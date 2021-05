CORONA-TILPASSET: VG besøkte Spania sommeren 2020, da de åpnet for turister. Da var det tydelig merket opp hvor turistene kunne slå ut solsengene. Foto: Klaudia Lech, VG

Fortsatt uklart om vaksinepass gjelder barn: − Planlegg for sommerferie i Norge

Andelen vaksinerte øker uke for uke, coronasertifikatene nærmer seg og ferieland lemper på kravene til turister. Samtidig er det uklart hvordan dette slår ut for barnefamilier.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Foreløpig gjelder dette frem til 25. mai.

Men med stadig økende andel fullvaksinerte og lavere smittetall, øyner mange håp om en ferietur til utlandet om ikke altfor lenge.

VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om barn kan være med fullvaksinerte voksne på en eventuell utenlandstur.

AVVENTER: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc opplyser at det fortsatt ikke er klart hvordan landene i EU vil bruke et coronasertifikat i sommer. Foto: Lise Åserud, NTB

Tryggest med ferie i Norge

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc svarer at det fortsatt ikke er klart hvordan de ulike landene i EU vil bruke coronasertifikat i sommer.

– Vi vet derfor heller ikke om barn vil få unntak for innreisekrav på linje med sine foreldre som kan fremvise et vaksinebevis. Dette jobbes det med i hele Europa, men det tryggeste vil også i år være å planlegge for sommerferie i Norge.

Statssekretæren peker på at et viktig premiss i arbeidet med coronasertifikater i EU er at det å ha et sertifikat ikke skal være en forutsetning for å kunne reise i Europa.

les også Kom hjem for tidlig til å slippe karantenehotell

– Men sertifikatene vil kunne gi mulighet for fritak for ulike innreiserestriksjoner, slik som innreisekarantene. Det vil være opp til nasjonale myndigheter å bestemme bruken av sertifikatene, altså om, og hvordan det kan gis fritak fra restriksjoner som karantene og testing, skriver han.

– Det er nærliggende å tro at andre land vil ønske å legge til rette for at barnefamilier kan reise på ferie sammen, og derfor ikke stiller krav til barn som gjør dette vanskelig.

Han viser også til at det hittil ikke er noen godkjente vaksiner som kan gis til barn under 16 år.

JOBBER MED ANBEFALING: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener problemstillingen reise for barn avhenger av flere faktorer. Foto: Berit Roald, NTB

Jobber med anbefalinger til regjeringen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad skriver til VG at de er veldig klar over problemstillingen og jobber med hvilke anbefalinger de skal gi til regjeringen.

– Mye vil nok avhenge av hvilke regler andre europeiske land innfører for coronasertifikater, og dette vil igjen avhenge av vaksinasjonstempo og smittepress i Europa inn mot sommeren.

I et bestefalls-scenario med raskt fallende smittetall og fravær av mutasjoner, vil kanskje noen land fjerne kravet om innreisekarantene for ikke-vaksinerte aldersgrupper ganske raskt, skriver han.

– Men det kan også hende at det vil være ulike karanteneregler avhengig av situasjonen i det landet du reiser til eller fra. Dette vet vi altså ikke enda hvordan vil bli, verken i Norge eller Europa.

Flere land åpner for turister

Fredag meldte både Danmark, Hellas og Italia at de lemper på restriksjoner for turister fremover.

I Danmark fjernes kravet om at innreisende skal ha et viktig formål. De fleste europeere som ikke har vært smittet tidligere eller er vaksinert må en periode i isolasjon.

Men personer som bor i nærheten av Danmark, i tyske Slesvig-Holstein eller flere områder i Sverige kan reise fritt inn dersom de har testet negativt for coronaviruset.

les også Hellas åpner for turistene

Hellas turismeminister Harry Theoharis åpnet fredag turistsesongen under en seremoni i Aten.

Landet har vært opptatt av at EU får innført et vaksinesertifikat som åpner for reiser i unionen så raskt som mulig. Fredagens åpning innebærer at reisende til de greske øyene må fremvise vaksinekort eller negativ test.

Italias myndigheter opplyste fredag at reisende fra EU, Schengen, Storbritannia og Israel slipper karantene dersom de kan vise fram negativ test. De nye endringene skal gjelde fra søndag.

Samtidig vil myndighetene utvide ordningen med såkalte «covid-frie flygninger» som for tiden gjelder for reiser til og fra USA, Canada, Japan og De forente arabiske emirater, skriver NTB.