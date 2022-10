1 / 6 Det er stort politioppbud på Tøyen Torg i Oslo etter en skyteepsiode. Foto: Tore Kristiansen Det er stort politioppbud på Tøyen Torg i Oslo etter en skyteepsiode. Foto: Tore Kristiansen Det er stort politioppbud på Tøyen Torg i Oslo etter en skyteepsiode. forrige neste fullskjerm Det er stort politioppbud på Tøyen Torg i Oslo etter en skyteepsiode. Foto: Tore Kristiansen

En mann er skutt i Oslo – jakter gjerningsperson

TØYEN TORG, OSLO (VG) En ung mann ligger på sykehus med alvorlige skader etter en skyteepisode i Oslo. Ingen er hittil pågrepet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Han er skutt i overkroppen og formentlig med et håndvåpen, sier politiets innsatsleder Steinar Bjerke.

Offeret er en ung mann som er kjørt til Ullevål sykehus.







Politiet søker etter en gjerningsperson, sier innsatslederen.

– Per nå har vi ikke noe navn å gå etter. Vi avhører vitner, så ser vi hva vi får etter hvert.

Krimleder Mona Nordby sier til VG like før klokken 06 søndag morgen at ingen så langt er pågrepet.

– Etterforskningen fortsetter for fullt utover dagen i dag.

– Har dere noen konkrete mistenkte dere jakter?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om på nåværende tidspunkt.

Det var veldig mange til stede på Tøyen torg lørdag kveld, og politiet har ikke snakket med alle. Nå kommer hun med en oppfordring.

– Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med folk som var der, også om de kanskje har videomateriale. Det var noen som forsvant, antakelig fordi de ble redde, sier hun.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Politiet jobbet lenge på åstedet ved Tøyen torg natt til søndag.

Nordby sier tilstanden til den fornærmede fortsatt er alvorlig.

I 08-tiden opplyser hun til NTB at ingen så langt er pågrepet, og at det ikke er noe som tyder på at det var snakk om en tilfeldig episode.

Politiets hypotese er at det er relasjon mellom gjerningspersonen og fornærmede, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser til NTB.

Politiet bekrefter at de er kjent med en pågående konflikt i miljøet.

– Hvilket miljø og hvilken konflikt?

– Vi går ikke spesifikt inn på på hvilket miljø eller hvilken konflikt, men kjent med konflikter i miljøet der, sier krimleder Lene Owren Furuli til VG i 08.30-tiden.

– Vi har ikke opplysninger om gjerningsperson som vi ønsker å gå ut med. Vi etterforsker fortsatt bredt, sier hun.

Vitner VG har snakket med på stedet, beskriver en dramatisk situasjon der skuddofferet kom bort og ba om hjelp til å ringe 113.

Han skal ha fått hjelp til å stoppe blødningen av personer på stedet før ambulansen kom.

– Havnet midt i skuddlinja

Skytingen skjedde på Tøyen Torg, der det var mange folk på restauranter og serveringssteder lørdag kveld.

En av dem er Eirik Mosveen, som tidligere har jobbet i VG.

– Jeg skulle følge min mor på 80 år ned til Oslo S, der hun skulle ta toget hjem. Vi gikk forbi en restaurant, og jeg merket at det kom en lyd derfra. Det hørtes ut som om noen veltet et bord eller kastet en stol eller lignende.

Mosveen forteller at en mann i hettegenser kom løpende ut av restauranten.

– Han snudde seg rett foran oss og tok frem det som så ut som et våpen som han tok ladegrep på. Så kom det ut noen bak oss og konfronterte ham muntlig. Vi havnet midt i skuddlinja.

HAVNET MIDT I DRAMAET: Eirik Mosveen og hans mor på 80 år var på Tøyen Torg under skuddsituasjonen.

Mosveen sier at det eneste han rakk å gjøre, var å trekke sin mor inn til veggen.

– Så ble det fyrt av flere skudd, jeg tror det var tre. Når jeg snur meg, ser jeg personen som konfronterte ham løpe vekk i en voldsom fart.

Mosveen og moren kom seg vekk fra situasjonen og ned til T-banen. Moren sitter på toget hjem og er i god behold, sier Mosveen når han snakker med VG i ti-tiden.

Mosveen fortalte først om situasjonen i Avisa Oslo, der han i dag er politisk redaktør.