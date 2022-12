AKTØRENE: Forsvarer Stian Kristensen og statsadvokat Thale Thomset på vei inn i rettsalen i Haugesund tingrett.

Vitner tipset politiet etter drapet: − Han ropte «hva er det jeg har gjort?»

Flere personer tipset politiet i 1995 om en mann de mente oppførte seg mistenkelig etter drapet på Birgitte Tengs.

Rettssaken mot Johny Vassbakk, mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs i 1995, nærmer seg slutten. Vassbakk har hele tiden nektet for at det var han som har begått drapet.

Onsdag brukte hans forsvarere dagen til å kaste lys over såkalte moduskandidater, andre personer som har vært interessante for politiet i forbindelse med drapet.

Påtalemyndigheten sier på sin side at de er sikre på at rett person er tiltalt for drapet. Hovedbeviset de har mot Vassbakk, er DNA, en y-profil, som matcher Vassbakks, og som ble funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs.

Vassbakks forsvarere brukte onsdag mye tid på å spørre ut vitner som tipset politiet om en annen mann i 1995.

I den perioden mottok politiet flere tips.

Et av dem kom fra en kvinne som hadde fått besøk av en bekjent samme natt som Birgitte Tengs ble drept.

Mannen hamret på døren og stormet inn da de åpnet.

– Han ropte «hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort»?, fortalte kvinnen da hun forklarte seg i Haugesund tingrett tirsdag.

Kvinnen tipset politiet om mannen i august 1995.

– Jeg måtte tipse eller hadde jeg ikke fått fred i sjelen, forklarte kvinnen.

Hun ble først avhørt av politiet i 2017.

Statdadvokaten opplyser til VG at mannen aldri har vært mistenkt.

I dag er mannen død.

Hysterisk med kloremerker

Kvinnen som inntok vitneboksen i ettermiddag, forteller at mannen som stormet inn døren virket som om han nettopp hadde dusjet.

Hun fortalte at han var hysterisk.

– Så jeg holdt rundt ham. Da merket jeg at han var nydusjet. Jeg var jo gravid, og da merker man sånne ting, forklarte kvinnen.

Hun forteller at mannen hadde kloremerker i ansiktet, og at han rev seg i håret.

– Jeg trodde han hadde knust hendene, forklarte kvinnen.

Fant blod

Hun fortalte videre at mannen bet på hendene sine og kastet på hodet.

Ektemannen til kvinnen kjørte deretter mannen til en fest. Dagen etter dro hun hjem til mannen og fant blod.

Hun tror mannen hadde en grønn opel på tidspunktet.

Tidligere under rettsaken har andre vitner forklart at de har sett en grønn bil samme kveld som Birgitte ble drept.

– Hadde ikke langt nok hår

Kvinnen forteller at mannen ble svært annerledes i tiden etterpå. Hun spurte han om han hadde vært inne til avhør.

– Han sa ja, men de bare lo av ham fordi han ikke hadde lagt nok hår, forklarte kvinnen.

Tidlig i etterforskningen ble det slått fast at gjerningsmannen måtte ha langt lyst hår, fordi det ble funnet et langt lyst hår i Birgitte Tengs sin hånd.

Senere har politiet blitt kraftig kritisert for å ha snevret inn etterforskningen til dette signalementet på et tidlig stadium.

I dag er Johny Vassbakk tiltalt for drapet på Tengs. Han har hele tiden nektet straffeskyld.

Uforklarlig oppførsel

Kvinnen fortalte at hun ikke vet hvorfor mannen var opprørt da han hamret på døren i 1995.

Statsadvokat Thale Thomset spurte kvinnen om oppførselen kunne skyldes andre, kjente årsaker enn drapet på Birgitte Tengs.

Thomset henviser til en samtale vitnet har hatt i 2000, hvor det kom frem at mannen hadde kranglet med sin forlovede samme kveld som han oppsøkte vitnet.

I retten forklarte kvinnen at hun hadde spurt mannen om oppførselen skyldes problemer som allerede var kjent, men han sa nei.

Kvinnens vitnemål gikk for lukkede dører. Pressen ble ilagt referatforbud når det gjaldt straffehistorikken til personene som ble omtalt i vitnemålene. VG kan derfor ikke gjengi hvilke straffbare forhold mannen har vært involvert i tidligere.

Tipset om samme person

En annen kvinne som inntok vitneboksen i dag, fortalte at hun tipset politiet 25. mai 1995 om samme person.

Hun kjente til mannen fra tidligere.

Kvinnen fortalte at mannen tok kontakt med henne få dager etter Tengs ble drept. Han ønsket hjelp til å få plass på et evangeliesenter - et rehabiliteringssenter for mennesker med rusproblemer.

Hun forklarte at mannen hadde en bandasje på hånden og kloremerker i ansiktet.

Gjemte bilen

Da kvinnen oppsøkte mannen for å gi beskjed om at han hadde fått plass på et evangeliesenter, var han, ifølge kvinnen, redd.

– Han sa jeg kom til å få en telefon fra en mann som skulle skifte dekk på bilen hans, forklarte kvinnen.

Ifølge kvinnen var bilen gjemt fordi den skulle lakkeres og at det var hemmelig at dekkene skulle skiftes.

Kvinnen mener hun deretter leste i avisene at politiet så bort i fra bilsporet som ble funnet på Gamle Sundsveg. Dette var veien hvor Birgitte Tengs ble funnet drept ved.

Noen dager senere sa mannen til kvinnen at han ikke trengte å reise bort likevel.

Statsadvokaten opplyste retten om at pressen først skrev om at politiet så bort fra bilsporene i 1997, og ikke så tidlig som i 1995.

Vitnet forteller videre at mannen skal ha bedt henne om å be for ham hver gang avisene skrev om Tengs-saken.

Sjekket ut av saken

Påtalemyndigheten opplyser i dag om at mannen som vitnene beskriver ikke lenger er interessant for politiet.

– Det er gjort undersøkelser opp mot denne mannen, men han har aldri hatt status som mistenkt. Det er heller ikke funnet DNA på åstedet som samsvarer med han, sier statsadvokat Thale Thomset.