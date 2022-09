VARSLET PÅ: Politimester Kaare Songstad er øverste leder i Vest politidistrikt.

Politimester avviser komplott for å fjerne varsler

Etter å ha varslet på toppledere i politiet, fikk Øyvind Tenold beskjed om at det kunne bli vanskelig for ham å komme tilbake til ledergruppen i Vest politidistrikt.

Torsdag avslørte VG at Tenold er sagt opp fra jobben som leder for PST Vest. Tenold mener oppsigelsen har bakgrunn i et varsel han sendte til Justisdepartementet i 2018.

I varselet navnga han daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland, nåværende PST-sjef Roger Berg, ytterligere tre ledere i PST, samt sin egen politimester, Kaare Songstad.

Halvannet år etter at Tenold sendte varselet, i august 2019, fikk hans advokat et brev fra politimesterens advokat:

«Som følge av Tenolds opptreden overfor arbeidsgiver, i særdeleshet etter at det forelå en konklusjon i varslingssakene, må det følgelig vurderes om det fortsatt er mulig for Tenold å gjeninntre i ledergruppen. Etter arbeidsgivers syn er det trolig at dette vil skape betydelige utfordringer for begge parter.»

– Jeg opplevde det som en trussel fra min arbeidsgiver, sier Tenold:

– Jeg var sjokkert over at dette kunne bli utfallet av varslingssaken min.

VARSLER: Øyvind Tenold sendte i 2018 et omfattende varsel etter det han mente var kritikkverdige forhold i PST.

– Tar avstand fra komplott

Advokaten viste i brevet blant annet til at Tenold hadde fremsatt alvorlige anklager mot politimesteren og andre navngitte personer i politidistriktet. Tenold sier han fortsatt ikke har fått høre hvilke anklager det gjelder.

Påstanden fra Øyvind Tenold er at det ble konstruert et krav om autorisering som gjorde det umulig for ham å bli klarert for de hemmeligstemplede dokumentene fra PST.

– Jeg ble utsatt for et komplott, sier Tenold i dag.

Dette avviser politimester Kaare Songstad på det sterkeste:

– Tenold havner i en situasjon som gjør at han i altfor stor grad fortolker hendelser, brev og ordbruk i en negativ retning. Summen av dette blir veldig negativ for ham, men det hadde ikke trengt å bli det og jeg forstår ikke hvorfor det ble sånn, sier han.

Tenold sier han ikke forstår hvordan politimesteren kan foreta en vurdering av ham.

– Jeg forstår heller ikke hvilke brev eller hendelser han sikter til.

Tenold mener kravet om dobbel autorisering ble brukt for å få ham ut. Til dette sier Songstad at det meste har veldig gode forklaringer.

– Jeg tar avstand fra en hypotese om at det ligger et kjempedigert komplott som involverer en masse mennesker for å bli kvitt Øyvind Tenold, sier Songstad.

OPPSAGT: Her går Øyvind Tenold ned trappen på Politihuset i Bergen etter å ha blitt sagt opp som leder for PST Vest. Han har i dag tilbud om en rådgiverstilling i distriktet.

– Handler om tillit

Da han sendte varselet i 2018 var Øyvind Tenold en del av politimesterens ledergruppe på Politihuset i Bergen.

Songstad sier at det i utgangspunktet skal være uproblematisk å varsle på egne ledere og at det skal håndteres profesjonelt av alle parter:

– Men det går an å forstå at det å være sjef og samtidig varsle på et høyere nivå oppfattes som veldig spesielt, sier Songstad.

– Advokaten som bisto deg, skrev at det å gjeninntre som leder under deg, kan bli vanskelig for begge parter?

– Ja, det handler om tilliten som må være mellom sjef og ledere på det nivået. Det er ikke selve varselet som er problemet. Varselet kommer. Varselet håndteres. Varselet følges opp. Men det kan være andre ting som vurderes i en ordinær kontekst som påpekes og bemerkes som utfordrende mellom leder og medarbeider, sier Songstad.

POLITIDIREKTØR: Benedicte Bjørnland var sjef for Politiets sikkerhetstjeneste da hun ble varslet på.

Vanskelig for politiledere

VG spør politimesteren om det likevel er vanskelig for ledere i politiet å varsle på overordnede.

– Du åpner opp et stort tema. Jeg vil si at politietaten gjennom de siste årene har blitt bedre og bedre på å håndtere varslingssaker og ikke minst: Flinkere til å forholde seg profesjonelt til at noen varsler om ting i et hierarki som vårt.

Justisdepartementet behandlet ferdig varselet fra Tenold i mai 2019. De konkluderte med at han hadde varslet forsvarlig, men at det ikke var grunnlag for kritikk mot noen av polititoppene han varslet mot.

VG har bedt om et intervju med politidirektør Benedicte Bjørnland om saken der hun selv ble varslet mot. Hun svarer via sin pressesjef:

– Politidirektøren kan ikke kommentere en sak hvor hun er varslet på, og takker derfor nei til å stille til intervju.