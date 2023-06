Your browser does not support the video tag. Så faller han

Aleksander setter seg i sofaen i loftsleiligheten i Oslo og åpner PC-en.

Seks dager tidligere publiserte han en YouTube-video, der han forteller at mobbing og utenforskap fikk ham til å begynne med medisiner for å bli til en kvinne.

Det var en flukt, men også en glede – i hvert fall en stund.

50 minutter ut i videoen snakker Aleksander om da han la seg på et operasjonsbord i Thailand for å operere vekk kjønnsorganet.

Det siste Aleksander tenker før narkosen får ham til å slukne, er: «Hjelp meg, jeg vil ikke gjøre dette».

Han vil vekk fra hele situasjonen, men klarer ikke å si det høyt. Så sovner han.

Da han våkner noen timer senere, kan han ikke kjenne at noe har skjedd.

– Det føltes som jeg fortsatt hadde alle delene mine, sier han i dag.

Kanskje det bare var en drøm?

I YouTube-videoen forteller Aleksander at han forstår at han tok feil:

– Velkommen til din nye virkelighet.

Første gang Aleksander begynte å tenke på seg selv som en kvinne, var i 2008.

Dette året ble 81 nordmenn henvist til kjønnsbekreftende behandling hos Rikshospitalet – og da Aleksander sluttet med hormoner i 2014, var tallet økt til 164.

I fjor ble det satt ny rekord, med 836 henvisninger, ifølge Rikshospitalet.

– Å fokusere på kjønn og identitet er blitt en pandemi i vårt samfunn, sier Aleksander Linkowski.

Han er en av ytterst få nordmenn som står frem med navn og bilde og forteller at han angrer.

– Jeg er elefanten i rommet, sier han og smiler forsiktig fra sofaen.

– Jeg er den ukomfortable sannheten om hvor galt det kan gå.

Hvorfor skjedde det? Hvordan oppsto en følelse av å være en jente?

Først må du se for deg Aleksander som blir større: Et pent, androgynt ansikt, med barnlige trekk.

På ungdomsskolen er han en ambisiøs elev, med hår som rekker ned til skuldrene, inspirert av metalmusikk. Han største interesser er astrofysikk og verdensrommet. Derfor står han også i vinduet på gutterommet om kveldene og zoomer inn på månen gjennom et teleskop.

Slik han husker det, var de andre guttene opptatt av fotball og hip hop. Selv foretrakk han å se gamle svart-hvitt filmer på TV.

Er du homo?

Både gutter og jenter spør.

Han kan aldri bli en ekte mann eller få seg kjæreste, sier de flere ganger, ifølge Aleksander.

For å slippe ertingen, går han av og til alene inn i skogen i stedet for å være på skolen.

– Mye av det lyset jeg hadde inni meg forsvant, sier han.

Kan mobbing føre til kjønnsskifte?

Mobbingen kunne ledet Aleksander til en god psykolog. Eller han kunne blitt deprimert, og det ble han også. I perioder gikk han med selvmordstanker, forteller Aleksander.

Men utenforskapet leder ham til noe enda mer uvanlig: Aleksander begynner å lese innlegg på et internettforum for transpersoner.

Han skriver et innlegg om at han hater sin egen kropp og får til svar at han definitivt høres ut som en transperson. Fra en annen får han vite at det finnes en måte å bli kvinne på, selv om han ikke er født sånn.

Jo mer han tenker på det, jo mer forlokkende er tanken, husker han.

Transformasjonen som nå skal skje, er ikke så lett å forstå for andre enn dem som har opplevd det selv:

– Når jeg ikke ble akseptert som den jeg var, måtte jeg bli en annen enn jeg er, forklarer Aleksander.

Hva driver ham til å tenke mer og mer på seg selv som en jente? Først og fremst følelsen av å være en mislykket mann.

– Jeg tenkte at livet ville bli lettere som kvinne.

I dag kaller han det tvangstanker. Han tenkte på det fra morgen til kveld, og da han og familien flyttet til Skien i 2009, føler Aleksander at han allerede er en jente.

Det tenner lyset i ham igjen.

