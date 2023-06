BOTSPARKEN: En mann er siktet i forbindelse med tre overfall i Oslo. Politiet sjekker ham opp mot flere tips.

Anmeldte overfall – henlagt etter to dager: − Kom frem med åpen buksesmekk

Politiet etterforsker flere overfall i Oslo sentrum. En kvinne forteller at hun anmeldte i forrige uke, men at saken ble henlagt etter to dager.

Kortversjonen Flere overfall mot kvinner i 20-30 årene i Oslo sentrum etterforskes av politiet.

To av hendelsene vurderes som voldtektsforsøk, ett tredje som seksuell handling uten samtykke. En mann er pågrepet.

En 32 år gammel kvinne har opplevd en lignende hendelse i forrige uke. Saken ble henlagt etter to dager.

Politiet ser på nå på saken til kvinnen igjen - og etterforsker om den kan knyttes til mannen de har pågrepet. Vis mer

Torsdag ettermiddag pågrep politiet en mann i forbindelse med flere overfall mot kvinner i 20- og tidlig 30-årene den siste uken.

To av hendelsene etterforskes som voldtektsforsøk, et tredje som seksuell handling uten samtykke.







Politiet opplyser at det har vært svært få lignende saker i Oslo, før nå.

VG kan fortelle historien til ytterligere to kvinner som sier de har blitt utsatt for overfall og seksuelt krenkende atferd på kveld- og nattetid den siste uken.

VG er også kjent med at en tredje kvinne skal ha blitt utsatt lignende overfall i samme område.

– Det er riktig at vi har fått inn flere tips på lignende hendelser og vil bruke tiden fremover på å sjekke om den pågrepne mannen også kan siktes for disse forholdene, sier Ann Kristin Grosberghaugen, seksjonsleder for seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, til VG.

I samme park

Et av voldtektsforsøkene som mannen nå etterforskes for, skjedde i Botsparken på Grønland i Oslo, mandag 12 juni.

VG har snakket med en kvinne som fredag 9. juni, tre dager i forveien, ble utsatt for en lignende hendelse med en mann i den samme parken.

Klokken var 23.45 da kvinnen var på vei hjem og merket at noen fulgte etter henne.

– Det var en tydelig beruset mann som holdt en flaske i hånden. Jeg ble litt nervøs og gikk litt saktere. Da gikk også mannen saktere, sier den 32 år gamle kvinnen.

Hun forteller at hun stoppet opp og tok frem telefonen sin. Da skal mannen ha gått forbi henne og inn blant noen busker i parken.

– Jeg ringte moren min og hadde henne på tråden. Da jeg nærmet meg busken kom mannen frem med buksesmekken åpen. Han holdt seg i penis og gikk aktivt mot meg mens han så på meg og forsøkte å sperre meg, sier hun.

Kvinnen forteller videre at hun holdt hånden opp mot ham og sa «Nei!».

Da mannen var cirka én meter fra henne, ropte hun ropte høyt etter hjelp, forteller hun.

– Han fikk ikke gjort noe fysisk, men jeg tenkte at han er en mann som er kapabel til å gjøre noe alvorlig. Det var ikke en misforståelse. Han var åpenbart ute etter noe mer enn bare å vise seg frem.

LOGG: Den 32 år gamle kvinnen ringte moren sin da hun følte at en mann fulgte etter henne i Botsparken i Oslo, like før midnatt 9. juni i år. Kort tid etter episoden med mannen, varslet hun politiet.

– Ikke registrert

Kvinnen sier hun varslet politiet, som noterte seg beskrivelsene av mannen og sa de skulle se etter ham.

– Kjæresten min gikk gjennom parken like etterpå, men han så ingen politi der, sier 32-åringen.

Ifølge kvinnen var mannen i parken rundt 30 år, relativt lav, tynn, utenlandsk opprinnelse, blå/lysegrønn jakke, trange mørke bukser, lite/ingen skjegg og kort krusete hår.

