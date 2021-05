SIKKERT VÅRTEGN: Russebusser – her på landstreffet i Stavanger i 2016. Foto: Jonas Haarr Friestad, Stavanger Aftenblad

Reagerer på manglende rulle-regler: − Helt horribelt

Mens det er forbudt å samle flere enn 20 barn på fotballtrening utendørs i Oslo, er det ingen begrensninger når det kommer til antall personer i en russebuss, ifølge avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

Definisjonen av arrangementer i forskriften nevner nemlig ikke rulling eller russebusser konkret, var svaret fra avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, da hun ble spurt om hvor mange som kan delta på rulling på NRKs «Debatten» torsdag.

Samtidig er det kun tillatt med organisert idrett utendørs i grupper på maks 20 personer for barn og unge under 20 år i Oslo.

– Det synes jeg er helt horribelt, for å si det rett ut, sier leder i Grorud IL Richard Pedersen til VG.

– Det er rimelig klart at det er begrensninger på hvor mange som kan være samlet. At det er ubegrenset i en russebuss, bryter med alt av regler som vi skal overholde, sier han.

SVARTE FOLKET: Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, svarte på spørsmål fra folket på «Debatten» på NRK torsdag kveld. Foto: NRK

Svarte folket

Torsdag var Line Vold, sammen med assisterende helsedirektør Espen Nakstad og statsminister Erna Solberg på «Debatten» på NRK for å svare på folkets spørsmål om coronaviruset.

Spørsmålet om rulling kom fra Oslo-russen Ane Sonja Heier, som er på en russebuss med 31 stykker:

«Jeg lurer på om det er realistisk for Oslo-russen å rulle enten i juni eller juli, og med rulling mener jeg 30 til 40 personer samlet inne i en buss?»

les også Flere lettelser i Oslo: Begynner på trinn to i gjenåpningen

– Det å være inne i en buss, det er faktisk ikke omfattet av arrangementsregelverket, svarte Vold, før «Debatten»-programleder Fredrik Solvang skyter inn:

– Er det ikke?

– Nei. Så det er egentlig tillatt å rulle.

– Hva er logikken i det?

– Det er ikke en turbuss, det faller litt mellom to stoler når det gjelder regelverk. Det er ikke utviklet spesifikke regler akkurat for rulling og russebusser, sa Vold.

Hun presiserte at rådet er å redusere kontakt for å redusere risikoen for smitte, og at FHI anbefaler at man har én gruppe som man forholder seg til.

– Den gruppen kan ikke være på 31 mennesker?, spurte Solvang.

– Da er det større risiko for at du får mer smitte, enn hvis du holder gruppen mindre.

les også Utbrudd i flere kommuner etter russefester på Jæren: 58 russ smittet

– Men er det lov?

– Det er lov å være 31 mennesker inne i en russebuss og rulle per nå, men det er ikke å anbefale fordi at det vil øke risikoen for smitte, svarte Vold.

– Og jo færre du er i de faste gruppene som vi råder russen til å etablere, jo mindre risiko blir det for smitte. Så vi oppfordrer sterkt til at de utpeker noen mindre grupper som de forholder seg til gjennom russetiden.

– Men Heier kan tolke det som en tommel opp?

– Nei det er ikke en tommel opp, for vi har råd om noe annet. Og her er det forskjell på regelverk og råd, men vi vil at folk skal forholde seg til rådene som gjelder.

les også Raymond Johansen om parkfestene i Oslo: – Klart vi reagerer

Ifølge Oslo kommunes coronaforskrift, er det ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Utendørs kan man være inntil ti personer til stede samtidig.

Definisjonen av et arrangement er den samme som i den nasjonale coronaforskriften, som ikke nevner busser:

«Sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller».

Dermed er det teknisk sett ingen restriksjoner når det kommer til rulling i en russebuss.

les også Corona-opprop i nord: 25 ordførere krever lettelser for breddeidretten

Pedersen mener at antallsbegrensningene også må gjelde i russebusser, slik som det gjør for andre arrangementer.

– De som vi har i breddeidretten på Grorud, er sammen hele dagen i sine kohorter på skolen. Når de så skal ha trening på fotballaget, får de beskjed om at de ikke kan gjøre som på skolen, men at det er flere begrensninger. Ungene føler at det er veldig rart, sier Pedersen i Grorud IL.

– Vi har akseptert at vi må gjøre det slik for å holde smitten nede i idretten, selv om det er frustrerende.