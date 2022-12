STORBRANN: Politiet fikk melding om brannen torsdag morgen klokken 06.38. En drøy time senere var låven og stallen nedbrent. Tre hester og fire kaniner mistet livet.

Mistet tre hester i branndrama: − De var livet mitt

Kristina Langerud (21) måtte holdes fysisk igjen da hennes tre hester var i ferd med å brenne inne i Svarstad. – Hvis ikke, hadde jeg løpt inn, forteller hun.

Torsdag morgen kom den dramatiske telefonen hun håpet hun aldri ville få; det var brutt ut kraftig brann i låven der hestene hennes – Songstore, Holy Talisman og Reina D’Arma – sto.

– Jeg må til hestene mine, var den første tanken som slo ned i henne.

Kristina kastet seg i bilen og kjørte til gården.

– Egentlig er alt svart etter at jeg hoppet ut av bilen. Adrenalinet kicka inn. Jeg bare skrek og skrek. Hvor er hestene mine? Dere må redde hestene mine! Men det var jo for sent. De måtte holde meg tilbake. Hvis ikke, hadde jeg løpt inn. Til slutt måtte jeg flytte meg. Da raste låven sammen. Rett foran øynene mine.

Politiet fortalte fredag morgen til VG at låven brant helt ned, og at to voksne ble eksponert for røyk, men sjekket ut av helsepersonell.

SØRGER: – Jeg er i sjokk. Jeg trenger mange dager på å komme meg etter dette, sier Kristina Langerud som mistet tre hester i en dramatisk låvebrann i Svarstad i Larvik kommune torsdag. Her er hun sammen med en av hestene som mistet livet, Holy Talisman med stallnavnet Ivana. Fire kaniner brant også inne.

Det er en sterkt preget 21-åring som forteller om dramatikken til VG. Hun har også gjengitt hendelsesforløpet i et svært personlig Facebook-innlegg. Der beskriver hun også hva hestene betydde for henne.

– De betydde alt. Absolutt alt. De var livet mitt. Jeg har slitt med depresjon hele livet, og hestene har alltid hjulpet meg i vanskelige tider. Gikk jeg i bakken, gikk jeg til hestene. Aldri en dag uten å gå til hestene mine. De var min hverdag, forteller Kristina Langerud.

Nettopp derfor orker hun også å prate med VG.

– Jeg vil at disse hestene skal hedres, de fortjener det. Jo mer oppmerksomhet de får, desto bedre er det, sier hun.

Kristina vet at det kommer vonde dager fremover, men understreker at hun har mange rundt seg.

– Ja, jeg har typen min, familie, hundene mine, mange venner. Vi er et godt team.

Reaksjonene fra kjente og ukjente har vært voldsomme i løpet av torsdagen.

– Jeg er helt overveldet, jeg hadde ikke sett for meg det. Jeg er bare helt ekstremt takknemlig for alle tilbakemeldingene, hvert minste lille hjerte som er sendt meg. Og ikke minst alle som har donert til spleisen som den tidligere eieren til Ivana (med registreringsnavn Holy Talisman, red.anm.) har opprettet.

– For det blir mer hest for deg?

– Ingen kan erstatte disse tre, men ja – det blir det. Jeg må bare komme meg litt først. Jeg er nok ennå i sjokk. Kroppen min er innstilt på å gå i stallen, sier Kristina Langerud.

– Og så må økonomien på plass!