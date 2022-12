TRAFIKKAOS: Det meldes om trafikale utfordringer i Trondheim.

Snøkaos: − Må vurdere om det er nødvendig å kjøre

Store mengder snø daler ned i Møre og Romsdal, Trøndelag og nordlige deler av Sogn og Fjordane. I Trøndelag er det store problemer for både bilder, fly og tog.

Trafikkoperatør for Vegtrafikksentralen midt, Per Morten Trymer, sier til VG at det «står en del biler rundt omkring» i Trondheim.

– Man må vurdere om det er nødvendig å kjøre. Per nå anbefaler vi at folk lar bilen stå, sier Trymer.







Han sier at situasjonen er bedre i Møre og Romsdal, og at det spesielt er Trondheims-området som sliter med det kraftige snøværet.

– Det har vært en del stans, men ikke så mange ulykker. Man har problemer med å komme seg frem, sier Trymer, og legger til at det heldigvis ikke har vært noen alvorlige hendelser i dag.

MYE SNØ: E6 Heimdal onsdag kveld.

Varsler mulig kaos i morgenrushet

Meteorologisk institutt har sendt ut en rekke farevarsler for snø og kuling flere steder i landet.

– Vi har i en stund hatt ute farevarsel for Møre og Romsdal, Trøndelag og nordlige deler av Sogn og Fjordane. Der har det snødd en stund, og dette vil fortsette. I Trøndelag vil det verste være over i løpet av kvelden, mens det ser ut til å fortsette utover morgendagen de to andre stendene, sier vakthavende meteorolog, Julie Solsvik Vågane, til VG.

Hun forteller at det flere steder sør for Florø enda ikke har kommet snø, og at man må være oppmerksom på at dette kan skape problemer i morgen tidlig.

– Det som kommer i løpet av natten kan skape trafikkaos i rushtrafikken i morgen, men det er usikkert om, hvor mye og når snøen kommer, så vær obs på at snøen fort kan legge seg. Ha vinterdekk og beregn ekstra tid i morgentrafikken, sier Solsvik Vågane.

Berører tog og fly

Onsdag kveld er det forsinkelser og innstillinger ved Trondheim sentralstasjon onsdag kveld, fordi sporvekslene blir hindret av snøen.

Disse linjene er berørte:

SJ Norge Lokaltog Trondheim S – Støren

SJ Norge Regiontog Trondheim S – Bodø

SJ Norge Regiontog Trondheim S – Steinkjer

– Det er ikke noe vits å få folk ut på veiene i busser, det er jo ikke noe bedre der, sier informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge til NRK.

Bilder viser at det er mye snø og vanskelige kjøreforhold.

– Folk og biler står på kryss og tvers i hele distriktet. Det er trafikkproblemer overalt, sier operasjonsleder Einar Røstum til Adressa.

Det er også forsinkelser og innstillinger i flytrafikken til og fra Værnes.

Bedring i vente

Videre forteller meteorolog Solsvik Vågane at det kan komme spredt med snø på store deler av Sør-Øst-landet og i Rogaland de neste dagene, men at det ikke er snakk om store mengder.

– Det er også sendt ut varsel for kraftig snøfokk i deler av Øst-Finnmark. Det skapes av snø i kombinasjon med vind, sier Solsvik Vågane.

Kan vi forvente dette snøværet fremover?

– Per nå er det denne omgangen som er mest utfordrende. I Trøndelag er det kaldt og tørt vær i vente. Dette også i Møre og Romsdal, men det tar litt tid før østavinden slår til der.