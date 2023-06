HIT - MEN IKKE LENGER: Passasjerer om bord toget med avgang 15.34 fra Oslo S i retning Lillehammer måtte gå av på Tangen, der de venter alternativ transport.

70 togpassasjerer strømfast mellom Stange og Hamar

Vy jobber nå med å få passasjerene trygt ut og videre på sine reiser.

Det er full stans i togtrafikken mellom Stange og Hamar etter at strømavtageren på et godstog ble hengende fast i strømledningen, opplyser Vy og Bane Nor.

-- Vårt tog har kjørt inn i strømavtageren. Det er 70 kunder om bord. Toget var på vei i retning Lillehammer. Toget står uten strøm, så passasjerene kommer seg ikke ut akkurat nå. Vi skal finne ut hvordan vi får flyttet dem og arrangert alternativ transport, sier pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Mari Rjaanes i Bane NOR forteller at arbeidet med å reparere strømledningen er igangsatt, men at de ikke vet hvor lang tid det vil ta.

Disse toglinjene er påvirket av stansen, ifølge Bane NOR:

Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen F6

Drammen - Oslo S - Lillehammer, Dovrebanen RE10