Dagen etter anmeldte hun saken, som ble vurdert som seksuelt krenkende atferd.

– Da jeg spurte politiet om hva som hadde blitt gjort, så fikk jeg beskjed om saken ikke var loggført eller registrert en annen plass. Det gjør meg utrygg og bekymret å vite at forholdet kanskje ikke er loggført, hvis det stemmer. Jeg tenkte at det var viktig at politiet tok ham, så ikke flere ble rammet, sier hun.

Etter to dager fikk kvinnen et brev fra politiet. Saken var henlagt.

Noen timer senere denne dagen skal det ha skjedd en ny hendelse i Botsparken.

– Kanskje de andre henvendelsene kunne vært unngått hvis politiet hadde gjort noe. Det er ekkelt å tenke på, hvis det faktisk er samme person. Hvis det ikke er samme person, så er det i så fall en til der ute, sier hun.

Les også Mann pågrepet etter flere tilfeller av uønsket seksuell atferd i Oslo Mannen i 20-årene er siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd og et tilfelle av seksuell handling.

Politiet ser på saken

Etter medieoppslagene om flere overfall i Oslo har kvinnen kontaktet politiet på nytt og minnet dem om sin egen anmeldelse. Hun fikk da beskjed om å sende inn et nytt tips, og siden har hun ikke hørte noe, sier hun.

– Hva tenker du om medieoppslagene?

– Da tenkte jeg at det kunne være samme person, og at han potensielt kunne blitt tatt allerede på fredag.

Seksjonsleder Grosberghaugen i politiet sier hun ikke kan kommentere på enkeltsaker.

– Men jeg kan bekrefte at vi fikk oversendt denne saken fra Enhet Sentrum i dag for vurdering med det øvrige komplekset.

Truet på Youngstorget

45 år gamle Silje Helene Fjeld hadde natt til fredag vært på jobbfest da hun gikk over Youngstorget for å finne taxi.

EN ANNEN MANN? Fjeld forteller at hun ble utsatt for seksuelt krenkende atferd natt til fredag, etter den siktede mannen var pågrepet.

Klokken 02.15 dukket det plutselig opp en mann som forfulgte henne og sa han skulle ha sex med henne.

– Jeg sa jeg absolutt ikke skulle ha sex med ham, og at han måtte gå. Da ble han raskt truende og aggressiv. Han kalte meg hore og spyttet på meg, sier Fjeld til VG.

– Da ble jeg ble veldig, veldig sint. Det var sikkert litt farlig å bli så sint som jeg ble, forteller kvinnen, som aldri har opplevd lignende i Oslo.

Fjeld forteller at hun plutselig var helt alene. Heldigvis hadde hun mobilen i hånden, så hun begynte late som at hun filmet mannen.

SKREMMENDE: Silje Helene Fjeld var på vei hjem fra jobbfest sa da en mann opptrådte truende og sa han skulle ha sex med henne.

– Da ble han enda sintere, men også veldig redd, tror jeg. Så begynte han å rope at han skulle ringe politiet fordi jeg filmet ham ulovlig. Det oppfordret jeg ham til å gjøre, før han løp bort, forteller Fjeld.

Siden mannen som er mistenkt for de andre overfallstilfellene i Oslo ble pågrepet torsdag ettermiddag, må det altså ha vært en annen mann Fjeld ble truet av.

Målet hennes er å børste av seg hendelsen og gå videre, men hun vurderer samtidig å anmelde, slik at ikke flere kvinner trenger å oppleve mannen.

– Hvordan har du hatt det i dag?

– Jeg har vært ganske ettertenksom. Jeg har det ellers så fint i livet, og hadde en fantastisk kveld i går, så det var så utrolig kjip avslutning på en veldig gøy kveld.

– Jeg håper ingen andre kvinner blir utsatt for ham. Det må da gå an å gå 100 meter alene i Oslo på natten, uten å bli trakassert.

Seksjonsleder Grosberghaugen i politiet sier at hun ikke er kjent med andre episoder rundt Youngstorget natt til fredag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post