Jan Helge Andersen på vei inn til avhør på politihuset i Oslo i 2021.

Baneheia: Saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes

Etter å ha vært en fri mann i syv år, risikerer Jan Helge Andersen ny straff for drapene i Baneheia.

Foreldrenes bistandsadvokat sier de er fornøyde med beslutningen.

– Det var som forventet etter den ganske klareinnstilingen fra riksadvokaten, og jeg har snakket med foreldrene i dag og man er fornøyd med at det ble en slik beslutning. De ser frem til å få belyst saken i full bredde i retten, sier Audun Beckstrøm, en av foreldrenes bistandsadvokater.

– Vi er også godt fornøyde med at beslutningen kom fra kommisjonen nå og at man ikke utsatte dette til etter sommeren. Det er vi glade for, fortsetter han.

Avgjørelsen betyr at Andersen, 23 år etter ugjerningene i Baneheia, kan bli tiltalt også for det andre drapet.

– Det innebærer at saken er gjenåpnet og den frifinnende delen av Kristiansands byretts dom vedrørende Andersen er gjenåpnet, sier lederen av Gjenopptakelseskommisjonen Kamilla Silseth til VG.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Andersens forsvarer Svein Holden.

Kan bli dømt for begge drapene

Tidligere er Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8). Hun og venninnen Lena Sløgedal Paulsen (10) ble i 2000 funnet voldtatt og drept i Baneheia. Andersen ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen (10).

Årsaken til frifinnelsen var at retten den gang la stor vekt på Andersens forklaring som gikk ut på at Viggo Kristiansen hadde begått drapet.

Kristiansen ble senere frikjent for ugjerningene i Baneheia den 15. desember 2022, og han fikk en rekke beklagelser.

I slutten av mars i år mottok Gjenopptakelseskommisjonen en begjæring fra Riksadvokaten i Baneheia-saken. I begjæringen ba Riksadvokaten om at straffesaken mot Jan Helge Andersen skulle gjenåpnes til hans ugunst.

Jan Helge Andersen etter å ha mottatt dommen i Kristiansand i 2001.

Info Dette er Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble i 2000 funnet voldtatt og drept i Baneheia.

Siden den gang har drapet på Sløgedal Paulsen svært uoppklart.

Nå har Gjenopptakelseskommisjonen gjenopptatt saken mot Andersen. Vis mer

Riksadvokaten ba tidligere i år om at saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas.

– Riksadvokaten tar Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse til etterretning og vil be Oslo statsadvokatembeter om å avgi innstilling i tiltalespørsmålet, skriver Riksadvokaten i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det er foreløpig uklart når en eventuell tiltale mot Andersen kan være klar.

Andersen har allerede fått en straff på 19 års fengsel for drap, og den maksimale straffen for drap i Norge er på 21 års fengsel.