Nå gjenstår det å endre kroppen, så den blir tilpasset det indre bildet Aleksander har laget av seg selv.

En psykolog på helsestasjonen i Skien tar derfor kontakt med Rikshospitalet og Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK).

Aleksander sier at han venter spent på svar: «Nå får jeg hjelp». Men det får han ikke.

I stedet blir han henvist til Distriktspsykiatrisk senter, hvor han heller ikke får det.

I dag tror Aleksander det var fatalt at han ikke fikk møte en terapeut på Rikshospitalet.

– Jeg er sikker på at de ville sett rett gjennom meg, sier han.

– En flink psykolog ville avslørt at jeg trengte hjelp med traumer og PTSD PTSD Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av en traumatisk hendelse du enten har opplevd selv eller har vært vitne til. – ikke kjønnsinkongruens. kjønnsinkongruens.Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

Aleksanders reise kunne sluttet der.

– Jeg skulle ønske jeg hadde møtt noen som utfordret meg. Da kan det hende at alt det andre ikke hadde skjedd.

Rikshospitalet ønsker ikke å kommentere uttalelsen på grunn av taushetsplikt.

– Vi kommer ikke til å uttale oss selv om han evt. skulle frita oss fra taushetsplikten, skriver avdelingsleder Kjersti Gulbrandsen ved NBTK i en e-post.

19 år gammel møter Aleksander en sexolog i Warszawa i Polen, viser e-postkorrespondanse VG har sett. Fem dager senere skriver sexologen ut en resept på pubertetsblokkere og hormonet østrogen.

På et apotek får Aleksander medisin til et halvt års bruk, forteller han. Over 20 esker med piller i to ulike farger. Dette legger han ut over et bord på soverommet i Skien, som et puslespill.

Han ser på en av pillene og tenker: Hvor mye mer kvinne er jeg blitt når jeg har tatt den?

Han vil så gjerne se ut som en kvinne, så sommeren 2012 kjøper han for første gang en topp på dameavdelingen til Hennes & Mauritz.

Da skolen begynner denne høsten, presenterer Aleksander seg med et nytt navn: Dominika Jennifer. Det ene navnet har han tatt etter den Oscar-vinnende skuespilleren Jennifer Connelly fra filmen «A Beautiful Mind».

Han forteller at det føles lett å si til klassevenner på Skien videregående skole, for han har kalt seg Dominika Jennifer i sitt eget hode i tre år nå.

Onsdag denne uken går han opp trappen til sin gamle skole, og ser seg rundt:

– Det er som å besøke gamle minner. Men du kan ikke gå tilbake til hvordan det var.

Høsten for 13 år siden forandrer livet seg til det bedre, beskriver han. Det kom en lykkefølelse, nesten som en beruselse, men den skal ikke vare.

En dag går han ut av dusjen og setter seg ned på baderomsgulvet for å føne håret. Derfra kan han se sitt eget ansikt i speilet. Han føler seg så bra.

Blikket går ned til skuldrene og Aleksander spør seg: Passer de skuldrene til en kvinne? Er de ikke for brede?

– Det oppsto en realitetskræsj, forklarer han.

Andre transpersoner kan være misfornøyd med størrelsen på hendene, føttene eller adamseplet.

Aleksander sammenligner det med plastisk kirurgi:

– Du blir aldri fornøyd. Du jager videre. Det er alltid noe som kan bli bedre.

Nå vil Aleksander ta transformasjonen til et helt nytt nivå. Det skal ikke lenger være noen forskjell på ham og andre kvinner.

I juni 2013 går han inn på legekontoret til sexologiprofessor Esben Esther Pirelli Benestad i Grimstad. Om hva som ble sagt i dette rommet, er ikke han og Benestad enige.

«Kom igjen, jeg kan redde deg. Her, ta noen av disse pillene. Ta disse pillene», forteller Aleksander i YouTube-videoen.

– Det har jeg overhodet ikke sagt. Jeg har aldri sagt til noen som helst at jeg skal redde dem, sier Benestad til VG.

– Det er sant. Det var aldri meningen å sitere hen ordrett i videoen, men å skildre min opplevelse av hen, sier Aleksander.

