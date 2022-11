Budsjettforhandlinger: Fant 4,3 milliarder ekstra

I regjeringens forslag til statsbudsjett var det budsjettert med et utbytte på totalt 11.308 millioner kroner fra Statkraft.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver at på grunn av utviklingen i tredje kvartal ligger an til økt utbytte fra Statkraft slik at totalsummen blir 15.677 millioner kroner.

Dette inkluderer et ekstraordinært utbytte på 4124 millioner kroner.