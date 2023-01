KAOS: Andre juledag var en av mange vanskelige dager i trafikken for mange på Østlandet, med mye snø og underkjølt regn. Her fra Follo kommune der E18 ved Ski var ikke brøytet.

Pensjonert ambulansesjåfør: − Bør vurdere påbud om piggdekk

– Folk bruker brodder med pigger for at de ikke skal ramle og slå seg på glattisen. Samme logikk gjelder for vinterdekk, mener en ambulansefører med 40 års fartstid.

– Piggdekk er uendelig mye bedre på hålke enn piggfrie dekk. Det er jo ingen som vurderer brodder med kun gummi på undersiden, sier Knut Tveiten.

Han bosatt i Arendal og har fartstid som ambulansesjåfør siden 1979.

– Det er veldig mye is på veien i Agder, og det blir nok ikke mindre fremover. Jeg stiller spørsmålet om det burde være påbudt med piggdekk i kystnære strøk på Sørlandet og Østlandet.

Denne vinteren har det være mange kaosdager på norske veier.

Tirsdag publiserte VG en video fra da Alexander skulle i et juleselskap i Flåm. I oppkjørselen var det klink is. Bilen, uten piggdekk, skjøt fart og seilte ned bakken:

– Jeg har alltid hatt spesiell interesse for dekkutrustning, på ambulansene selvsagt. Jeg har også kommet til mange trafikkulykker og registrert at involverte biler har piggfrie dekk, sier Knut Tveiten.

Han er også leder for Helsepartiet Arendal og har flere kommunale helseverv.

PÅBUD: Den erfarne ambulansesjåføren Knut Tveiten mener det må vurderes å innføre påbud om piggdekk enkelte steder i landet.

If forsikring opplyser at de ikke har statistikk over om biler med piggfritt er involvert i flere ulykker enn biler med piggfrie dekk.

– Vi fører statistikk på dekkene for alle biler ved skadetaksering, men siden dette omfatter alle typer uhell og ulykker, ned til parkeringsbulker, kan vi ikke si noe sikkert, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Statens vegvesen fører heller ikke denne typen statistikk.

Knut Tveiten følger med på dekktester og vet at piggdekk har langt kortere bremselengde på is enn piggfrie dekk.

– Dette må myndighetene informere bedre om. De utsetter befolkningen for feilinformasjon når dette ikke kommer bedre frem. Hvorfor er det en avgift for noe som er åpenbart langt sikrere, slik Oslo har med piggdekkavgiften? Det er et sikkerhetssystem vi snakker om.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) svarte nylig på et spørsmål fra stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) om samme tema.

Nygård opplyser at piggdekkgebyr er innført i noen byer for å redusere negative konsekvenser av svevestøv.

– Er det ikke bare å la bilen stå på dager med vanskeligst føre?

– Det er sikkert greit i Oslo, der det er skinnegående transportalternativer, men det går for eksempel ikke på Sørlandet. Her er det bussene som stopper først og mennesker må komme seg til å fra gjøremål. Det sagt, også i Oslo slet bussene nylig, sier Knut Tveiten.

Info Test: Bremselengde med piggdekk og piggfritt Aftonbladets siste test av vinterdekk har til sammen syv piggdekk kortere bremselengde på blank is enn det beste piggfrie dekket.

Det beste piggfrie dekket brukte 13,9 meter lengre på å stoppe fra 50 km/t.

Selv piggdekket som kom på syvendeplass i bremseprøven brukte mer enn åtte meter mindre på å stoppe enn det beste piggfrie dekket.

På snø er det et piggfritt dekk som bremser best i denne testen, men på dette føret forskjellene i bremselengde mellom de ulike dekkene langt mindre.

I underkant av tre meter skiller det beste og dårligste dekket, uavhengig om det er pigger eller ikke. Vis mer

Atten av årene i Knut Tveitens virke som ambulansesjåfør var som skadestedsleder i akuttbil Stockholm.

– I Sverige er det mye mer bruk av piggdekk enn i Norge, sier han.

I nabolandet har bruken av piggdekk gått ned, men fortsatt kjører 55 prosent med pigg, viser en undersøkelse.

