

Mehl sier at det nye senteret for sammensatte trusler som ble etablert i februar er viktig nå. Politiet har fått et tettere samarbeid med PST og andre etater.

Ny massevarsling

Før årsskiftet skal DSB, Direktoratet for sivil beredskap, ha på plass et nytt system for massevarsling av befolkningen. Det skal supplere Sivilforsvarets tyfoner.

– Befolkningsvarsling gir oss mulighet til å gå ut med informasjon til alle som har en mobiltelefon. Om det for eksempel skjer en atom-hendelse, vil vi raskt kunne informere folk hvordan de skal forholde seg. Og det kan også formidles at det ikke er fare på ferde, sier Mehl.