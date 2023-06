Fagmilitært råd: Her er forsvarssjefens ønskeliste

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener at det norske forsvaret er for lite og ikke tilstrekkelig beredt. Nå leverer han sitt råd om et sterkere forsvar til regjeringen. Styrkingen må skje raskt, sier han.

«Vi har et forsvar med god kvalitet, men med begrenset volum og dermed begrenset utholdenhet», skriver han i rapporten.

I rådet ber han om 80 milliarder kroner ekstra innen 2028 for å gjenopprette dagens forsvar. I dette beløpet ligger også anskaffelse av mer ammunisjon og oppgradering av bygg og anlegg for 22 milliarder kroner.

Siden november 2022 har Kristoffersen og Forsvarets toppledelse jobbet med å gi politikerne et nytt råd om hvilken retning Forsvaret skal bevege seg i. Han ber om 8 milliarder kroner mer til Forsvaret hvert år i perioden fra 2025 til og med 2031.

Prioriterer fem fokusområder

Forsvarssjefen har delt inn rapporten i fem områder som skal styrke forsvarsevnen:

Utbedre svakhetene i dagens forsvar

Styrke såkalt maritim overflatestruktur. Han vil kjøpe minst fire og helst seks nye fregatter, og inntil 16 mindre standardfartøyer

Anskaffe tilstrekkelig luftvern. Vil først styrke dagens systemer

Få flere langtrekkende våpen både fra land, luft og vann. Vil prioritere Nord-Norge først

Øke Forsvarets volum. Bedre etterretning, må kjøpe inn flere helikoptre, flere ubåter.

LEVERER RÅD: Eirik Kristoffersen la frem det fagmilitære rådet klokken 9.

Han sier at han vil at alt skal prioriteres parallelt, men hvis det er for lite penger vil han først prioritere å utbedre dagens svakheter.

Han vil deretter prioritere å styrke maritim overflatestruktur og tilstrekkelig luftvern, og så langtrekkende våpen – og til slutt øke forsvarets volum.

Peker på Russland

«Gjennom fokusområdene ønsker jeg å styrke Forsvarets utholdenhet og evne til å håndtere krevende situasjoner. Styrkingen innebærer for det første å utbedre kjente svakheter i dagens struktur» skriver han.

Kristoffersen sier at Norges sikkerhetssituasjon har endret seg de siste årene.

– Vi står i en alvorlig tid, sier han og legger til:

– Russland er den fremste trusselen mot norske interesser. Angrepet mot Ukraina viser at de er villige til å bruke militærmakt for å oppnå disse, sier han.

Styrke utholdenhet

Kristoffersen sier at Norge har for svak evne til å motstå luftangrep eller angripe mål fra langt hold. Han er også bekymret for utholdenheten, altså hvor lenge Norge kan motstå angrep.

«I tillegg vil jeg styrke Forsvarets evne til å operere i det maritime domenet og øke evnen til å beskytte både militære og sivile mål mot lufttrusler. Et fjerde fokusområde tar sikte på å øke Forsvarets evne til å bekjempe mål på lange avstander. I det siste fokusområdet fremmer jeg forslag som styrker Forsvarets evne til utholdenhet gjennom en ytterligere økning av Forsvarets volum utover de øvrige anbefalingene», skriver forsvarsledelsen.

Fra før har regjeringen rapporten fra forsvarskommisjonen til Knut Storberget, og Harald Sundes kommisjonsrapport om samfunnssikkerhet som ble overlevert regjeringen mandag.

Saken oppdateres.