Under et tredje møte skriver professoren en henvisning til en kirurg i Bangkok i Thailand, der det står om Aleksander:

«Hun oppfyller alle kriteriene og det er alle grunner til å tro at SRS (kirurgi, red.anm.) representerer en medisinsk nødvendighet for å gjøre hennes kjønn kongruent».

I dag tenker Aleksander at Benestad ønsket å hjelpe ham.

«Men det han faktisk gjorde ... vel, han sendte meg under en kniv når jeg trengte hjelp!» sier han i videoen.

Til VG sier Benestad at hen gjorde en grundig utredning.

Begge er enige om dette:

Da Aleksander skal ta bussen hjem til Skien i oktober 2013, står Benestad i døråpningen til kontoret og sier:

«Du bør tenke mye på dette på veien hjem».

Aleksander tenker at han skal sette seg på flyet til Thailand.

Det lander i Bangkok våren 2014, og nå har han fått andre tanker: Hva om jeg dør? Tenk om jeg legger meg på operasjonsbordet og ikke våkner igjen?

Neste morgen blir han kjørt til sykehuset av en sjåfør fra klinikken. Rett før han går inn i operasjonssalen, får han så kraftig panikk at han ikke lenger kan føle sin egen kropp.

Samtidig vil han vise folk at transformasjonen ikke bare er et blaff eller en fase, men noe varig.

Da Aleksander våkner fra narkosen, har kirurgen operert et kvinnelig underliv i ham. VG har lest et journalnotat hvor det fremkommer at Aleksander har fjernet kjønnsorganet.

– Det var en stygg, ekkel virkelighet, sier han i videoen.

Underkroppen lekker urin fra flere steder. Hver gang han skal på do, begynner hendene å skjelve, og det er en grunn: Å bæsje føles som å bli skåret opp med glasskår, forteller han.

Han sier det varer i flere år. I toalettskålen ser han blod.

– Det er vanskelig å beskrive smerten, sier Aleksander i dag.

– Jeg begynte å tenke på mitt nye underliv ... ikke som en vagina, men som et sår.

Han leter etter et annet ord:

– Grotesk.

Snart formulerer han en hel setning:

– Det var noe ved hele meg som føltes falskt.

I mange år hadde han vært en mann, som skulle bli en kvinne. Høsten 2014 skal han forsøke å bli en mann igjen – uten mannlig kjønnsorgan. Hvor går du derfra?

Aleksander går til sengen sin, legger seg og blir der, full av anger og skam, for nå skjer en realitetsorientering:

– Jeg kan aldri bli en kvinne, jeg bare kjøpte meg inn i en løgn. I beste fall kunne jeg bli en imitasjon av en kvinne.

Da han slutter med hormoner denne høsten, er det som å bli truffet av en lastebil, beskriver han: Et sjokk for kroppen. Etterpå følger en lang, dyp depresjon som han må bruke smertestillende og antipsykotisk medisin for å holde ut.

Ifølge Aleksander får han medikamentene av en venn, men slutter å bruke dem i 2018 og får det enda verre.

– Jeg eksisterte kun som en grønnsak, sier han.

På et tidspunkt forstår han at han har ødelagt livet sitt på måter han ikke kunne forestille seg, forteller Aleksander.

– Jeg kan aldri få mine egne barn, og det er kanskje det jeg angrer aller mest.

I 2021 treffer Aleksander bunnen.

Hvordan krabbe opp igjen av hullet?

En sommerdag dette året ligger han på sofaen og ser den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson på TV.

«Clean up your room. That is a good start,» sier professoren.

Aleksander begynner å dusje igjen, pusse tenner og rydde studenthybelen han leier i Nydalen i Oslo.

Det går sakte i begynnelsen, men nå er han i gang. Og som Peterson sa til ham fra TV: Det er alltid viktig å prøve å bevege seg fremover, selv om det bare er én meter.

Aleksander går lange turer til Sognsvann.

På veien setter han seg ned ved et vann og mediterer. Han innfører et nytt morgenritual: En kopp sterk, svart te, etterfulgt av trening ved sengen.

