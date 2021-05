ETIKK: Bjørn Morten Hofmann er en av to medforfattere av notatet ««Etiske problemstillinger ved etablering av coronasertifikat» Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Etikk-professor: Mener coronasertifikat kan oppleves usolidarisk

Særlig unge, som ikke er prioritert i vaksinekøen, vil kunne oppfatte coronasertifikatet som usolidarisk og urettferdig, ifølge etikkprofessor Bjørn Morten Hofmann.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag presenterte statsminister Erna Solberg for første gang mulige bruksområder for coronasertifikatet i Norge.

Sertifikatet vil trolig gi unntak fra smittevernloven, og vaksinerte, immune og personer som tester negativt vil kunne f å enkelte fordeler.

Helsedirektoratet har bestilt en vurdering av etiske problemstillinger knyttet til et coronasertifikat. Vurderingen er utarbeidet av professorene i medisinsk etikk Bjørn Morten Hofmann (NTNU) og Reidun Førde (UiO).

– Coronasertifikat utgjør en veldig kompleks problemstilling. Som borgere har vi en rekke rettigheter, og myndighetene skal ha gode grunner for å begrense disse. Bevegelsesfrihet er blant disse rettighetene, sier Hofmann til VG.

HØRING: Regjeringen har sendt ut en ny høring om muligheten for et kapittel om regler for et coronasertifikat. Foto: Gorm Kallestad

Forskeren mener smittevernloven har gitt et godt grunnlag for begrensninger i borgeres frihet. En slik situasjon kan derimot forandre seg etter hvert.

– Når folk blir vaksinert, har blitt immune fra viruset eller kan vise at de ikke er smittet via tester, da kan grunnlaget for å nekte bevegelsesfrihet falle bort, påpeker Hofmann.

– Normalt sett trenger man jo ikke sertifikater for å bevege seg fritt, sier Hofmann.

Han legger til:

– I en pandemisituasjon som denne, er det kanskje forståelig, men det er viktig at man ikke setter en presedens nå. Det er en fare vi peker på i notatet.

Vaksine-press

Hofmann trekker frem en rekke fallgruver ved coronasertifikat. Han trekker frem arbeidslivet som et eksempel:

– Det kan oppstå situasjoner hvor arbeidsgivere prioriterer søkere med coronasertifikat. Dette kan skape et press for å ta vaksine.

Han understreker at vi i Norge har vi en tro på at vaksine skal være frivillig. Sertifikatet kan av noen oppfattes som et utilbørlig press, mener Hofmann.

Han presiserer at vaksine ikke er det eneste måten å få sertifikatet på.

– En annen måte å få gyldig coronasertifikat kan være ved å fremvise negativ test eller være immun som følge av smitte. Dette kan potensielt sett føre til økt smitte fordi enkelte vil la seg smitte for å få sertifikat, advarer forskeren.

OFRET: En fare med coronasertifikat er at unge skal føle seg urettferdig behandlet dersom de er langt bak i vaksinekøen. Foto: Terje Pedersen

Kan oppfattes som usolidarisk

– Unge mennesker har på et vis ofret forholdsvis mye i møte med pandemien. Risikoen har vært liten, men de har ofret seg for eldre og utsatte grupper, sier Hofmann.

En negativ konsekvens av coronasertifikat kan være at unge oppfatter det som usolidarisk og urettferdig, mener han.

– Nå er det eldre som får vaksinen først. Noen vil kunne oppfatte det som urettferdig. Det er ikke de unge som får rettigheter tilbake først, sier Hofmann.

– En mulig måte å håndtere et slikt problem på er å tilby vaksine til yngre. Det kunne motvirket en slik effekt, sier han.

Praktiske problemer

Hofmann peker på en rekke medisinske og praktiske problemer knyttet til opprettelsen av et sertifikat.

– Hvor lenge varer immunitet? Hvordan vil dette fungere for barn, spør Hofmann.

Etikkprofessoren mener et sertifikat bør være en midlertidig løsning som følge av manglende vaksinetilgang.

– Grunnen til at man lager et sertifikat er nettopp at vi har for få vaksiner. Vi er nødt til å differensiere. Forutsetningen er at dette skal være en midlertidig løsning. Blir den permanent følger andre etiske utfordringer, sier Hofmann.

– Er det riktig å innføre et coronasertifikat?

– Vår oppgave har vært å peke på de etiske utfordringene knyttet til et sertifikat. Det er opp til myndighetene å finne ut av dette i praksis.

Hofmann håper utrullingen av sertifikatet skjer på en god måte som har støtte i befolkningen.

I en fersk undersøkelse utført av Opinion kom det frem at seks av ti nordmenn mener fullvaksinerte bør få et vaksinepass eller coronasertifikat med fordeler.

Hofmann mener det koker ned til tillit:

– Det å ha tillit til at myndighetene håndterer et sertifikat på en god måte er essensielt. Dette er også viktig for hvordan befolkningen følger råd og tiltak videre. I et internasjonalt perspektiv har befolkningen i Norge vært veldig god til å følge myndighetenes anbefalinger. Det har gitt resultater. Det vil man være avhengig av også fremover.

FHI: Ser utfordringene

Overlege i FHI Preben Aavitsland understreker at målet er å få kontroll på epidemien i Norge slik at samfunnet kan åpne for alle – uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

– Det kan være gode grunner til at folk ikke er vaksinert. Derfor ønsker vi ikke at sertifikatet skal bli er pressmiddel for å få folk til å vaksinere seg, sier han.

Se hele klippet med Aavitsland:

Aavitsland ser at vaksinesertifikatet kan oppleves som urettferdig, særlig for unge.

– Jeg tror vi alle sammen har ofret en del det siste året. Men vi ser utfordringene for de unge og studiene som har fått hemmet livet akkurat i den viktige fasen der de er unge og spreke og skal ut og treffe folk, sier han.

Han innrømmer at FHI frykter at unge kan oppsøke smitte med vilje for å oppnå immunitet.

– Vi ønsker ikke det, selv om sykdommen ikke er veldig alvorlig for tenåringer og 20-åringer, så er det en viss risiko for å få alvorlig sykdom. Og hvis de blir smittet, vil du være en smittefare for andre mennesker. Du vil ikke smitte dine foreldre, besteforeldre eller søsken, sier han.