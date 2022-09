Kraftig regn og flere jordskred – 19 personer evakuert

Kraftig regn har ført til flere skred i Møre og Romsdal det siste døgnet. 19 personer er evakuert etter jordskred i Sunndal og Måndalen.

Nødetatene rykket sent lørdag kveld ut etter melding om jordskred nær bebyggelsen på Løykja i Møre og Romsdal.

Jordskredet gikk i 23-tiden lørdag kveld på Løykja ved Grøa i Sunndal, bekrefter operasjonsleder Sindre Molnes til VG klokken 07.49 søndag morgen.

Det ble evakuert 13 personer fra i alt fem adresser.

– Vi har vært på stedet og sperret av veien. 13 beboere er evakuert. Vi avventer til NVE kommer til stede for å undersøke, sier Molnes.

– Kjenner dere omfanget av skredet?

– Nei, nøyaktig omfang kjenner vi ikke til ennå. Men ingen er meldt savnet eller skadet, understreker Molnes.

1 / 2 STENGT: Kraftig regn fører til skred og stengte veier i Møre og Romsdal. Hammartunnelen og Øksendalstunnelen var først stengt på grunn av flomvann søndag morgen, men åpnet igjen i 10-tiden. PRØVER Å STOPPE VANNMASSENE: Mannskaper fra Sunndal kommune kjørte inn flere sandsekker for å stoppe vannmassene ved Oppdøl ved 22-tiden lørdag kveld. forrige neste fullskjerm STENGT: Kraftig regn fører til skred og stengte veier i Møre og Romsdal. Hammartunnelen og Øksendalstunnelen var først stengt på grunn av flomvann søndag morgen, men åpnet igjen i 10-tiden.

Kriseteam på plass

Kommunens kriseteam var på plass lørdag kveld for berørte av skredet med den lokale skolen som oppmøteplass.

Før raset hadde det de siste 24 timene kommet 90 millimeter nedbør på Sunndalsøra. Søndag er det meldt om ytterligere 30 millimeter.

– Det er vått i hele fylket og har regnet en del. Det er rette tiden nå for at det kan komme skred. Som jeg har skjønt er det snakk om et mindre leireskred. En blanding av leire og stein, opplyser operasjonsleder Molnes.

VANNKAOS: Det renner mye vann ned fra begge sider av Bergvegen på Oppdøl i Sunndal.

Politiet skal ha møte med de evakuerte søndag formiddag, opplyser trafikkoperatør Frank Nilsen ved Vegtrafikksentralen til VG. Han forteller om en travel søndag så langt.

– Vi har noen lunde kontroll, men etter hvert som folk begynner å ferdes igjen dukker det opp nye ras. Vi har ikke helt oversikten over alt ennå, sier Nilsen til VG rett før klokken 11.

Da hadde det akkurat gått et jordskred som traff sykkelveien langs riksvei 70 i Sunndalen.

UNDERSØKER: – Vi vil ikke foreta oss noe mer før dagslyset kommer, sa leder for brannmannskapene, Lars Grødal til avisen Driva natt til søndag etter jordskredet i Sunndal.

Settemsdalen stengt etter jordskred

Flere steder i fylket er rammet av regnskyllene.

Seks personer som alle bor på samme adresse ble søndag formiddag evakuert etter et lite jordsked. Skredet gikk de evakuertes hus ned mot elva Måna i Møre og Romsdal.

Ingen er skadet, verken personer eller hus, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter. Raset skal være på 15 x 15 meter.

Settemsdalen ved fylkesvei 6160 Surnadal er stengt på grunn av jordskred, melder Vegtrafikksentralen midt.

Statensvegvesen har mannskap på vei til stedet. Det er ikke boliger i området, tvitrer Møre og Romsdal politidistrikt. Raset har gått over fylkesveien.

– Klokken 06.50 fikk vi melding om et jordras som hadde gått over fylkesveien. Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt av raset, sier operasjonsleder Sindre Molnes til VG.

– Raset er ti meter i bredden og 70 centimeter høyt på det høyeste. Det er en blanding av jord og trær blandet sammen i en svær masse. Og veldig vått! sier han videre.

Det regner nå i rykk og napp i fylket, opplyser operasjonslederen.

– Det er vått, for å si det sånn, i fylket. Til dels kraftig regnføring. Da vil det dra på seg også i terrenget.

I en oppdatering klokken 10 søndag melder Vegtrafikksentralen midt at ett felt av fylkesvei 6160 har åpnet igjen etter jordskredet. Rydding pågår.

Betydelige vannmengder

Yr.no har utstedt farevarsel om både jord- og flomskredfare og flomfare i Nordvestlandet og deler av Trøndelag. Begge farevarslene er på et gult nivå.

Vakthavende meteorolog Arstein Tjøstheim ved Meteorologisk melder om fuktige tilstander:

– Det har vært langvarig nordavind og regn over et par dager nå, sier Tjøstheim på telefon til VG.

Meteorologen forteller at i løpet av de siste 24 timene er det observert 76,5 millimeter nedbør i Sunndalsøra. 89, 2 millimeter regn i Inndalen. Litt lenger ut i fjorden i Tingvoll er der observert så mye som 103,2 millimeter regn.

– Det vil fortsette med byger og nordlig vind nå i dag, og mandag. Så vil det være gradvis avtagende regnbygeaktivitet, sier Tjøstheim.

Kollaps i avløpsrør

På Oppdal har vannmassene ført til kollaps i avløpsrør, skriver Driva.

Det flyter vann opp av veien flere plasser og mannskap fra kommunen har kjørt inn sandsekker for å demme opp vannmassene.

Vannstanden i Ålvundelva / Ulvaa har blitt så høy at det er uforsvarlig å kjøre deler av Virumdalsvegen. Derfor har kommunen stengt veien fra Dalsbøen.

En lokal beboer i Viromdalen forteller avisen om et vannstandnivå i elven som man må tilbake til 2003 for å finne liknende til.

Meringdalen isolert

Meringdalen i Eresfjord er isolert etter at flomvannet tok med seg veien.

Molde kommune har sendt inn en person for å sjekke, men opplyser til Driva at dette er et skredutsatt område. Sikkerheten må derfor vurderes før noen tar seg inn til stedet der veien er oversvømt.

Veien inn til Meringdalen vil ikke bli åpnet igjen før tidligst mandag morgen.