Et nytt år går. Depresjonen letter. Han får nye venner. En søndag i slutten av mai i år trykker Aleksander på «publiser» og deler YouTube-videoen som han har gitt et navn: «The dark truth behind gender dysphoria and transition regret».

En time senere er den sett av 30 personer og neste morgen: 8000. Den sprer seg på Facebook og Twitter, der Mikael Scott Bjerkeli i pasientorganisasjonen Harry Benjamin ressurssenter skriver:

Seks dager senere møter VG Aleksander i loftsleiligheten, omgitt av villaer og frukttrær.

Langs den ene veggen har han satt en gitar og et keyboard.

En gang drømte han om å jobbe med musikk eller film, og kanskje er videoessayet en ny start, for nå er den sett av nesten 80.000 mennesker.

– Det gjør meg definitivt glad, sier Aleksander fra sofaen, og snart sier han mer:

– Den siste uken har jeg hatt så høy energi at jeg nesten ikke har spist.

Han har isteden laget nye videoer og utvekslet e-poster med YouTube-profilen Shape Shifter, forteller han: En mann som ville leve som en kvinne, men vendte tilbake og nå lever som homofil mann.

– Jeg har fred med meg selv nå, sier Aleksander.

– Jeg har lært meg å akseptere den jeg er. Jeg er en mann og kan aldri endre på det.

Da VG forteller Esben Esther Pirelli Benestad at Aleksander angrer på operasjonen hen henviste ham til, svarer sexologiprofessoren:

– Det er virkelig synd på ham, og det kommer fra hjertet mitt – samtidig som jeg kan si at vi ikke kunne forutsett det.

– Er det vanskelig å avdekke om folk vil angre?

– Det er helt umulig. Det er like umulig som når en kvinne forteller at hun ønsker å abortere et foster. Vi vet at noen vil komme til å angre, men vi har ikke sluttet med selvbestemt abort i Norge likevel.

Benestad påpeker i tillegg at Aleksander lenge hadde identifisert seg som en jente. Dessuten et det ifølge hen allment akseptert i «transterapeut-miljøet» at både klient og behandler må leve med muligheten for at noen kan angre.

Til dette påpeker Aleksander at Benestad tidligere har uttalt til VG at hen aldri har mottatt en pasientklage.

– Vel, her er jeg. Og jeg er ikke spesielt fornøyd, sier Aleksander.

– Ble det vanskeligere å hjelpe deg når du ikke fortalte hva som var dine egentlige problemer?

– Enig. Jeg bebreider meg selv for det, men jeg kan ikke unnlate å si at helsevesenet også har sviktet, sier Aleksander.

Han reagerer på at Benestad kaller det umulig å finne ut om noen vil angre.

– Spesielt når hen ikke prøvde en gang.

Til dette svarer Benestad på e-post:

– Jeg bruker ikke tre konsultasjoner på ikke å prøve!

De siste månedene har en ny faglig uro oppstått rundt behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens.

Aleksander sier at han ikke vil transpersoner noe vondt, men at hverken Benestad eller andre bør fortelle unge mennesker at de kan skifte kjønn.

– Du kan aldri bli det motsatte kjønn. I beste fall kan du bli en transkvinne eller en transmann. Da har du et mer realistisk bilde på hva din fremtid kan bli.

VG har vært i kontakt med klinikken i Thailand der Aleksander ble operert. De ønsker ikke å kommentere denne saken og viser til at det er Aleksander som må svare på hvorfor han angrer. Klinikken opplyser at Aleksander oppfylte kriteriene for å bli operert.

Ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens opplyser avdelingsleder Kjersti Gulbrandsen til VG:

Generelt kan vi si at årsaken til at pasienters henvisninger blir returnert til henvisende instans i hovedsak er denne: Det fremkommer ikke tilstrekkelig informasjon som danner grunnlag for å vurdere henvisningen. I noen saker returneres henvisningen pga. pasientens tilstand, for eksempel rusmisbruk eller psykisk utfordringer.

Det distriktspsykiatriske senteret som Aleksander tok kontakt med kan ikke uttale seg i saken på grunn av taushetsplikt