En oversikt fra Statens vegvesen fra mai i fjor viser en piggdekkandel på rundt 22 prosent i fem store kommuner i Norge.

– Sunn fornuft

En annen som sverger til piggdekk er Ole Martin Lundefaret.

Han har vært kjøretrener i rally for blant andre Mads Østberg og driver nå kjørekurs med fokus på trafikksikkerhet. Lundefaret har også lang fartstid med testing av både biler og dekk.

Han betegner bruken av piggdekk som sunn fornuft.

– Jeg skor bilen etter det verst tenkelige føret. Vi bor ganske grisgrendt til. De dagene vi virkelig trenger piggdekkene, som det blir stadig flere av, kjører vi i ring rundt de med piggfritt, eventuelt hjelper til med å dra de opp, sier Ole-Martin Lundefaret.

Han sier at skolebussen i fjor måtte melde pass flere dager fordi de kjørte piggfritt.

SVERGER TIL PIGG: Rallytrener og kjøreinstruktør Ole Martin Lundefaret er ikke motstander av piggfrie dekk, men sverger selv til piggdekk.

Lundefaret minner om en annen faktor som kan gjøre biler til «bambi på glattisen».

– Mange nye biler kommer med veldig store hjul og brede dekk, kombinert med lav profil. Sammen med den store vektøkningen som spesielt elbiler har på grunn av batteriet, bidrar dette til at biler kan skli omtrent fra stillestående på isen.

Samme faktorer kan gi vannplaning på slapseføre.

– Is og slaps er de vanskeligste kjøreforholdene. Det ser ut til at det blir mye mer av slike forhold fremover. Og det er jo litt tullete at hele Norge skal stå stille bare fordi folk har feil dekk på bilene sine, sier Ole-Martin Lundefaret.

SENK TEMPOET: – Er det for ille, la bilen stå. Må du kjøre, senk gjerne farten mer enn du tror er sakte nok, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Like gode på det meste

Interesseorganisasjonen NAF er ikke med på et påbud om bruk av piggdekk.

– Nei. Vårt råd er og har alltid vært å kjøpe dekk som passer best til det føret du kjører på i hverdagen. Mange klarer seg med piggfrie vinterdekk. De gode piggfrie vinterdekkene er like gode som piggdekk på alt føre, med unntak av is, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF:

Han understreker at valg av dekk er viktig fordi det er bilens kontakt med bakken.

– Det er viktig ikke å tenke for mye økonomi, i det store og hele er det premium-dekkene som er best, råder Sødal i NAF.

– Betydelig sikkerhet

Statens vegvesen er enige i at piggdekk har en betydelig sikkerhetseffekt på visse føreforhold, hard is og spesielt når den er våt.

– Det hevet over tvil at pigger under helt spesielle omstendigheter har positiv effekt på trafikksikkerheten. Dette forutsetter imidlertid at alt annet er likt, for eksempel fart. Hvis selve kjøringen påvirkes av dekkvalget, så er man kanskje like langt, mener sjefingeniør i Statens vegvesen Arild Ragnøy.

Vegvesenet har ikke som mål at alle skal kjøre piggfritt.

– Vi ønsker at bruken av piggdekk er slik at det skaper en gunstig balanse mellom hensynet til miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Er det snøfall og det bare kjører biler med piggfrie dekk, kan snøen bli polert og det blir enda glattere.

Piggdekk rubber underlaget der hvor det er glattest, foran kryss, fotgjengeroverganger, og i og foran rundkjøringer.

Dermed får også de med piggfrie dekk bedre grep.

ØNSKER PÅBUD: – Vi ønsker et påbud om vinterdekk, ikke spesifikt piggdekk-påbud. Det er faktisk tillatt å kjøre sommerdekk året rundt, så lenge bilen til enhver tid er utrustet etter føreforhold, slik veitrafikkloven sier. Det vi imidlertid har flere eksempler på, er at folk utsetter å sette på vinterdekk. Med et påbud om vinterdekk fra en dato ville flere satt på vinterdekk til denne fristen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If