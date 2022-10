Merker etter blyhagl fra skuddet var tydelige på bilen til mannen i 40-årene.

Skal ha skutt etter mann på julaften - ble tiltalt for trusler

Nå har mannen som skal ha blitt skutt etter med hagle, klaget på tiltalen, og Riksadvokaten skal avgjøre saken.

Silje Lien Sveen

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mens julefreden senket seg over Notodden, skal en mann i 40 årene ha blitt skutt etter med hagle i et boligfelt.

Mannen hadde vært på vei hjem fra et juleselskap, da en bekjent ringte og hevdet at mannen skyldte ham penger.

Saken ble først omtalt i regionsavisen TA.

Mannen i 40-årene og den tiltalte mannen i 60-årene har en historie tilbake i tid. Av hensyn til nærmeste familie ønsker ikke den fornærmede å stå frem med navn.

– Vi levde ikke et helt A4-liv, sier mannen i 40-årene.

Han forteller om et liv hvor kriminalitet tidligere preget hverdagen .

Beskyldninger om gjeld

Samtalen mellom de to mennene skal ha eskalert.

– Han begynte å kjefte og ble frekk i kjeften, og sa ting som «du skal faen meg få se» og «du kødder ikke med meg», forteller mannen i 40 årene.

Til slutt bestemte han seg for å kjøre hjem til mannen i 60-årene. Den fornærmede forteller at det stod en hagle på innsiden av døren til mannen i 60-årene og at det skal ha vært en kamp om våpenet før han bestemte seg for å komme seg vekk.

– Pekte mot meg med våpenet

Mannen i 40-årene forteller at han løp og gjemte seg bak bilen sin.

– Jeg følte meg ikke trygg. Han pekte mot meg med våpenet, hevder han.

Der skal mannen ha sittet i noen sekunder, før han kom seg inn i bilen.

– Jeg kjører derfra, og hører plutselig at det smeller i bilen, fortsetter han.

Et skudd traff baksiden av bilen, og flere blyhagl gikk gjennom bilens bakluke og bakrute.

– I første sekund skjønte jeg ikke hva som skjedde. Jeg ble ikke redd, for det gikk så fort. Men jeg vil ikke bagatellisere det. Man kjenner selvfølgelig på det når en hagle skyter inn i bilen du sitter i, forteller han.

Bilder av baksiden på bilen etter hendelsen viser skadene etter hagleskuddet.

Inne i bilen fant han skuddhylse:

Bildet ble tatt etter at Kripos hadde gjort undersøkelser av bilen

Klaget på tiltale

Mannen i 60-årene som skal ha skutt mot bilen ble i starten av oktober tiltalt for blant annet grove trusler.

Han ønsker ikke å kommentere saken, sier hans forsvarer.

– Min klient kjenner seg ikke igjen i fornærmedes fremstilling av saken. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken offentlig på nåværende tidspunkt, sier forsvarer Sunniva Yde Aksnes.

Hun opplyser at den fornærmede mannen i 40-årene selv var mistenkt for kroppskrenkelse mot hennes klient i samme sak, men at saken ble henlagt. De har nå påklaget denne avgjørelsen.

– Vi registrerer at henleggelsen er påklaget. Vi legger til grunn at påtalemyndigheten vil foreta en objektiv vurdering av klagen, sier Rikke de Vibe, advokaten til mannen i 40-årene.

Den fornærmede mannen mener det bare er flaks at han ikke ble drept, og at tiltalen bør endres.

– Det føles urettferdig og feil, sier han.

Har klaget

Denne uken sendte bistandsadvokaten inn klage på tiltalen.

– I lys av det som har kommet frem under etterforskningen, er vi overrasket over at statsadvokaten har begrenset det straffbare forholdet i tiltalen til grove trusler, uforsiktig bruk av skytevåpen og brudd på våpenloven, sier de Vibe.

Hun mener tiltalen også burde gjelde forsøk på kroppsskade.

– Min klient opplevde situasjonen som dramatisk og at tiltalen på ingen måte gjenspeiler alvorligheten i det han ble utsatt for, fortsetter de Vibe.

Sendt til Riksadvokaten

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter sier at klagen er sendt til Riksadvokaten for behandling.

VG har vært i kontakt med statsadvokat Trine Erdal, som tok ut tiltalen, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Statsadvokatens påtegning i forbindelse med klage på positivt påtalevedtak ble sendt til Riksadvokatembetet 03.10.2022. Saken kan ikke kommenteres herfra før Riksadvokatens avgjørelse er klar, skriver hun i en e-post til VG.