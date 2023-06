ULIKT SYN: Nestsjef Lars Nordrum i Etterretningstjenesten og daværende nestleder Hedvig Moe i PST. Moe sluttet i jobben i vår.

Peker på ukultur i forholdet mellom PST og Etterretningstjenesten

Rivalisering og mistenksomhet mellom de to hemmelige tjenestene kan ha bidratt til at varselet i forkant av terroren ikke ble tatt alvorlig nok, ifølge utvalg.

Seks dager før terroren under Pride, varslet Etterretningstjenesten om at et terrorangrep kunne være nært forestående. De mente den kjente ekstremisten Arfan Bhatti trolig var involvert.

Men noen ansatte i PST mente Etterretningstjenesten kunne ha «en tendens til å overdrive».

Det kommer frem i rapporten til utvalget som har evaluert terrorangrepet.

Mistenksomhet og skepsis mellom Norges to hemmelige tjenester – og et ønske «om å være best i sitt fag» – kan ha bidratt til hvordan PST jobbet i dagene før angrepet.

PST jobbet, ifølge rapporten, «nokså ensidig» med å avklare om Etterretningstjenestens vurdering var riktig: Var det virkelig Bhatti som sto bak?

Men ingen forsøkte å svare på hvem som kunne være Bhattis medsammensvorne, hvis vurderingen var riktig.

Her ville skytteren, Zaniar Matapour, pekt seg ut «som en av få kandidater», ifølge rapporten.

FORBUNDET: Zaniar Matapour var en del av nettverket til Arfan Bhatti, men PST koblet ikke Matapour til terrorplanene i tide.

Markert som rutine

Det var ulike vurderinger i PST om hvor alvorlig varselet fra Etterretningstjenesten egentlig var, ifølge rapporten.

De som først mottok meldingen i PST mandag, vurderte det som at saken hastet. De sa seg også enig i vurderingen om at Arfan Bhatti «mest sannsynlig» var personen som forsøkte å komme i kontakt med IS.

Men da avdelingen for kontraterror i PST dagen etterpå sendte fra seg sin vurdering, var meldingen merket som «Routine» – en sak man kan se på når det blir anledning.

Begge ville være best

Rapporten setter vurderingen av hvor mye det hastet i sammenheng med kulturen i PST – og forholdet til Etterretningstjenesten.

E-tjenesten, som er den militære utenlandsetterretningen, er storebroren av de to hemmelige tjenestene, med større budsjetter og flere ansatte.

Rapporten skriver at forholdet mellom Etterretningstjenesten og PST til tider bærer preg av at begge ønsker å «være best i sitt fag og gjøre de mest treffende vurderingene».

Utvalget mener dette «kan ha bidratt til å påvirke PSTs vurderinger» av informasjonen de fikk fra Etterretningstjenesten.

Usikker informasjon

At angrepet kunne være nært forestående var en vurdering bygget på indisier og tolkning av detaljer, ikke nøyaktige opplysninger.

Det handlet om at de involverte forsøkte å komme i kontakt med IS, for å få terrororganisasjonen til å påta seg ansvaret og å få laget en video som kunne publiseres etter angrepet.

Når noen hadde begynte å legge pr-strategien for et terrorangrep, pekte det mot at planleggingen av angrepet var i sluttfasen, mente Etterretningstjenesten.

De hemmelige tjenestene kom på sporet av angrepet fordi en norsk islamist kontaktet en IS-kriger i et forsøk på å få IS til å påta seg ansvaret for angrepet. IS-krigeren var i virkeligheten en agent for Etterretningstjenesten.

Uenige om vurderinger

Utvalget skriver at PST ofte må håndtere usikker informasjon og «holde hodet kaldt», fordi det også er en fare at man overreagerer.

«Spørsmålet er imidlertid om PSTs kontraterroravdeling holdt hodet kaldere enn nødvendig i sin håndtering av varselet», skriver utvalget.

Info PST og Etterretningstjenesten Norge har to hemmelige tjenester: Etterretningstjenesten, som ligger under Forsvaret, og Politiets sikkerhetstjenestene.

Loven sier at de to hemmelige tjenestene i Norge har, med noen unntak, skal dele jobben mellom seg på følgende måte: PST har ansvaret i Norge. E-tjenesten skal dekke utlandet.

Nøyaktig hvor mange som jobber i Etterretningstjenesten, er hemmelig. Men Etterretningstjenesten har langt større budsjetter og flere ansatte enn PST, som har Vis mer

Delte ikke alt

Rapporten evaluerer kun PST og Politiet, ikke Etterretningstjenesten, en avgjørelse som har fått kritikk.

VG har tidligere avdekket at Etterretningstjenesten ikke delte alt med PST i forkant av angrepet.